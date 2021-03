Andy Schmid ist unermüdlich. Der Mittelmann legte am Samstagabend über vier Kilometer zurück – im Alter von 37 Jahren. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Mannheim. Über Andy Schmid gibt’s viele Gerüchte. Er vertrage wenig Alkohol, er gehöre beim Fußball, gelinde gesagt, zu den Unbegabteren und befinde sich zudem im Straßenverkehr lieber auf der rechten als auf der linken Spur. Er fahre stets behutsam, überhole selten bis nie und bringe mit seiner schweizerischen, stoischen Gelassenheit die Beifahrer schon mal auf die Palme.

Ob’s stimmt? Unbestritten ist jedenfalls: Schmid, 37, hat den Handballern der Rhein-Neckar Löwen am Samstagabend in einem zähen Bundesliga-Spiel mit elf Toren den 29:27 (14:14)-Heimsieg gegen GWD Minden gesichert. Offensiv lief mal wieder eigentlich alles über den Schweizer – in 60 Minuten spielte er 252 Pässe und spulte beeindruckende 4,22 Kilometer ab. Irgendwie hatte er immer seine Finger im Spiel.

Hat er sich alleingelassen gefühlt? Schmid verneinte: "Auf keinen Fall", sagte er: "Jeder hat mal einen guten Tag."

Apropos "guter Tag" – auch über Juri Knorr gibt’s Gerüchte. So sagt man, er hätte auch eine Fußball-Karriere einschlagen können, kickte er doch in jungen Jahren für den Nachwuchs des Hamburger SV. Alles Konjunktiv, mittlerweile ist Knorr, 20, Mittelmann bei GWD Minden, aufstrebender Nationalspieler und ab der kommenden Saison Hoffnungsträger der Rhein-Neckar Löwen. Am Samstagabend war er aber – wie schon beim 26:26-Unentschieden im Hinspiel – schlicht Nervensäge. Er traf siebenmal.

Meister Schmid sagt über seinen Nachfolger Knorr: "Juri ist ein klasse Spieler, hat viele Varianten drauf, einen guten Wurf und ein gutes Gefühl für’s Spiel."

Damit machte er seinen zukünftigen Arbeitskollegen das Leben schwer. Spielerisch war’s ein Rückschritt, was die Löwen im Vergleich zum vergangenen Bundesliga-Sieg in Leipzig boten und trotzdem hätten sie verhindern können, dass das Spiel bis zur Schlussminute offen war. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb schwächelte – wieder einmal – im Abschluss, scheiterte am starken Malte Semisch (33 Prozent gehaltene Würfe) und verpasste es dadurch, sich entscheidend abzusetzen. Das nächste Nervenspiel entwickelte sich.

Bitter: Patrick Groetzki blieb sieben Minuten vor Schluss bei einer Aktion von Rechtsaußen verletzt liegen, wurde danach am rechten Fuß bandagiert, konnte nicht mehr eingesetzt werden und humpelte nach Abpfiff in die Kabine. Zu seinem Zustand gab’s auf Nachfrage keine Antwort.

"Diese Siege sind für uns brutal wichtig, weil es momentan nicht einfach von der Hand geht", sagte Schmid: "Es gibt auch andere Mannschaften, die zu kämpfen haben, deshalb ist es verdammt wichtig, in dieser Phase zu punkten." Konkret: Nach nun 22 Bundesliga-Spielen stehen die Löwen mit zwölf Minuspunkten auf Tabellenplatz vier.

All das ist irrelevant, wenn es an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Rückspiel der EHF European League gegen RK Nexe Nasice um den Viertelfinal-Einzug geht. Im allerersten Löwen-Spiel der Vereinsgeschichte im neu eröffneten Heidelberger SNP Dome gilt es für Schmid und Co. den in Kroatien herausgeworfenen Zwei-Tore-Vorsprung zu verteidigen.

"Das ist ein kleines Schmuckkästchen", sagt Schmid über die neue Arena an der Speyerer Straße: "Ich bin schon ein paarmal dran vorbeigefahren." Nun ja, Gerüchten zufolge hatte der Schweizer dabei genug Zeit, die neue Heimspielstätte aus dem Fenster zu begutachten.

Löwen: Schmid 11/6, Groetzki 1, Ahouansou 1, Kohlbacher 4, Lagergren 1, Tollbring 1, Nilsson 2, Patrail 3, Kirkelokke 3, Gislason 1, Gensheimer 1.

Minden: Richtzenhain 2 (rot), Pehlivan 4, Rambo 2, Knorr 7, Korte 3/2, Gulliksen 5, Zeitz 3, Schluroff 1.

Strafminuten: Nielsen 2, Gislason 2 – Thiele 2.

Stenogramm: 2:2 (5.), 4:5 (10.), 9:7 (15.), 10:10 (20.), 13:13 (25.), 14:14 (Halbzeit), 16:15 (35.), 18:20 (40.), 21:21 (45.), 24:22 (50.), 25:25 (55.), 29:27 (Ende).