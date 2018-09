Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die Stimmung nach dem kurzen Ausflug nach Polen war nicht gerade sonderlich gut. Die Niederlage in Kielce, die Art und Weise, wie sie zustande kam und die Folgen, mit denen man nun leben muss, hätte man sich im Lager der Rhein-Neckar Löwen gerne gespart.

Keine Frage, der Champions-League-Auftritt beim Spitzenteam war über weite Strecken sehr gut, sehr konzentriert und fokussiert. Aber eben nur über weite Strecken.

Passte man einmal kurz nicht auf, waren die Polen zur Stelle, wie sich das eben für eine absolute Topmannschaft gehört. Dass man in Kielce nicht gewinnen muss und dass ein Sieg dort eine Seltenheit ist, wissen die Löwen wohl selbst am besten. Aber dass ein Triumph möglich war, ist auch bewusst. Wie ärgerlich.

Das bestätigte auch Chefcoach Nikolaj Jacobsen nach dem Spiel. Noch viel ärgerlicher sind aber die Auswirkungen im Löwen-Lazarett. Variabler wollte man sich vor der Saison im Innenblock aufstellen, nun muss man aber bereits auf Abwehrsäule Ilja Abutovic verzichten. Und das nicht nur kurzfristig.

Er hat sich vermutlich eine Wadenzerrung zugezogen, die genaue Diagnose steht noch aus, gegen Brest wird er aber höchstwahrscheinlich fehlen. Dass Jannik Kohlbacher verletzt ausgewechselt werden musste, schockte danach noch mehr, erwies sich im Nachhinein aber als harmlos.

Der wuchtige Kreisläufer, der vor der Saison aus dem hessischen Wetzlar zu den Löwen wechselte, hatte sich lediglich eine Schwellung in der linken Schulter zugezogen. Halb so wild, der Nationalspieler ist wohl wieder fit. Ein weiteres Fragezeichen stand hinter Abwehrchef Gedeón Guardiola, der in Kielce ebenfalls zwischenzeitlich zur Behandlung auf die Bank musste. Auch bei ihm gab es am Montag Entwarnung, der spanische Abwehrkoloss ist für die Deckung extrem wichtig und wird am Mittwoch voraussichtlich die Löwen-Abwehr stabilisieren.

Dass mit dem HC Meshkov Brest am Mittwochabend (19 Uhr) eine Mannschaft in die SAP Arena kommt, die furios in die Königsklasse gestartet ist, beide Spiele gewinnen konnte und nun unbeschwert auflaufen kann, spielt den Badenern nicht unbedingt in die Karten.

"Das ist ein sehr gutes Team", urteilt auch Jacobsen über die Weißrussen, "das belegen die Ergebnisse, wir müssen aufpassen." Die Resultate sind in der Tat zu beachten. Zum Auftakt siegte Brest beim schwedischen Serienmeister IFK Kristianstad mit 32:30, nun ließ man am Samstag ein 26:23-Erfolg beim Titelverteidiger Montpellier folgen. Der Druck liegt bei den Löwen.

Wenn Jacobsen über die Weißrussen spricht, dann fällt häufig das Wort "unangenehm". Der Däne weiß auch, dass ein Heimsieg eingeplant ist, schließlich hatte man sich zum Ziel gesetzt, in dieser Saison auch in der Champions-League eine gute Rolle spielen zu wollen. Die Heimspiele sollte man dafür gewinnen, dann zeigt vermutlich auch die Stimmungskurve wieder nach oben ...