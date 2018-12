Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die dicke Winterjacke hatte Andy Schmid (35) schon an. Der schwarze Reißverschluss war bis oben zugezogen, in der Hand hielt der Spielführer der Rhein-Neckar Löwen einen kleinen Becher mit einem Espresso. "Sonst schlafe ich ein", lachte er in seinem Schweizer Akzent, als er sich den Fragen der Journalisten stellte. Ob dies einen direkten Zusammenhang zur Spielweise der Stuttgarter beim 34:29-Heimsieg der Löwen hatte oder es doch nur auf die hohe Belastung in den vergangenen Tagen zurückzuführen war, blieb offen.

Auch wenn die Szenerie mit Becher in der Hand ein bisschen an einen entspannten Glühweinumtrunk erinnerte, so richtig in Weihnachtsstimmung ist Schmid noch nicht. "Klar freut man sich ein paar Tage mit der Familie zu verbringen", sagte er, "aber es ist beschissen, dass das Kiel-Spiel jetzt so liegt." Denn wenn die Festtage vorbei sind, kommt es am 27. Dezember zum Spitzenspiel beim Rekordmeister. Das "Weihnachtsspiel" sei eh immer speziell, so Schmid - und dass gerade zu diesem Zeitpunkt die "schwierigste Auswärtsaufgabe der Saison" ansteht, kommentiere er so: "Da hat es uns wieder böse erwischt."

Hintergrund Alle drei Löwen weiter im Kader Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet bei der Heim-WM (10. bis 27. Januar 2019) auf Europameister Kai Häfner. Prokop strich den 29-Jährigen von der TSV Hannover-Burgdorf bei seiner Reduzierung des WM-Kaders von 28 auf 18 Spieler am Freitag. Auch Torhüter Johannes Bitter, Weltmeister von 2007, steht nur noch auf Abruf bei [+] Lesen Sie mehr Alle drei Löwen weiter im Kader Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet bei der Heim-WM (10. bis 27. Januar 2019) auf Europameister Kai Häfner. Prokop strich den 29-Jährigen von der TSV Hannover-Burgdorf bei seiner Reduzierung des WM-Kaders von 28 auf 18 Spieler am Freitag. Auch Torhüter Johannes Bitter, Weltmeister von 2007, steht nur noch auf Abruf bei Verletzungen zur Verfügung. Mit Patrick Groetzki, Jannik Kohlbacher und Steffen Fäth, der bei den Rhein-Neckar Löwen zuletzt häufig nur Ersatz war, stehen alle drei Badener weiterhin im Aufgebot. Statt Häfner erhielt der Leipziger Franz Semper im rechten Rückraum den Vorzug. "Nach langem Abwägen sehen wir es so, dass Semper der Mannschaft etwas mehr geben kann", so Prokop: "Wer Kai und seine Vergangenheit kennt, der weiß, dass er keinem etwas Schlimmes wünscht, er aber immer bereitsteht, wenn etwas passiert." Nach den beiden letzten Testspielen gegen Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel) wird Prokop zwei weitere Spieler streichen und den dann finalen 16-köpfigen Kader benennen. Der erweiterte 18er-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM 2019, Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), Silvio Heinevetter (Füchse Berlin); Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain), Matthias Musche (SC Magdeburg); Rückraum links: Finn Lemke (MT Melsungen), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen), Paul Drux (Füchse Berlin); Rückraum Mitte: Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Tim Suton (TBV Lemgo Lippe); Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel), Franz Semper (SC DHfK Leipzig); Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen); Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen).

Dass man die Reise in den Norden mit zwei Punkten mehr im Gepäck antreten kann, hatten die Löwen auch einem starken Mikael Appelgren zu verdanken, der in der Schlussphase wichtige Bälle entschärfte und mithelfen konnte, den Erfolg gegen die Schwaben zu sichern.

"Das war ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk", sagte der Schwede, "an Heiligabend kann man sich bestimmt ein bisschen was gönnen, danach denken wir aber direkt an Kiel." Voller Fokus also auf das spezielle Weihnachtsspiel, das in diesem Jahr wahrscheinlich noch spezieller wird, weil Linkshänder Alexander Petersson verletzt ist. Nachdem der Mittelfinger an der Wurfhand des Isländers gegen Stuttgart kurzzeitig ausgekugelt war und folglich stark anschwoll, wagte sein Kapitän Schmid eine Ferndiagnose: "Ich kann mir kaum vorstellen, dass er spielen kann", sagte er, "der Finger war so dick wie mein Handgelenk."

Ob mit oder ohne Petersson - durch einen Sieg an der Ostsee könnte man, was die Minuspunkte angeht, die Kieler hinter sich lassen. "Das haben wir natürlich im Hinterkopf", gab Kreisriese Jesper Nielsen zu, der im Duell mit dem THW auf seinen Vorgänger Hendrik Pekeler, der seit diesem Jahr als Zebra aufläuft, trifft. Weil man ja zuhause gegen Kiel verloren habe, so Torhüter Appelgren, müsse man im Gegenzug dort nun die Punkte holen: "Die Kieler spielen eine gute Abwehr. Patrick Wiencek und unser lieber Hendrik Pekeler schlagen echt hart zu." Darauf müsse man sich einstellen.

Mental sollten die Gelben damit bestenfalls direkt nach der Bescherung beginnen, denn Andy Schmid weiß, dass man in der Ostseehalle "im Kopf voll da sein muss." Vielleicht tut es aber auch dem ein oder anderen Spieler mal ganz gut abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen und mit der Familie entspannt einen Glühwein - oder Espresso - unterm Weihnachtsbaum zu schlürfen, bevor dann die große Aufgabe ansteht. Also erst das Vergnügen, dann die Arbeit.