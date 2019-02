Von Daniel Hund

Minden. Auf seiner Position wird man von den Mitspielern gerne mal übersehen: Als Linksaußen hängt Jerry Tollbring, 23, häufig in der Luft, wartet in seiner Ecke auf den Ball - und bekommt ihn meistens dann doch nicht. Am Donnerstagabend war das mal anders. Der Schwede wurde mit Zuspielen gefüttert und zahlte zurück. Mit Toren am Fließband, mit spektakulären Aktionen. Neun Treffer gingen auf seine Kappe. Der kleinste Löwe - Tollbring misst 1,82 m vom Scheitel bis zur Sohle - war beim 31:26-Auswärtssieg der größte.

Nikolaj Jacobsen überraschte das nicht. Der Löwen-Trainer ist ein Jerry-Fan. "Deshalb haben wir ihn damals ja auch geholt", lacht der Däne, "und er entwickelt sich immer noch weiter." Vor allem wie er die Bälle versenkt, lässt auf eine rosige Zukunft schließen. Denn egal, wie spitz der Winkel auch ist, Tollbring findet eine Lösung, zwirbelt den Harzball irgendwie über die Linie.

Schon alleine dieser Tollbring war das Eintrittsgeld wert. Gut, er hatte kein grünes Trikot an, spielte in Gelb und versenkte die Heim-Sieben. Doch das Mindener Publikum nahm es sportlich. Immer wieder nickten die Zuschauer anerkennend oder applaudierten bei gelungenen Aktionen der Löwen. Auch vor Spielbeginn brandete für die Gäste Applaus auf. Insbesondere für einen, für Nikolaj Jacobsen, der sein Heimatland im Januar mal so ganz nebenbei zum Weltmeister gemacht hat. In Minden wurde er geehrt, herumgereicht wie ein mit Brillanten besetzter Wanderpokal. Und Jacobsen? Der lächelte. Auch wenn er bereits im Tunnel war, voll fokussiert auf die Aufgabe in Ostwestfalen.

Wenig später war es mit dem Lächeln dann erst einmal vorbei. Sorgenfalten zogen auf. "Die ersten zehn Minuten", sagte er danach, "haben mir nicht gefallen. Da waren wir zu ungeduldig, haben uns Würfe genommen, die wir nicht hätten nehmen dürfen."

Vorne ausbaufähig, hinten massiv. Der Innenblock um Gedeon Guardiola und Ilija Abutovic stand wie eine Eins. Immer wieder pflückten sich die gelben Riesen die Bälle runter oder schirmten den Kasten derart geschickt ab, dass Torhüter Mikael Appelgren leichtes Spiel hatte. Auch Jacobsen lobte seine Defensive. Wenngleich er nicht zu hundert Prozent zufrieden war: "Die 15 Gegentore bis zur Pause waren ein bisschen viel. Elf, zwölf Treffer hätten es eher sein können."

Genug analysiert. Minden war kein echter Gradmesser für die Badener. Am heutigen Samstag sieht das schon anders aus. Um 17.30 Uhr müssen Andy Schmid und Co. beim HC Meshkov Brest ran. In Weißrussland geht es in der Gruppenphase der Champions League um Punkte - keine 48 Stunden nach dem Kraftakt in Minden. Man stelle sich nur mal vor, die Dortmunder Borussia hätte nach ihrer 0:3-Bauchlandung in London gegen Tottenham schon am Freitagabend wieder in der Bundesliga ran gemusst. Richtig, unvorstellbar! Auch Jacobsen war sichtlich genervt. Das sah man, das spürte man. Doch wer schon einmal fast zeitgleich in Kielce und Kiel ran musste, der ist einiges gewöhnt: "Wir werden dort sicherlich etwas rotieren und auch auf den siebten Feldspieler setzen, um so Kräfte sparen zu können", zuckte Jacobsen mit den Schultern. Foto: vaf