Von Tillmann Bauer

Heidelberg. David Späth hat zwar keine schwedischen Vorfahren, dafür aber schwedische Vorbilder. Von der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten hat der Nachwuchs-Torhüter der Rhein-Neckar Löwen fast kein Spiel vor der Mattscheibe verpasst – so selbstverständlich auch nicht das skandinavische Endspiel um den Corona-Titel. "Man hat immer wieder gesehen, dass die Torhüter echte Schlüsselspieler sind", sagt der 18-Jährige im Gespräch mit der RNZ: "Ich habe natürlich gehofft, dass die Schweden das Ding holen."

Warum? Ganz einfach: Beim Mannheimer Handball-Bundesligisten steht Späth – normalerweise – tagtäglich mit zwei schwedischen Torleuten mit Weltklasse-Format in der Kronauer Trainingshalle und lässt sich die Harzbälle mit voller Wucht um die Ohren werfen. Insgesamt befinden sich sogar sechs Schweden im Kader der Löwen – aber nur Keeper Andreas Palicka und Rückraumspieler Albin Lagergren waren bei der Weltmeisterschaft dabei. In der vergangenen Woche waren dennoch nur deutsche Schlussmänner im Trainingszentrum.

Während Palicka in Ägypten eine furiose Weltmeisterschaft spielte und mit spektakulären Paraden glänzte, befand sich Mikael Appelgren nach zwei überstandenen Operationen und anschließender Reha noch in der Heimat – Mannschaftstraining ist für den lebensfrohen "Apfel" bisher noch überhaupt kein Thema. "Wir waren nur wenige Spieler und vor allem viele junge Leute", sagt Späth: "Aber es war gut, endlich wieder in der Halle zu stehen. Ich spiele lieber selbst, als nur zuzuschauen."

Spielen können die Löwen schon an diesem Dienstag (17.30 Uhr/DAZN) und Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) wieder – der Handballsport ist nämlich gnadenlos und macht keine Pause. Wer sich alles mit auf den Weg in die Schweiz machen wird, um die beiden Gruppenspiele gegen die Kadetten Schaffhausen in der EHF European Handball League zu absolvieren, ist noch unklar. Kurios: Weil die beiden Duelle im vergangenen Jahr aufgrund von zu vielen positiven Corona-Fällen bei den Schweizern kurzfristig abgesagt werden mussten und man nun auch international in einem extremen Termindilemma steckt, entschieden sich die Klubs, das Heim- und Auswärtsspiel innerhalb von zwei Tagen am selben Ort auszutragen. Einen Heimvorteil gibt es ohne Zuschauer ohnehin schon lange nicht mehr. Und besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen – für die international noch ungeschlagenen Löwen gibt’s so den Schweizer Doppelpack.

Dass Späth, der in der vergangenen Woche in der Heimat mit Nachwuchskollege Niklas Gierse und Nachverpflichtung Nikolas Katsigiannis schuftete, mitfahren darf, ist nicht unwahrscheinlich. Das Talent sagt: "Ich will immer mein Bestes geben und mich weiterentwickeln."

Denn seine Ziele sind hoch. Irgendwann will David Späth nicht mehr nur vor dem Bildschirm sitzen, wenn sich bei der Weltmeisterschaft die besten Spieler miteinander messen, sondern selbst auf dem Spielfeld stehen. Dass es bis dorthin aber noch ein weiter Weg ist, weiß der Löwe selbst. Er sagt: "Ich will hart dafür arbeiten."

Und falls Trainer Martin Schwalb in Schaffhausen auf ihn setzt, könnte sich der Spieß schon schnell umdrehen. Dann sitzen am Dienstag und Mittwoch wahrscheinlich seine beiden schwedischen Vorbilder vor der Flimmerkiste – und schauen ihrem jungen Kollegen bei der Arbeit zu.