Mannheim. (dpa/lsw) Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen treffen im Achtelfinale der European League auf den kroatischen Erstligisten RK Nexe. Das steht nach dem Abschluss der Gruppenphase fest, die für den zweifachen deutschen Meister mit dem ersten Platz in der Gruppe D endete. Nexe belegte Rang vier in der Gruppe C. Hin- und Rückspiel werden am 23. und 30. März ausgetragen.

"Das ist eine junge, wilde Mannschaft mit Qualität", sagt Löwen-Trainer Martin Schwalb, dessen Team als Favorit in die beiden Spiele geht. Sollten sich die Nordbadener durchsetzen, würden sie im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen dem russischen Traditionsclub Medwedi Tschechow und dem französischen Erstligisten USAM Nimes treffen.

Update: Mittwoch, 3. März 2021, 14.13 Uhr

Souveräner 32:24-Sieg in der European League gegen GOG Gudme

Von Tillmann Bauer

Mannheim. Mait Patrail sieht zwar nicht so aus, aber er spielt Minigolf. Zumindest auf seinem Smartphone. Das gab der bärtige Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen jüngst zu. Dank ihm ist das Handy-Spiel inzwischen im Mannschaftsbus angekommen. Patrail sagt: "Ich muss zugeben, dass ich einen Vorteil habe. Wir haben das schon immer in Hannover gespielt. Das ist unfair."

Zur Erinnerung: Der estnische Handballer lief acht Jahre für die Recken auf, bis er vor dieser Saison nach Mannheim wechselte. Patrail hat in seiner Karriere also schon einige Bälle versenkt.

Am Dienstag blieb das Smartphone aber in der Tasche und das Spielgerät war wieder deutlich größer, mit Harz bedeckt – und Schläger wurden auf der Spielfläche der SAP Arena glücklicherweise auch nicht verwendet. Beim unbedeutenden 32:24 (17:13)-Heimsieg in der EHF European League gegen das dänische Spitzenteam GOG Gudme war der Zweimeter-Mann aber nicht für’s Einlochen, sondern vielmehr für’s Verhindern von Toren in der Abwehr zuständig. Das klappte ordentlich. Patrail sagte: "Wir waren in beiden Halbzeiten besser."

Dass im letzten Gruppenspiel schon die Luft raus war, hatten sich die Löwen selbst zuzuschreiben. Zu konzentriert trat die Mannschaft von Martin Schwalb in dieser Saison europäisch auf und steht deshalb verdient seit einiger Zeit als Gruppensieger fest. Im Achtelfinale wird man dann höchstwahrscheinlich auf die Kroaten von RK Nexe treffen – keine einfache, aber durchaus lösbare Aufgabe.

"Schwalbe" sagt: "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Wir wollen ins Final Four. Das ist unser nächstes Ziel."

Das GOG-Duell war nur für die Statistik. Es war ein Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Andreas Palicka und Jesper Nielsen sahen das, sie saßen auf der Tribüne, zudem wurden viele weitere Leistungsträger geschont – die Arbeit machten Nikolas Katsigiannis, David Späth, Romain Lagarde (3 Tore), Jerry Tollbring (8) oder Philipp Ahouansou (7). Zudem freute sich Junglöwe Veith Schlafmann über ein Tor bei seinem Profi-Debüt.

Ach ja, zurück zur kleinen Murmel: Wer beim Minigolf einen "Otto" spielt, kann nicht zufrieden sein. Denn das heißt, er hat es nicht geschafft, nach sechs Schlägen einzulochen und bekommt die Maximalzahl sieben – früher acht, deshalb der Name – notiert. Das schlechteste Ergebnis. So müssten sich Patrail und Co. nicht nur in Minden – da gab’s ein Unentschieden –, sondern vor allem in Göppingen gefühlt haben. Bei den Schwaben setzte es vor zwei Wochen eine Pleite. Wenn die Göppinger am Samstag (20.30 Uhr/Sky) zur Revanche in die SAP Arena kommen, sollte man – um im Thema zu bleiben – einen weiteren "Otto" vermeiden.

Es muss ja nicht gleich ein "Hole-in-One" sein. Ein "Birdie" oder "Par" würde für einen Heimsieg sicher reichen.

Löwen: Ahouansou 7, Lagarde 3, Kirkelokke 4, Tollbring 8/2, Kohlbacher 7, Groetzki 1, Patrail 1, Schlafmann 1.

Gudme: Nilsen 3, Pytlick 2, Olsen 1, Bergendahl 3, Jakobsen 2/1, Laerke 5, Kildelund 1, Madsen 6, Andersen 1.

Strafminuten: Abutovic 2 – Nilsen 2.

Stenogramm: 1:2 (5.), 3:5 (10.), 7:7 (15.), 11:9 (20.), 13:11 (25.), 17:13 (Halbzeit); 20:15 (35.), 22:17 (40.), 26:19 (45.), 27:21 (50.), 30:22 (55.), 32:24 (Ende).