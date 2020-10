Ob sich Martin Schwalb auch am Dienstag wieder aufregen muss? Ein Sieg in der European League würde seinem Team gut tun. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Mannheim. Um aus einem tiefen Loch zu kommen, helfen meist nur Erfolgserlebnisse. So wird nach negativen Ereignissen oft viel zurückgeschaut, viel analysiert und viel darüber gesprochen, was beim nächsten Mal alles besser werden muss. So war es auch bei den Handballern der Rhein-Neckar Löwen, nachdem sie noch am vergangenen Donnerstag das Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig nicht nur mit 23:28 verloren hatten, sondern in der SAP Arena von den Sachsen teilweise mit dem Nasenring durch die Manege geführt wurden. Es klappte an diesem bitteren Abend gar nichts – es war die erste Bundesliga-Niederlage nach der Corona-Pause.

"Wenn wir den Ball in der Hand hatten, haben wir viel zu viele Fehler gemacht", sagte Martin Schwalb. Der Trainer der Löwen hatte es eigentlich geschafft, seiner Mannschaft neues Leben einzuhauchen und vor allem Selbstbewusstsein zu schenken. Das sah man gegen Leipzig überhaupt nicht. Schwalb gab zu: "Wir sind von Minute zu Minute unsicherer geworden." Man habe, so der Übungsleiter, noch einiges zu arbeiten und sei bei weitem noch nicht so stabil, wie sich das viele vorstellen würden: "Das braucht alles seine Zeit. Das wird ein langer Weg."

Dass dieser Weg kein leichter sein wird, zeigte gegen Leipzig vor allem das Angriffsspiel. Wie schwer der Ausfall von Nationalspieler Jannik Kohlbacher wiegt, war deutlich zu erkennen – sollte Regisseur Andy Schmid nichts einfallen, wirkt das Offensivspiel statisch und behäbig. Die vielen technischen Fehler sollte man sich am morgigen Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN), wenn die Löwen auf die Slowenen von RK Trimo Trebnje treffen, nicht erlauben.

Dann heißt es nicht nur neues Spiel, neues Glück; sondern sogar neuer Wettbewerb, neues Glück. In der ersten Gruppen-Begegnung der reformierten EHF European League trifft man in der SAP Arena auf das slowenische Spitzenteam, das den Löwen noch gänzlich unbekannt ist. Für RK Trimo Trebnje spielten bereits die Torwart-Legende Gorazd Skof, die aktuell bei den Eulen Ludwigshafen unter Vertrag ist, und der aktuelle Magdeburger Kreisläufer Željko Musa.

Zum Modus: Mit einem Sieg und einer Niederlage gegen die Dänen von TTH Holstebro haben sich die Löwen in den vergangenen Wochen für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Es gibt vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, in denen in Hin- und Rückspiel die Achtelfinal-Teilnehmer ausgespielt werden. Nach dem Spiel gegen die Slowenen stehen in dem eng getakteten Spielplan noch Duelle gegen Grundfos Tatabanya (Ungarn), Kadetten Schaffhausen (Schweiz), Eurofarm Pelister (Nordmazedonien) und GOG (Dänemark) auf dem Programm, wobei das Auswärtsspiel am 27. Oktober im ungarischen Tatabanya bereits aufgrund mehrerer positiven Corona-Fälle abgesagt wurde. Für die Löwen heißt es nun erstmal, ein anderes Gesicht zu zeigen und die Pleite von Leipzig vergessen zu machen.

Rechtsaußen Patrick Groetzki blickte nochmal zurück. Er sagte: "Hoffentlich sagt dieses Spiel nichts über unsere Leistungsstärke aus. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen ängstlich gespielt." Um erfolgreich in die European League zu starten – und aus dem tiefen Loch zu kommen – hilft deshalb nur Mut. Und nur ein Sieg gegen die Slowenen.