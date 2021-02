Von Tillmann Bauer

Mannheim. Um Mikael Appelgren in ein Dinosaurier-Kostüm zu stecken, braucht es keinen Karneval. Dass der Schwede, der, wenn er nicht gerade ein kaputtes Knie und eine operierte Schulter hat, im Tor der Rhein-Neckar Löwen steht, gerne mal als Tyrannosaurus Rex verkleidet in den Katakomben der Kronauer Trainingshalle rumspringt und mit seinen Mannschaftskollegen für lustige Bildchen posiert, ist kein Geheimnis. "Apfel" ist lebensfroh, sicher in gewisser Weise verrückt, und nimmt sich selbst und das Leben nicht zu ernst.

Und auch wenn die großen Faschingsumzüge in diesen Tagen rund um den Mannheimer Wasserturm ausfallen müssen, vielleicht hat sich der Schwede ja am späten Dienstagabend noch ein kleines Kaltgetränk aufgemacht. Den ungefährdeten 37:30 (20:13)-Sieg der Rhein-Neckar Löwen in der EHF European League gegen die ungarische Mannschaft von Grundfos Tatabanya – wettbewerbsübergreifend der erste Heimauftritt des Jahres – konnte der Schlussmann mal wieder verletzungsbedingt nur von außen beobachten, dennoch gab es für ihn und die Badener Grund zum Feiern: Im europäischen Geschäft sind die Löwen weiter ungeschlagen, haben nun 13 Punkte eingefahren und führen verdient die eigene Gruppe als Spitzenreiter an. Der Einzug ins Achtelfinale ist nur noch Formsache. International läuft’s!

Ob Mikael Appelgren in absehbarer Zeit wieder in die SAP Arena einlaufen wird, konnte Oliver Roggisch zuletzt nicht prophezeien. Der Sportliche Leiter sagte zur RNZ: "Da will ich keine Prognose abgeben. Er hat alle Zeit der Welt."

Viel Zeit, um nach der bitteren Schlappe am Sonntag in Göppingen die eigenen Fehler zu analysieren, blieb Roggisch und seinen Jungs aber nicht. Kapitän Uwe Gensheimer freute sich über eine Pause, dafür bekam Jerry Tollbring eine seiner seltenen Chancen auf Außen. Zwar vergab der 25-Jährige viele gute Möglichkeiten, leitete aber auch immer wieder mit ordentlich Dampf die Gegenstöße ein. Am Ende stand für den Schweden (6 Tore) ein Abend mit mehr Höhen als Tiefen.

Generell war das, was die Löwen zeigten, keine Glanzleistung. Aber es reichte dicke. Die Jungs von Trainer Martin Schwalb ließen viele gute Möglichkeiten aus, wurden dafür aber nicht bestraft, weil die passenderweise in Babyblau spielenden Ungarn einfach viel zu harmlos waren. Wenn sie nicht am flinken Nikolas Katsigiannis scheiterten, verfehlten sie gänzlich den Kasten. Gefährlich war das nicht, die Sieben-Tore-Führung zur Pause hätte also noch höher ausfallen können.

Schwalb sah das genauso: "Es klingt saublöd. Wir machen viele Tore. Aber es sind trotzdem noch zu wenige, weil wir echt ein paar freie Würfe verballert haben."

Während über die Fasnachtssympathien von Ilija Abutovic (muskuläre Probleme) und Andreas Palicka (geschont) wenig bekannt ist, wurde zumindest Romain Lagarde (muskuläre Probleme) beim Mannschaftsabend vor einem Jahr in Verkleidung als Franzose – stilecht mit Baskenmütze, aufgeklebtem Schnurrbart und Baguette in der Hand – gesichtet. Auch ohne das Trio hatten die Löwen keine Probleme, die Ungarn in den Griff zu bekommen. Vielleicht kann einer der drei Narren ja schon am Donnerstag (17 Uhr) wieder eingreifen, wenn man in der SAP Arena die Slowenen aus Trebnje erwartet.

Übrigens: Gegen die Ungarn überzeugen konnte neben Philipp Ahouansou (5 Tore) auch Niclas Kirkelokke (4).

Der Däne wurde damals, beim legendären Mannschaftsabend, von Mikael Appelgren persönlich umgestylt. Zum Piraten. Arr, Monnem ahoi!

Löwen: Gislason 5, Schmid 2/2, Nielsen 3, Groetzki 6, Tollbring 6, Nilsson 5, Kohlbacher 1, Ahouansou 5, Kirkelokke 4.

Tatabanya: Ancsin 7, Zdolik 1, Gyori 3, Juhasz 5, Hornyak 7, Sunajko 3, Bozovic 1, Debreczeni 3.

Strafminuten: Bozovic 2, Sipos 2.

Stenogramm: 4:2 (5.), 5:5 (10.), 9:5 (15.), 11:6 (20.), 20:13 (Halbzeit); 23:13 (35.), 25:18 (40.), 29:21 (45.), 31:24 (50.), 36:28 (55.), 37:30 (Ende).