Mannheim. (dpa) Die Coronavirus-Krise hat auch finanzielle Auswirkungen auf die Handballer der Rhein-Neckar Löwen. Rückwirkend zum 1. April gehen alle Spieler ebenso wie die Mitarbeiter der Geschäftsstelle in Kurzarbeit, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 30. Juni.

Die Einwilligung verschaffe "den Löwen Luft, um die kommenden Monate ohne Einnahmen aus dem laufenden Betrieb zu überstehen", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. "Diese Bereitschaft ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Strategie, mit der wir die Löwen durch diese Krise steuern wollen." Es handele sich um "drastische Gehaltseinbußen".

Kettemann hatte zuvor im "Mannheimer Morgen" gesagt, dass die Löwen aufgrund des Saisonabbruchs finanziell "einen hohen sechsstelligen Betrag" verlieren. Am Dienstag war beschlossen worden, die zuvor unterbrochene Spielzeit nicht mehr fortzusetzen.

Die Mannschaft hoffe, "einen substanziellen Beitrag zur Stabilisierung der Lage" zu leisten, sagte Spielmacher Andy Schmid. Solidarität zu zeigen, sei in der Mannschaft "keine Frage" gewesen.

Update: Donnerstag, 23. April 2020, 14.53 Uhr

Von Daniel Hund

Heidelberg. Es war eine Entscheidung, die längst überfällig war: Die Saison 2019/2020 in der 1. und 2. Handball-Bundesliga ist Geschichte, abgebrochen. Endgültig beschlossen wurde das gestern im Rahmen einer Telefonkonferenz, an der Vertreter aller 36 Profi-Klubs teilgenommen haben. Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, sagte, "dass dies eine absolute Notlösung" sei. Aber auch: "In Anbetracht der aktuellen Situation ist ein Abbruch der Saison leider das einzig reelle Szenario."

Die Abschluss-Tabelle wird mittels der so genannten Quotienten-Regel erstellt. Dabei werden bei jeder Mannschaft die Pluspunkte durch die absolvierten Spiele dividiert und anschließend mit 100 multipliziert. An der Tabellenspitze hat sich dadurch nichts verändert: Der THW Kiel bleibt oben, der Rekordmeister krallt sich erstmals seit 2015 wieder die deutsche Meisterschaft.

Jennifer Kettemann. Archivfoto: vaf

Die Löwen profitieren von der Quotienten-Regel. Die Badener rutschen vom sechsten auf den fünften Platz vor und verdrängen die Berliner Füchse. Zur Erklärung: Die Löwen hatten 34 Punkte aus 26 Spielen geholt, die Berliner 35 aus 27. Hochgerechnet haben die Gelben somit mit 130,8 zu 129,6 die Nase vorne. Ein hauchdünnes Finish, das die Hauptstädter ärgert. Schließlich ist der fünfte Rang ein bedeutender: Als Fünfter rutscht man in den internationalen Wettbewerb, als Sechster als Zuschauer aufs heimische Sofa.

Offiziell: Die HBL-Saison 2019/20 wird abgebrochen. Wir gratulieren dem THW Kiel hiermit zur Meisterschaft!

Erste Informationen für Ticket- und Dauerkarten-Inhaber findet ihr in unserem Artikel. Vielen Dank für eure Unterstützung, Löwen-Fans!#1team1zielhttps://t.co/B30WctXP8s — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) April 21, 2020

Proteste der Berliner sind nicht zu befürchten: "Wir werden auf keinen Fall Einspruch einlegen. Es gibt keine gerechten Lösungen in dieser Situation. Dass es uns trifft, müssen wir sportlich akzeptieren", sagt Bob Hanning, der Geschäftsführer der Füchse.

Absteigen wird in dieser Saison niemand. Alle Teams der 1. und 2. Liga werden – vorausgesetzt jeder Verein übersteht die Corona-Krise finanziell – in der neuen Runde wieder auf der Platte stehen. Was die Eulen Ludwigshafen, die als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz standen, freuen wird.

Michael Roth, 58, erfuhr gestern in Heidelberg vom Abbruch. Der Trainer der Füchse Berlin weilte mit seinem Bruder Uli bei einem geschäftlichen Termin. Überrascht hat ihn das Saisonende nicht. Roth zur RNZ: "Wenn du alle Faktoren gegeneinander abgewogen hast, war es die logische Entscheidung." Enttäuscht ist er trotzdem: "Es ist schade, ganz klar. Als Trainer willst du so eine Saison beenden. Das ist fest in deiner DNA verankert."

Für ihn ist der Schluss-Strich besonders bitter. Erst Ende Februar heuerte der ehemalige Nationalspieler in Berlin an, beerbte Velimir Petkovic und drei Spiele später bremste ihn bereits das Corona-Virus aus. Da sein Vertrag nur bis zum Saisonende datiert ist, war’s somit ein kurzes Gastspiel. "Das stimmt", lächelt Roth leicht gequält, "es gibt immer Gewinner und Verlierer. Ich würde mich jetzt zwar nicht als Verlierer sehen, aber glücklich bin ich auch nicht." Wie es für ihn im Handball weitergeht, steht in den Sternen. Gespräche mit anderen Vereinen gab es, doch die Krise hat alles durchkreuzt. "Es ist in etwa so, als würde ich mich momentan auf eine Lehrstelle in einem Hotel bewerben. Überall ist Stillstand", sagt der gebürtige Heidelberger.

Sorgen haben aber auch andere. Frank Bohmann zum Beispiel. Der HBL-Geschäftsführer grübelt schon seit Wochen, sucht nach Möglichkeiten den finanziellen Schaden so gering wie möglich zu halten. Rund 25 Millionen soll er betragen. "Das ist ein echter Schlag ins Kontor. Es ist ein hoher wirtschaftlicher Verlust", stellt Bohmann klar.

Besonders bitter: Das Ende des Schreckens ist noch nicht in Sicht. Noch weiß keiner, ob es zur neuen Saison pünktlich weitergehen kann. Mindestens bis zum 31. August sind in Deutschland Großveranstaltungen untersagt. Spiele mit Zuschauern könnten also auch zum anvisierten Start der neuen Saison verboten sein. Und genau davor fürchten sich alle: "Im Handball bringen dir Geisterspiele nichts, bei uns lebst du von den Zuschauer-Einnahmen, nicht vom Fernseh-Geld", erklärt Roth. Kurzum: Sollten die Fans auch in der neuen Saison wegbleiben, würde wohl spätestens dann manch ein Verein finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen.

Update: Dienstag, 21. April 2020, 17.46 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Trainer Martin Schwalb von den Rhein-Neckar Löwen rechnet mit einem Abbruch der Saison in der Handball-Bundesliga und spricht sich für eine Wertung nach der Quotientenregel aus. "Im Prinzip muss man jetzt eine begradigte Tabelle machen, weil die eine oder andere Mannschaft ein Spiel mehr oder weniger hatte. Dann wird es auch einen Meister und Europapokal-Teilnehmer geben", sagte Schwalb am Montag bei Sport1 und ergänzte: "Der THW (Kiel) wäre nach dieser Tabelle deutscher Meister, wir wären Fünfter. Dann wollen wir auch international spielen, das ist ein toller Wettbewerb."

Die Verantwortlichen der 36 Erst- und Zweitligisten schalten sich am Dienstagmorgen (11 Uhr) mit der Führung der Handball-Bundesliga (HBL) zusammen. Möglicherweise wird im Anschluss an diese Videokonferenz der vermutete Abbruch der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bekanntgegeben. Die Clubchefs können seit dem Ende der vergangenen Woche darüber abstimmen.

Update: Montag, 20. April 2020, 20.46 Uhr

Trainer Martin Schwalb. Foto: Tom Weller/dpa

Mannheim. (dpa-lsw) andball-Profi Gedeon Guardiola von den Rhein-Neckar Löwen ist gegen eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Handball-Bundesliga. "Wenn es nach mir geht, spielen wir im Mai noch nicht", sagte der 35-jährige Spanier in der "TZ" aus München und im "Münchner Merkur" (Donnerstag). Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sei die Sicherheit nicht gewährleistet. "Kaum auszudenken, was passiert, wenn du über 10 000 Fans in einer Halle versammelst", sagte Guardiola. "Selbst bei Geisterspielen kämen Spieler, Trainer, Schiedsrichter und noch mehr Menschen zusammen. Das wäre nicht verantwortungsbewusst."

Die HBL-Saison müsste spätestens ab dem 16. Mai fortgesetzt werden, um sie noch bis Ende Juni zu Ende zu bringen. Eine Entscheidung über einen Abbruch wird vermutlich am 20. April getroffen.

Guardiola gehörte zu mehreren Spielern von den Rhein-Neckar Löwen, die am Coronavirus erkrankt waren. "In meinem Fall war der Krankheitsverlauf durchaus schwerer", sagte Guardiola. "Fieber, Schüttelfrost, Schlappheit - das ist alles dabei. Und als diese Symptome abgeklungen waren, ist der Husten eingetreten. Nicht oft, dafür stark und trocken. Nach einer Woche war alles überstanden."

Update: Mittwoch, 15. April 2020, 508901

Mannheim. (dpa) Trainer Martin Schwalb von den Rhein-Neckar Löwen würde sich eine baldige Fortsetzung der derzeit unterbrochenen Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) wünschen. "Weil ich glaube, wenn wieder Sport zu sehen ist, ist das ein schönes Signal für die Menschen, dass es noch etwas anderes gibt außer Corona", sagte der 56-Jährige im Interview der Tageszeitung "Badische Neueste Nachrichten". "Wir wären doch alle froh, wenn wir wieder ein Stück weit Normalität und Freude im Leben hätten. Natürlich ohne irgendwelche Verordnungen zu verletzen."

Die HBL-Saison müsste spätestens ab dem 16. Mai fortgesetzt werden, um sie noch bis Ende Juni zu Ende zu bringen. Eine Entscheidung über einen Abbruch wird vermutlich am 20. April getroffen. Schwalb, bei dem nach seiner eigenen Corona-Erkrankung wieder "alles okay" ist, würde vorher gerne mit seiner Mannschaft in die Trainingshalle zurückkehren: "Angeblich dürfen auch wir demnächst wieder einsteigen, aber da gibt es noch nichts Endgültiges. Wir sitzen aber in den Startlöchern."