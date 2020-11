Von Tillmann Bauer

Heidelberg. David Späth ist 18, Philipp Ahouansou und Kaspar Veigel sind 19. Was vor ein paar Jahren noch als höchst unwahrscheinlich galt, ist unter anderem durch diese drei jungen Herren Realität geworden: Sie wurden alle im Kronauer Handball-Nachwuchs ausgebildet, haben es aber geschafft, zuletzt auf der großen Bühne bei den Profis der Rhein-Neckar Löwen auf sich aufmerksam zu machen.

Dass es bei den Junglöwen nur so von Talenten wimmelt, ist zwar ein offenes Geheimnis; dass sich diese aber nicht nur beispielsweise in der Dritten Liga gegen den VfL Pfullingen, sondern auch in der Bundesliga gegen den SC Magdeburg beweisen können, ist nicht selbstverständlich. Genau so ist es aber passiert – die Corona-Krise, einige Verletzungssorgen, der Trainerwechsel und die generell hohe Belastung haben es möglich gemacht. Die Jugend mischt bei den Rhein-Neckar Löwen mit.

Der Löwen-Nachwuchs zeigt nicht nur Emotionen, sondern auch Leistung. David Späth zwischen den Pfosten. Fotos: vaf

Allen voran David Späth. Weil Andreas Palicka und Mikael Appelgren verletzt fehlen, nahm das 18-jährige Torwart-Talent, das eigentlich noch in der A-Jugend spielberechtigt wäre, die Position zwischen den Pfosten ein.

Kaspar Veigel hatte seine Sternstunde am Dienstag. Im Europapokal-Spiel gegen RK Pelister Eurofarm Bitola durfte der Rechtsaußen ran. Seine Bilanz? Sieben Würfe, sieben Treffer. Kann man mal so machen.

Philipp Ahouansou bekam viele Vorschusslorbeeren. Mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausgestattet, soll er als Eigengewächs aus dem Internat den Weg bei den Löwen nach oben gehen.

Michel Abt kennt sie alle. Kurzum: Wenn man auf der Welt die eine Person sucht, die über den Nachwuchs der Löwen am besten urteilen kann, ist es wohl der Drittliga-Coach und Jugendkoordinator. Er sagt: "Die Jungs so spielen zu sehen, macht einen stolz. Man ist diesen Weg mit ihnen ein Stück weit mitgegangen."

Der Familienvater versucht schon seit Jahren, die Lücke zwischen Nachwuchs und Profis zu verkleinern. Talente sollen sich empfehlen, dürfen – wenn sie ihre Hausaufgaben machen – beim Bundesliga-Team von Martin Schwalb aushelfen und sollen irgendwann zum festen Bestandteil des Kaders werden. Dass das zuletzt immer wieder geklappt hat, sei ein gutes Zeichen.

Michel Abt. Foto: F&S

"Aber die Jungs haben das auch gut gemacht", sagt Abt: "Von Martin profitiert der ganze Verein. Er ist ein Glücksfall und weiß einfach, wie er mit den Spielern umgehen muss." Und scheinbar gefällt "Schwalbe", der selbst einen Sohn hat, der in der Hamburger Jugend Handball spielt, auch der Gedanke, gerade jetzt, wenn er mit sieben Pflichtspiel-Siegen in Folge eine Serie gestartet hat, auf junge Jungs zu setzen und gleichzeitig seinen Stammkräften eine Pause zu gönnen. Der Terminplan ist straff.

So darf man gespannt sein, welcher Jungspund an diesem Montag (18.45 Uhr/DAZN) glänzt, wenn die Löwen zum dritten Gruppenspiel in der EHF European League in Ungarn bei Grundfos Tatabanya KC auflaufen.

Das größte Potenzial sieht Abt übrigens in David Späth. Er sagt: "Bei ihm bin ich mir zu hundert Prozent sicher, dass er später mal Bundesliga-Spieler wird."

Seine Visitenkarte hat er schonmal abgegeben.