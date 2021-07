Mannheim. (dpa/lsw) Unter dem Motto "#handballerhelfen" bestreiten die Rhein-Neckar Löwen am 6. August (19.00 Uhr) ein Benefizspiel beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim für die Opfer der Flutkatastrophe. Die Gewinne aus Eintrittskarten, Bewirtung und einer Trikotverlosung gingen an die "Aktion Deutschland Hilft", teilte der Bundesligist am Freitag mit. Die Partie in Bietigheim-Bissingen ist das erste Testspiel der Löwen vor der neuen Bundesliga-Saison.