Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wer auf eine Kombination aus Rap- und Popmusik steht, sollte unbedingt bei "Adesse" reinhören. Der Berliner hat Soul in der Stimme – seinen größten Hit veröffentlichte er 2016, bis heute wurde das zugehörige Video über 10 Millionen Mal geklickt. Dort singt er: "Männer weinen nicht."

Gedeon Guardiola, 36, ist ein Mann. Sogar ein sehr großer. Und er hat geweint. Das war am Ende der vergangenen Saison, als die Verantwortlichen der Rhein-Neckar Löwen nach acht erfolgreichen Jahren keine Zukunft mehr für den spanischen Familienpapa bei ihnen im Handball-Verein sahen. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, er wechselte zu seinem Bruder Isaias zum TBV Lemgo. Das Aus tat ihm in der Seele weh.

Nachdem auch die Corona-Saison mit dem vorzeitigen Abbruch ein trauriges Ende fand, hieß es für Guardiola Abschied nehmen. Da stand er also vor seinen Teamkollegen in der Kronauer Trainingshalle, Geschäftsführerin Jennifer Kettemann hatte bereits einige warme Worte an ihn gerichtet – nun wollte er selbst noch etwas sagen. Er legte los: "Ich bedanke mich bei euch. Diese acht Jahre …"

In diesem Moment brachen alle Dämme. Guardiola fing an zu schluchzen, die Mannschaft applaudierte. Er weinte: "Das war eine tolle Zeit für mich, meine Familie." Die Tränen flossen, mehr konnte er nicht sagen. Also schob er mit einem gequälten Lachen hinterher: "Ich schreibe euch eine E-Mail."

Eine emotionale Szene, die man in der Dokumentation des Bezahlsenders Sky nachschauen kann. Auch der Spanier hat diesen Moment noch einmal Revue passieren lassen – als wir ihn am Freitag, einen Tag, bevor es an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Wiedersehen beim Auswärtsspiel der Löwen in Lemgo kommt, am Telefon erreichen, sagt er zur RNZ: "Ja, ich habe die Mail tatsächlich noch geschrieben. Ich wollte in diesem Moment eigentlich viele Worte sagen, aber plötzlich kamen so viele Bilder in meinen Kopf und ich wurde richtig emotional. Ich bin eben ein sensibler Mensch."

"Gede" hatte jeden Grund dazu. In seiner Zeit als Löwe wurde er Deutscher Meister, Pokalsieger, EHF-Cupsieger, Supercupsieger, Weltmeister, Europameister und wahrscheinlich das Schönste: zweifacher Vater. Er sagt: "Ich habe zu meinem Sohn gesagt, dass ich bald gegen die Löwen spiele. Er konnte es gar nicht glauben und will unbedingt mit in die Halle. Das geht leider nicht. Aber für meine ganze Familie ist das ein besonderes Spiel."

So war Guardiola auch beim ersten Aufeinandertreffen nach seinem Wechsel – das war im November 2020 – wieder den Tränen nahe. Vor dem Bundesliga-Duell in der SAP Arena wurde ein Banner mit seinem Namen unters Hallendach gezogen. "Ich erinnere mich oft daran", sagt er: "Das ist ein schöner Moment. Er bleibt für mein ganzes Leben."

Nun möchte er aber zunächst seine alte Liebe ärgern. Sein Trainer und Ex-Weltmeister Florian Kehrmann hole sich oft Rat bei ihm, so erzählt er, was gegen die Löwen das Erfolgsrezept sein könnte. Eine stabile Abwehr mit Abwehr-Ass Guardiola im Innenblock dürfte des Rätsels Lösung sein. Der Spanier ist in Bestform. Zur Erinnerung: Im März des vergangenen Jahres war er einer der ersten Handballer, die am Coronavirus erkrankt waren. Damals klagte er über schlimme Symptome. Heute sagt er: "Anfangs war ich nach zehn Minuten Training müde. Die Belastung war schwer für meinen Körper. Aber das ist lange her. Zum Glück fühle ich mich inzwischen wieder komplett fit."

Zurück zur Musik. Bei "Adesse" heißt es weiter: "Denn eigentlich denkt ein Mann immer stark zu sein ist seine Pflicht." Der Song kritisiert nämlich das Klischee, Männer dürften keine Gefühle zeigen.

Das ist aber falsch. Männer dürfen natürlich weinen. Gerade Gedeon Guardiola macht das nur noch viel stärker.