Mannheim. (dpa-lsw) Die Stimmung im Bus hätte vermutlich kaum schlechter sein können. Anstatt voller Vorfreude machten sich die Rhein-Neckar Löwen mit einer Blamage im Gepäck auf den rund 900 Kilometer langen Weg in den Westen Frankreichs. Beim HBC Nantes wollen die Löwen am Samstag (19 Uhr/Sky) den Einzug ins Viertelfinale der Handball-Champions-League perfekt machen.

Wie das mit einer Leistung wie der beim 23:28 beim VfL Gummersbach am Donnerstagabend gelingen soll, ist aber ein Rätsel. "Hinsichtlich der Einstellung war das die größte Enttäuschung, seit ich hier Trainer bin", sagte Coach Nikolaj Jacobsen.

Die lange Reise von Gummersbach nach Nantes wurde nach der Pleite beim Drittletzten der Bundesliga begleitet von «einem miesen Gefühl», wie Nationalspieler Patrick Groetzki sagte. "So wird es in Nantes nicht reichen." Spielmacher Andy Schmid brachte es knapp auf den Punkt: "Desolat von A bis Z", meinte der Schweizer. "Wir haben einfach richtig beschissen gespielt."

Dabei hatten sich die Badener mit dem 34:32-Erfolg gegen Nantes im Hinspiel eigentlich in eine ordentliche Ausgangslage gebracht. Doch die starke Leistung aus der vergangenen Woche hätte nach dem desolaten Auftritt in Gummersbach kaum weiter entfernt sein können.

In dieser Verfassung werden die Löwen beim französischen Topclub chancenlos sein. In der Liga rutschten sie durch die unerwartete Niederlage auf den vierten Platz ab, wodurch auch die erneute Qualifikation für die Königsklasse in immer weitere Ferne rückt. Auch im Pokal sind die Löwen bereits ausgeschieden.

Das Erreichen des Finalturniers der Champions League in diesem Sommer in Köln bleibt somit mehr denn je die einzige Chance, diese bisher so durchwachsene Saison halbwegs versöhnlich ausklingen zu lassen. Aber: "In Nantes am Samstag müssen wir uns ganz anders präsentieren", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Denn die Franzosen hatten nicht umsonst im Vorjahr das Finale der Königsklasse erreicht. Mit einer starken Leistung wie im Hinspiel sind die Löwen jedoch in der Lage, auch in Nantes zu bestehen. Im Viertelfinale würde dann der FC Barcelona warten. Im Bus nach Frankreich waren diese Gedanken aber ganz weit weg.