Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Das Spieltags-Heft war überholt. Zwar strahlte vor dem Bundesliga-Gastspiel der Rhein-Neckar Löwen auf dem Titelblatt aus aktuellem Anlass der passende Spieler des HC Erlangen – das aber, was Ex-Löwe Steffen Fäth im Inneren des Magazins von sich gab, passte nicht mehr ganz zur Situation. Fäth sagte: "Es geht nur mit Euch zusammen. Macht so viel Lärm wie ihr könnt."

Die Zuschauer, die Nationalspieler Fäth mit seinem Aufruf meinte, durften aber gar nicht kommen – kurzfristig wurde entschieden, dass in der Arena Nürnberger Versicherungen nur wenige ausgewählte Trommler zugelassen sind. Lärm gab es also nur begrenzt – ob es für die Löwen ein Vorteil war? Mit 26:20 gewann die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb an dem Ort, an dem man in den vergangenen Jahren immer wertvolle Punkte liegen ließ. Nach dem bitteren Heimdebakel gegen Leipzig war es ein positives Zeichen, das die Badener im Frankenland setzten, weil sie sich vor allem im zweiten Abschnitt deutlich steigerten.

"Mit sechs Toren in Erlangen zu gewinnen, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf", sagte Schwalb: "Wir haben ein richtiges Kampfspiel geliefert und uns in der Abwehr gut bewegt." Ex-Löwe Fäth selbst durfte gegen seine ehemaligen Kollegen gar nicht erst versuchen, Tore zu werfen. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel machte den Einsatz der Rückraum-Rakete unmöglich – auch wenn Fäth in seiner Löwen-Zeit nur wenige gute Spiele machte, spielte sein Ausfall den Badenern in die Karten.

Die Abwehr um Mait Patrail stand aggressiv und kompakt. Insgesamt 20 Gegentore? Damit konnten er und seine Kollegen durchaus zufrieden sein. Viel spannender war aber die Frage, wie man sich wohl im Angriff präsentieren würde. Die Offensive, die ohne den 40-jährigen Alexander Petersson antreten musste, leistete sich zwar nur wenige technische Fehler. Die freien Würfe brachte man aber im ersten Abschnitt wieder einmal nicht im Kasten unter. Klemen Ferlin, der Schlussmann der Franken, war der Grund, warum die Löwen nicht über ein 12:12-Unentschieden zur Pause hinauskamen.

Uwe Gensheimer, der mit elf Toren erfolgreichster Werfer war, resümierte: "Wir sind ganz anders aufgetreten als zuletzt – da war viel mehr Leidenschaft." Große Leiden gab es zwischen den Pfosten. Dass Nikolas "Katze" Katsigiannis, der aufgrund der Verletzung von Mikael Appelgren kurzfristig verpflichtet wurde, sich bereits nach zehn Minuten sein Trainingsleibchen abstreifen musste, um gegen seinen Ex-Klub zur Arbeit zu schreiten, war überraschend.

Der Grund? Andreas Palicka verletzte sich am Innenband, humpelte auf die Bank, das rechte Knie wurde dick bandagiert. Bemerkenswert: Er spielte mit Schmerzen weiter – trotz einer Quote von knapp 34 Prozent gehaltener Bälle sahen seine Bewegungen nicht flüssig aus. So sagte "Palle" dem Privatsender Sky: "Es hat dreimal geknackt, da ist irgendwas kaputt. Jetzt müssen wir abwarten – vielleicht habe ich Glück und es ist nicht so schlimm."

Die Sorgen bei den Löwen auf der Torwart-Position werden nicht kleiner – die beiden Junglöwen-Keeper Niklas Gierse und David Späth können sich zumindest schonmal bereithalten …

Erlangen: Jaeger 2, Overby 2, Firnhaber 3, Ivic 4, Büdel 1, Link 5, Olsson 3.

Löwen: Schmid 1, Gensheimer 11/7, Kirkelokke 1, Patrail 1, Lagarde 4, Lagergren 1, Groetzki 3, Nilsson 2, Baena 1, Gislason 1.

Strafminuten: Overby 4, Firnhaber 4 – Schmid 2, Lagarde 2, Gensheimer 2, Gislason 2.

Stenogramm: 0:3 (5.), 4:5 (10.), 6:6 (15.), 8:8 (20.), 10:10 (25.), 12:12 (Halbzeit), 14:15 (35.), 15:17 (40.), 18:21 (50.), 18:24 (55.), 20:26 (Ende).