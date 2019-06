Voller Einsatz am Kreis: Löwen-Ass Jannik Kohlbacher erzielte fünf Tore in Leipzig. Pix-Sportfoto

Von Daniel Hund

Leipzig. Schluss. Aus. Und vorbei. Am Sonntag gegen 15.30 Uhr endete eine Ära. Nikolaj Jacobsen und die Rhein-Neckar Löwen, das war einmal, ist Geschichte. In Leipzig stand der Erfolgstrainer ein letztes Mal vor der Bank der Gelben. Mit einem Sieg zu gehen, war das Ziel. Jacobsen wünschte sich das von ganzem Herzen. Geklappt hat es nicht: Leipzig war besser und gewann letztlich verdient mit 28:26 (14:11). "Natürlich hatte ich mir mehr erhofft, das war bei allen so", sagte der Däne danach zur RNZ: "Aber wir haben einfach wieder viel zu viele Fehler gemacht."

Widersprechen fällt da schwer. Denn vor allem in der ersten Halbzeit wurde eine Topchance nach der anderen verballert. Über die Außen, aus dem Rückraum und beim Siebenmeter. Jacobsen, der Nachdenkliche: "Es war wieder eines dieser Spiele, von denen wir in dieser Saison einige hatten. Manche Sachen haben sehr gut geklappt, andere dafür gar nicht. Unser Hauptproblem war es, dass wir es zu selten geschafft haben, über die kompletten 60 Minuten eine stabile Leistung abzurufen."

Trotzdem muss man die Badener diesmal auch ein wenig in Schutz nehmen. Denn neben den schon seit Wochen verletzten Andreas Palicka, Jesper Nielsen und Alexander Petersson musste in Leipzig ein weiterer Spieler ersetzt werden, der in diesem Kader nicht zu ersetzen ist: Weltmeister Mads Mensah Larsen hatte sich über Nacht eine Grippe eingefangen. Ob es mit ihm besser gelaufen wäre, ist dennoch nur schwer zu sagen. Denn das Hauptproblem war eben auch, dass es für die Löwen seit Wochen um nichts mehr geht. Der vierte Platz war bereits zementiert, da holt man als Profi in der Regel nicht mehr das Letzte raus, ist vor allem darauf bedacht, sich nicht mehr zu verletzten. Jacobsen weiß das auch, lässt es aber nicht gelten: "Klar, die Spannung ist natürlich nicht mehr so da, aber dennoch willst du dich doch gut aus der Saison verabschieden."

Apropos verabschieden, viel Zeit hatten die Löwen dafür am Sonntag nicht. Jacobsen musste sofort weg, düste zusammen mit Mensah Larsen im eigenen Auto nach Dänemark zur Nationalmannschaft. Wobei eine Abschiedsparty natürlich nicht fehlen durfte - die zog man kurzerhand einfach vor: Bereits am vergangenen Mittwoch traf sich der komplette Löwen-Tross. "Es waren wirklich alle dabei, die Kinder, die Frauen. Es war richtig schön", berichtet Jacobsen. Irgendwie aber auch traurig. Jacobsen selbst wird nochmals zurück nach Leimen in seine Wohnung kommen. "Am 27. Juni starten wir den Umzug, einen Tag später fliegen wir dann nach Dänemark", verrät er. Der Hauptgrund für die späte Abreise ist sein Sohn: Linus hat noch Schule.

Also hat der Papa noch ein wenig Zeit. Und die nutzt er zum Beispiel für ein gemeinsames Mittagessen mit Patrick Groetzki und Löwen-Rückkehrer Uwe Gensheimer: "Wir haben da noch ein paar Sachen zu besprechen."

Themenwechsel: Für Andy Schmid und Co. ist jetzt erst einmal Pause. Urlaubszeit. Im Hintergrund wird dennoch weiter gearbeitet. Es ist nämlich gut möglich, dass noch ein weiterer "Neuzugang" hinzu kommt. Gemeint ist Romain Lagarde, der bekanntlich ab den Sommer 2020 bei den Löwen unterschrieben hat, allerdings möglichst schon in diesem Sommer ein Löwe werden soll. Die RNZ berichtete bereits Mitte Mai darüber. Rund eine Woche später legte auch die französische L’Equipe nach.

Es ist auch kein Geheimnis, dass die Macher in Nantes längst nach einem Nachfolger suchen, wird der gefunden, könnte alles ganz schnell gehen. Hilfreich wäre ein sofortiger Wechsel des Rückraum-Stars allemal. Gerade dann, wenn die Löwen wieder einen Champions-League-Platz oder gar die Meisterschaft anvisieren möchten.

Nikolaj Jacobsen 2:3, 4:6, 8:7, 9:9, 14:11 (Halbzeit), 17:12, 19:14, 22:20, 28:26 (Endstand).

Leipzig: Semper 1, Wiesmach(4/2, Rojewski 6, Jurdzs 4, Binder 2, Weber 10, Esche 1.

Löwen: Schmid 4/1, Lipovina 1, Sigurdsson 11/2, Radivojevic 1, Tollbring 2, Fäth 1, Taleski 1, Kohlbacher 5.