Von Tillmann Bauer

Kassel. Der Weg zum Medienraum der Rothenbach-Halle ist kein leichter. Um zur Pressekonferenz, zu der sowohl der Trainer als auch ein Offizieller jeder Mannschaft erscheinen muss, um seine Meinung zum Geschehenen abzugeben, zu gelangen, muss man sich in der riesigen Messehalle in Kassel, in der Handball-Bundesligist MT Melsungen seine Heimspiele austrägt, mitten durch die Zuschauermassen kämpfen.

Kein leichtes Unterfangen, wenn die Heimmannschaft noch vor wenigen Minuten mitreißenden Handball gezeigt hatte - man schlug die Rhein-Neckar Löwen im Spitzenspiel überraschend mit 31:26 - und sich nun tausende Besucher an Bierständen tummeln oder am Fanshop anstehen, um sich das Trikot ihres neuen Lieblingsspielers zu sichern.

Eine ungewohnte Situation auch für Kristjan Andresson. Der isländische Trainer der Rhein-Neckar Löwen, der seit dieser Saison neu in der deutschen Spielklasse ist, konnte von Glück sprechen, dass er mit Oliver Roggisch, dem Sportlichen Leiter der Löwen, nicht nur jemanden dabei hatte, der diese Situation aus dem Effeff kannte, sondern auch aufgrund seiner imposanten Körpergröße schnell einen Weg durch die Masse bahnen konnte.

Noch vor Heiko Grimm, dem Trainer der Hessen, der den Weg eigentlich bestens kennen müsste, war das Löwen-Duo im Medienzentrum angekommen. Grimm ließ sich - zurecht - noch von den eigenen Fans feiern. Die Löwen hingegen schwiegen, blickten zu Boden und warteten, um dann schließlich dem verdienten Sieger zu gratulieren.

"Das tut natürlich weh", sagte Andresson. Schon in der Kabine hatte er erfahren, dass auch die Konkurrenten aus Magdeburg und Flensburg zeitgleich überraschend ihre Spiele verloren haben. Umso bitterer, denn der Übungsleiter wusste, dass man von einer perfekten Woche hätte sprechen können, wenn man nach dem Sieg in Magdeburg auch das zweite Gastspiel erfolgreich gestaltet hätte. Doch weil das Leben - und auch der Handballsport - eben kein Konjunktiv ist, begab sich der Coach zurück in die Realität: "Wir sind sehr enttäuscht, dass wir hier nicht gewinnen konnten."

Melsungen, so sagte nicht nur Andresson, habe eine sehr gute Abwehr gestellt, gegen die sich die Löwen extrem schwer taten. Vor allem Finn Lemke, der 2,10 Meter große Nationalspieler der Hessen, hielt mit seiner Spannweite die Deckung zusammen und war auch dafür zuständig, erfolgreiche Szenen so zu feiern, dass in der ausverkauften Rothenbach-Halle richtig Stimmung aufkam. Er motivierte die Zuschauer - und im Gegenzug motivierten die Zuschauer ihn.

Auch Andy Schmid, der sonst in fast jeder Situation eine kreative Lösung findet, hatten die Nordhessen weitestgehend gut im Griff. "Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt", sagte der Schweizer. Man merkte an seinem Blick und seinen Worten, wie tief der Stachel der Enttäuschung saß: "Wir waren einfach insgesamt zu schlecht und wären nicht der verdiente Sieger gewesen."

Er zählte auf, dass man in der Abwehr zu harmlos gewesen sei, sich im Angriff zu viele technische Fehler erlaubt habe und auch die Torhüter nicht an ihre sonst so starken Leistungen anknüpfen konnten. Ein Gesamtpaket, dass in Melsungen wohl nie für einen Auswärtssieg reichen wird. Kurzum: Man ließ all das vermissen, was die Löwen in Magdeburg noch so stark machte. Man zeigte ein anderes Gesicht.

Andreas Palicka, der schwedische Schlussmann, brachte es, kurz bevor er in den Bus stieg, auf den Punkt: "Ich finde, Melsungen hat uns nicht den Zahn gezogen, sondern wir haben ihn ihnen gegeben." Wie wahr.