Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist mal wieder so ein Spiel, in dem die Erwartungshaltung an die Rhein-Neckar Löwen hoch ist. Das Ergebnis steht eigentlich schon vorher fest: Wenn der deutsche Pokalsieger am heutigen Donnerstagabend ab 19 Uhr in der Arena Nürnberg auf den HC Erlangen trifft, erwartet ganz Handball-Deutschland einen Sieg. Und zwar einen deutlichen, ganz souverän herausgespielten Erfolg. Aber gerade an den Nürnberger Handball-Tempel hat man nicht die besten Erinnerungen. In der letzten Saison verspielten Andy Schmid und Co. dort gewissermaßen den Titel: Das 25:25-Unentschieden gegen Erlangen war quasi der Anfang vom Ende, das vorzeitige Aus auf der Jagd nach dem gelben Meister-Hattrick.

Und auch diesmal kommt wieder Schwerstarbeit auf die Löwen zu: "Erlangen ist eine dieser Mannschaften, gegen die wir immer Probleme haben", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. "Sie sind körperlich sehr stark, insbesondere auch in der Abwehr in den Duellen Mann gegen Mann." Heimstark ist Erlangen noch dazu. Selbst Flensburg, der nach wie vor verlustpunktfreie Bundesliga-Spitzenreiter, hat das schon zu spüren bekommen. "Sie haben dort nur mit einem Tor Unterschied gewonnen, hatten am Ende auch viel Glück", weiß Jacobsen.

Ein Vorteil für die Löwen ist diesmal, dass sie ein paar Tage frei hatten. "Es kommt ja selten genug vor, dass wir mal kein Spiel haben", schmunzelt Jacobsen, "das letzte Wochenende stand deshalb ganz im Zeichen der Familie. Das haben die Jungs auch mal gebraucht." Ausgeruht ist man also.

Mittlerweile liegen wieder ein paar Trainingseinheiten hinter ihnen. Am Donnerstagvormittag geht es nun mit dem Bus in Richtung Nürnberg, wo man sich in einem Tageshotel eingemietet hat, etwas schläft, isst und auf Erlangen konzentriert. Wobei bei dem einen oder anderen vielleicht auch schon der ruhmreiche FC Barcelona im Hinterkopf herumspukt. Bereits am Samstag müssen die Löwen dort wieder in der Champions League ran.

Offiziell ist seit dem gestrigen Mittwoch nun auch, was sich bereits seit letztem Jahr angedeutet hatte: Die Löwen verstärken sich im Rückraum mit Romain Lagarade, 21. Der französische Nationalspieler verlässt den französischen Spitzenklub Nantes und wechselt im Sommer 2020 zu den Badenern. Der Rechtshänder unterzeichnete einen Drei-Jahres-Vertrag. "Jeder Spieler möchte irgendwann mal in der Bundesliga spielen. Ich freue mich sehr darauf", sagt er. Auch die Löwen sind happy. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann spricht von einem "Wunschspieler", Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Gelben, von einem "Schlüsselspieler und absolutem Leistungsträger".