Von Daniel Hund

Mannheim. Es war so ein Abend, an dem man dachte, dass er so eine Art Wendepunkt sein könnte. Ein Spiel, in dem eigentlich alles klappte. Vergangener Mittwoch, 3. Quali-Runde zum EHF-Cup, die Rhein-Neckar Löwen fegten in der Mannheimer GBG-Halle im Rückspiel wie ein Orkan über Minsk hinweg, gewannen mit 29:17. Der Ball lief, die Angriffe rollten, die Abwehr stand.

Vier Tage später war dann aber doch irgendwie wieder alles beim Alten: Sonntagnachmittag, Mannheimer SAP Arena, die Gelben bezwingen den TVB Stuttgart, zittern sich beim 33:32 über die Ziellinie. Passend dazu: Löwen-Trainer Kristjan Andresson nahm zwei Sekunden vor Schluss sogar nochmals eine Auszeit. Die Nerven lagen blank, die Angst vor einem weiteren Punktverlust war allgegenwärtig. Dass es nicht so weit kam, hatte vor allem mit drei Namen zu tun. Die da wären: Andy Schmid, Jannik Kohlbacher und Uwe Gensheimer. Die üblichen Verdächtigen. Zusammen brachte es das Trio auf 24 Tore. Überspitzt könnte man also sagen: Individuelle Klasse schlägt Stuttgart.

Gerade Kohlbacher, 24, ist längst ein Phänomen. Mit seinen 1,93 m ist er nicht der Größte am Kreis, mit seinen rund 110 Kilo aber sicher einer der Breitesten. Bei ihm spielt es keine Rolle, ob sich da noch ein, zwei Mann an sein rechtes Bein oder seinen linken Oberarm hängen, der gebürtige Bensheimer macht einfach sein Ding. Wirbelt die Gegenspieler, die wie Kletten an ihm kleben, einfach mit durch die Luft und knallt den Harzball ins Tor.

Schmid und er bilden ein geniales Paar, das mittlerweile in der ganzen Bundesliga gefürchtet ist. Das Problem: Vor lauter Angst legt sich die Konkurrenz einen Schlachtplan zurecht, versucht das Zusammenspiel der glorreichen Zwei zu unterbinden. Stuttgart gelang das nur in der Anfangsphase, die Topteams sind da in der Regel erfolgreicher. Ein Plan B, C und D muss also her. Zum Beispiel über die Außen. Über das Revier von Patrick Groetzki und Gensheimer.

Beide „verhungern“ mitunter regelrecht, warten, lechzen förmlich nach Pässen. Selbst einer Tormaschine wie Gensheimer sind ohne Zuspiele gewissermaßen die Hände gebunden. „Gegen Stuttgart habe ich vier, fünf Bälle bekommen. Es waren schon weniger“, lächelte der Kapitän der deutschen Nationmalschaft, „aber natürlich könnten es gerne auch noch mehr sein.“ Hört sich nach Vorwürfen an die Kollegen an, so war’s aber nicht gemeint. Gensheimer weiß um die Gesamtsituation, nimmt sich selbst nicht so wichtig, sagt: „Wir sind insgesamt einfach noch zu inkonstant.“

Die Suche nach der Souveränität vergangener Tage ist in vollem Gange. Aber da gibt es eben keinen Schalter, den man einfach so umlegen kann. Andresson scheint derzeit schon froh zu sein, wenn überhaupt gewonnen wird. Der Isländer zur RNZ: „In dieser Liga ist jedes Spiel schwer.“ Und weiter: „Auch Flensburg hatte im letzten Jahr zwischendurch eine Serie, in der sie immer nur ganz knapp gewonnen haben.“ Das Ende vom Lied ist bekannt: Flensburg wurde Meister. Auch für die Löwen ist der Titeltraum diesmal noch lange nicht ausgeträumt. Oben ist alles ganz eng beisammen.

Siege helfen. Am besten schon am kommenden Samstag in Minden. Andresson: „Das wird ein weiteres schweres Spiel für uns. Vor allem ihr Rückraum ist stark.“

Hört sich irgendwie nach der nächsten Zitterpartie an.