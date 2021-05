Von Tillmann Bauer

Mannheim. Es gehört zum guten Ton, zunächst den Sieger zu würdigen. Der SC Magdeburg hat die Füchse Berlin ausgeschaltet und ist verdienter Gewinner der EHF European League. Herzlichen Glückwunsch!

Nun können wir uns guten Gewissens dem eigentlichen Sinn dieses Textes widmen. Schließlich ließ die Einleitung erahnen, dass die Handballer der Rhein-Neckar Löwen kein ganz so tolles Wochenende hinter sich haben. Gelinde gesagt: Sie haben beim europäischen Final Four, das in der Mannheimer SAP Arena ausgetragen und deshalb als "Finale dahäm" ausgerufen wurde, wieder einmal schwer enttäuscht – eine 32:35 (16:19)-Niederlage im Halbfinale gegen Berlin zerstörte alle Titel-Träume, für die ein 32:27 (15:12)-Sieg gegen die polnische Delagation von Wisla Plock und das damit verbundene Erreichen des dritten Platzes überhaupt kein Trost war.

Schon jetzt ist es für die Rhein-Neckar Löwen eine Saison zum Vergessen.

In der Verantwortung steht Klaus Gärtner. Er wird seit einigen Wochen nicht mehr "nur" als Co-Trainer, sondern als Chefcoach ins Rampenlicht gestellt, obwohl er dieses Amt offiziell erst ab der kommenden Saison ausfüllen soll. Sein Team kassierte gegen die Füchse im ersten Abschnitt satte 19 Gegentore – obwohl Schlussmann Andreas Palicka mit sieben Paraden gut spielte.

Gärtner versuchte auf RNZ-Nachfrage zu erläutern, wie das zustande kommen konnte. Er redete erst von anderen Plänen, vielen Abschlüssen, einigen freien Würfen, um dann die einfache Erklärung hinterher zu schieben: "Wir haben einfach schlecht Abwehr gespielt."

Eingestellt hat Gärtner die Löwen für dieses wichtige Finalwochenende, das mit einem Titel die ernüchternde Bundesliga-Saison in den Schatten hätte stellen können, aber selbstverständlich nicht alleine. So hat es sicher auch Martin Schwalb, der zwar noch auf dem Papier – aber auch wirklich nur noch dort – Chefcoach ist, innovativ gefunden, den kurzfristig reaktivierten Kim Ekdahl Du Rietz gegen Berlin gleich von Beginn an auf’s Feld zu schicken.

Zur Erinnerung: Der hatte seine Karriere eigentlich schon beendet (bereits zum zweiten Mal), war aufgrund seiner Semesterferien aus Hongkong nach Deutschland geflogen und hatte über ein Jahr in keinem Pflichtspiel den Ball in der Hand. Zwar zeigte er am Sonntag im unbedeutenden Duell um die Goldene Ananas, dass er das Handballspielen nicht verlernt hat. Trotzdem war es eine sehr mutige Entscheidung, im vielleicht wichtigsten Spiel der Saison auf ihn anstatt auf Romain Lagarde oder Lukas Nilsson zu setzen; zumal die beiden im weiteren Verlauf zu den besseren Gelben zählten. Philipp Ahouansou bekam gar keine Chance, sich zu beweisen.

Während also sonntags im eigenen Wohnzimmer um den Titel gekämpft wurde, waren Andreas Palicka und Co. schon längst wieder frisch geduscht im Hotel in der Mannheimer Innenstadt angekommen. Der schwedische Schlussmann ist nicht nur dafür bekannt, dass er die Bälle spektakulär von seinem Tor fernhält, sondern auch, dass er sagt, was er denkt.

So wurde er sehr deutlich: "Im Moment spüre ich überhaupt keine Gefühle. Die Enttäuschung ist riesig, wir waren einfach schlechter. Aktuell durchleben wir handballerisch eine dunkle Phase."

Die, so wollte man ergänzen, noch dunkler werden könnte. Nach den erschreckenden Pleiten gegen Stuttgart, Erlangen und nun dem verpatzten Final Four geht’s für die Badener in den verbleibenden sieben Bundesliga-Spielen darum, die Runde irgendwie mit der Qualifikation für das europäische Geschäft zu beenden. 20 Minuspunkte sind für den eigenen Anspruch schon viel zu viele – und das Restprogramm hat’s in sich: So spielt man unter anderem noch gegen Melsungen, den Bergischen HC, Magdeburg, Kiel und Flensburg.

In der "Hölle Nord" steht schon am Donnerstag (19 Uhr/Sky) die nächste anspruchsvolle Aufgabe an, schließlich wollen die Flensburger nicht nur Meister werden, sondern sind noch immer seit unglaublichen 52 Heimspielen in Serie ungeschlagen.

Gibt’s da überhaupt Gründe, optimistisch zu sein? Patrick Groetzki, der eigentlich auf ein gutes Wochenende, was seine Leistung betrifft, zurückblicken konnte, versuchte es so: "Ich merke ja, wie wir tagtäglich intensiv trainieren. Das sah echt gut aus. So ist es fast noch bitterer, dass wir es im Spiel nicht umsetzen konnten."

Klaus Gärtner kennt noch einen anderen Grund. Er lachte gequält: "Das ist für uns eine gute Situation – denn in Flensburg haben wir mal wenig Druck."

Wahr ist aber: Nach diesem Wochenende ist der Druck eher noch gewachsen.