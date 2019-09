Löwen-Neuzugang Niclas Kirkelokke will auch in Nordhorn überzeugen. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Eine weite Reise steht an. Weil die Handballer der Rhein-Neckar Löwen über 450 Kilometer auf der Autobahn zurücklegen müssen, um zum Spielort der nächsten Bundesliga-Partie zu gelangen, machte sich die Mannschaft von Kristjan Andresson bereits am Freitag auf den Weg ins Emsland. Am Samstagabend trifft man um 20.30 Uhr auf den Aufsteiger der HSG Nordhorn-Lingen. Alles andere, als ein klarer Erfolg, käme dort überraschend.

"Wir haben gegen Ludwigshafen gesehen, dass es keine einfachen Spiele in der Liga gibt, auch nicht gegen Mannschaften, die vermeintlich nur um den Klassenerhalt spielen. Wir schauen aber auf uns und wollen unbedingt den nächsten Sieg", sagt Andresson.

Ob er dabei auf seinen routinierten Rückraumspieler Alexander Petersson zurückgreifen kann, ist noch fraglich. Der 39-jährige Isländer hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen und verpasste auch das erste Heimspiel gegen den Bergischen HC.

Wichtig war deshalb, dass der talentierte dänische Neuzugang Niclas Kirkelokke eine ansprechende Leistung zeigte und bewies, dass mit ihm in den kommenden Begegnungen zu rechnen ist. Er schaffte mit seiner Dynamik Freiräume und erzielte sogar fünf Treffer.

"Wir wollen in Nordhorn den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen, uns weiter als Mannschaft finden und natürlich die nächsten zwei Punkte holen", sagt Andresson.

Dass seine Mannschaft der klare Favorit ist, ist auch dem neuen Übungsleiter bewusst - die HSG Nordhorn, die mit Rechtsaußen Robert Weber eine echte Bundesliga-Legende in ihren Reihen hat, wartet nach drei Niederlagen gegen Magdeburg, Balingen und den Bergischen HC noch immer auf den ersten Punkt nach dem Wiederaufstieg. Dass sich dieser Zustand am Samstagabend ändert, muss für den krassen Außenseiter wirklich einiges zusammenlaufen.