Von Tillmann Bauer

Lingen. Gedeon Guardiola ballte die rechte Hand zu einer Faust. Der spanische Abwehr-Koloss der Rhein-Neckar Löwen blickte ins Publikum, klatschte in die Hände und hatte ein dickes Grinsen auf den Lippen. Logisch, schließlich kam er in den bisherigen drei Bundesliga-Spielen kaum zum Einsatz, man hatte das Gefühl, Ilja Abutovic habe dem einstigen Abwehr-Chef der Badener den Rang abgelaufen.

Doch beim 27:17-Auswärtssieg der Gelben beim Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen bekam Guardiola von Trainer Kristjan Andresson seine Chance und bewies, dass noch immer auf ihn zu bauen ist. Er stabilisierte die Deckung, klaute die Bälle seinen Gegenspielern aus den Händen, blockte die Würfe der Rückraumschützen reihenweise weg und legte mit seiner Leistung den Grundstein für den deutlichen Löwen-Erfolg.

"Das Zusammenspiel mit der Abwehr war heute wirklich stark", lobte Schlussmann Mikael Appelgren: "Gede hat da hinten einen überragenden Job gemacht. Das hat einiges erleichtert." Denn die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt: Weil der krasse Außenseiter die Erwartungen nicht übertreffen konnte, mussten sich die Fans in der schmucken - natürlich ausverkauften - Emsland-Arena in Lingen zunächst mit wenigen Toren ihrer Lieblingsmannschaft zufrieden geben.

Denn eigentlich war die Partie zwischen Meisterschaftsaspirant und Aufsteiger schon nach einer knappen Viertelstunde entschieden. Zu diesem frühen Zeitpunkt des Spiels lagen die Löwen bereits mit 7:1 (!) in Führung, und hätten, so kurios es klingen mag, eigentlich noch viel höher führen müssen.

SIEG in Nordhorn! Wir haben munter durchgewechselt und entführen die zwei Punkte aus Nordhorn. Wir verabschieden uns aus der EmslandArena, schönen Abend und bis Donnerstag zum Heimspiel in der SAP Arena. #loewenlive #1team1ziel #NOLRNL pic.twitter.com/zT1olTeOBJ — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) September 7, 2019

"Wir lassen zu viele freie Würfe liegen und leisten uns zu viele technische Fehler", kritisierte Patrick Groetzki. In so einem Spiel falle dies zwar nicht ins Gewicht, man müsse diese Unkonzentriertheiten aber schnell ablegen. Zum Positiven: Die Abwehr stand bombensicher. Man zwang die Roten zu Fehlern und ging - wie Cheftrainer Andresson es mag - permanent mit Volldampf in den Gegenstoß. Kleiner Beweis dafür, dass es kaum ein Durchkommen gab?

Löwen-Kapitän Appelgren musste in der neunten Minute erstmals den Harzball aus seinem Netz fischen - mit sechs Gegentreffern in der ersten Spielhälfte konnte er mehr als zufrieden sein. Konkret hieß das nämlich, dass der Schwede jeden zweiten Ball, der auf sein Tor flog, entschärfen konnte. Es sei natürlich immer reizvoll, mit so wenig Treffern wie möglich in die Kabine zu gehen, so der Torhüter: "Aber ohne eine starke Abwehr kann ich auch nicht viel machen." Lächelnd band er seine blonde Mähne zum Zopf und verschwand in den Katakomben.

Was in der zweiten Halbzeit passierte, hatte mit Spannung nicht mehr viel zu tun. Andy Schmid zauberte im Zusammenspiel mit Jannik Kohlbacher und schraubte den Vorsprung in die Höhe. Das ermöglichte Andresson, auch Spielern eine Chance auf dem Parkett zu geben, die sonst mehr auf der Bank sitzen, als auf dem Spielfeld stehen.

Ach ja: Dass Alexander Petersson aufgrund von Rückenschmerzen gar nicht erst im Kader stand und auch Leistungsträger Uwe Gensheimer lediglich für die Siebenmeter aufs Feld geschickt wurde, fiel kaum auf. Schon das zeigt, wie eindeutig die Kräfteverhältnisse an diesem Abend waren.

Nordhorn-Lingen: Ravensbergen, Buhrmester - Heiny 1, Leenders 2, Weber 5/3, Mickal, Miedema 1, Terwolbeck, De Boer, Vorlicek 1, Prakapenia 3, Smit, Seidel 1, Possehl 1, Pöhle 2, Kalafut.

Löwen: Palicka, Appelgren - Tollbring 2, Gensheimer 5/5, Groetzki 1, Ganz 1, Kohlbacher 6, Nielsen 1, Abutovic, Guardiola 1, Mensah Larsen 1/1, Lagarde 1, Schmid 1, Kirkelokke 3, Fäth 4.

Strafminuten: Leenders 2, Weber 2, Prakapenia 2.

Spielfilm: 0:3 (9.), 1:6 (15.), 4:10 (23.), 6:12 (Halbzeit), 9:17 (38.), 10:19 (44.), 17:27 (Ende).

Zuschauer: 3700 (ausverkauft).