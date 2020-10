Mannheim. (miwi) Nach drei Spielen sind die Rhein-Neckar Löwen Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Das ist eine gute Nachricht, aber auch nicht sonderlich überraschend. Am Sonntag trafen die Badener zum dritten Mal auf ein Team, das um den Ligaverbleib kämpfen wird. Beim 33:27 (16:15) gegen Aufsteiger TuSEM Essen ging es für die Löwen in der Frühphase der Saison deshalb nicht darum, zwei Punkte zu gewinnen, sondern auf dem Weg hin zu einer Spitzenleistung Schritte nach vorne zu machen. Die Gegner werden demnächst herausfordernder werden – schon an diesem Donnerstag.

"Wenn wir so spielen wie heute, reicht das gegen Leipzig nicht", sagte Mait Patrail. Der Este hatte den Blick schnell auf die nächste Liga-Aufgabe gerichtet, denn in drei Tagen kommt mit dem SC DHfK Leipzig ein Kontrahent in die SAP Arena, der den Löwen deutlich mehr abverlangen wird als die emsigen, aber in ihren Fähigkeiten beschränkten Kontrahenten aus Stuttgart, Ludwigshafen und Essen. Die 60 Minuten gegen den TuSEM bildeten sozusagen den Abschluss des machbaren Aufgalopps der Löwen.

Mit Andy Schmid, Martin Schwalb und Jamal Nadji - unsere Stimmen zu #RNLTUE#rnlhttps://t.co/oAP6GUkp2W — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) October 11, 2020

Belastbare Fakten ob der Leistungskraft der Badener brachte die Begegnung gegen den Aufsteiger nicht hervor, aber sie hatte doch ihren Wert. Sie zeigte beispielsweise auf, dass Patrail ein wichtiger Faktor im Spiel der Löwen werden kann. Der Este kam im Sommer von der TSV Hannover-Burgdorf, war in erster Linie als Nothelfer im Innenblock gedacht und über weite Teile der Vorbereitung verletzt. Gegen Essen deutete Patrail seine Klasse an und könnte deshalb viel mehr sein als eine Aushilfe. "Ich möchte da sein, wenn die Mannschaft mich braucht", sagte der 32-Jährige.

Gegen Essen brauchte das Team ihn noch nicht, die Not war nicht groß. Aber mit Patrail, der in der zweiten Halbzeit auf dem Feld stand, wurde die Vorstellung der Löwen deutlich besser. In der Abwehr gab es mit dem Esten im Innenblock deutlich weniger Lücken und im Angriff überzeugte Patrail mit Übersicht, guten Kreisanspielen – und vor allem mit Gelassenheit und Ruhe. Es war durchaus beeindruckend, wie groß der Einfluss von Patrail auf das Spiel war, das in einer fast menschenleeren Halle vor seinem Mitwirken von den Löwen abgearbeitet wurde, es fehlte die Selbstverständlichkeit.

Die Löwen wirkten unkonzentriert. Nach dem guten Start (6:3) schlichen sich viele technische Fehler ein, zudem packten die Badener in der Abwehr nicht entschlossen genug zu. Das nutzte der TuSEM für einen Achtungserfolg. Der Neuling war mutig und lag zur Pause deshalb fast auf Augenhöhe mit dem großen Favoriten aus Mannheim. Erst nach der Pause wurde der Klassenunterschied zwischen der Spitzenmannschaft aus Baden und dem Abstiegskandidaten aus dem Ruhrgebiet sichtbar, zwischenzeitlich zogen die Löwen auf acht Tore davon (32:24).

Die Steigerung nach der Pause entspannte die Gesichtszüge von Martin Schwalb. Dem Löwen-Trainer war die Unzufriedenheit zunächst deutlich anzumerken. Erst nach und nach wurde der Routinier auf der Bank ruhiger. Das hatte möglicherweise damit zu tun, dass Mait Patrail überzeugte – und Schwalb damit eine Option mehr zur Verfügung hat.

Rhein-Neckar Löwen: Palicka, Späth– Kirkelökke 1, Schmid 8/2, Nilsson 6 – Groetzki, Tollbring 4 – Baena 2 – Gensheimer 3/3, Lagarde 2, Patrail 3, Ahouansou, Abutovic, Lagergren 2, Gislason 1, Petersson 1.

TuSEM Essen: Bliss, Diedrich – Firnhaber 11, Müller 4, Szczesny 1 – Ignatow 2/1, Becher 2 – Zechel 3 – Ellwanger, Rozman, Durmaz, Seidel, Morante 2, Klingler 2/1, Kluth

Stenogramm: 6:3, 10:7, 13:13, 14:14, 16:15 (Halbzeit), 21:17, 24:19, 27:24, 32:24, 33:27 (Endstand).