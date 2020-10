Von Daniel Hund

Heidelberg. Was waren das noch für Zeiten. Damals in der 1980er Jahren, als TuSEM Essen eine echte Handball-Marke war, eine Großmacht zwischen den Kreisen. Dreimal gewann man die Deutsche Meisterschaft (1986, 1987, 1989). Linksaußen Jochen "Scholle" Fraatz verdrehte damals der Konkurrenz den Kopf, gewann mit Essen 1989 auch den Europapokal der Pokalsieger. Legendäre Zeiten waren das.

Mittlerweile ist der Traditionsverein Mittelmaß statt Extraklasse. Kürzlich wurde trotzdem mal wieder gefeiert: Kann man mal machen, wenn man in die Bundesliga zurückkehrt, wieder mittendrin ist in der stärksten Liga der Welt. Dass man in der nichts geschenkt bekommt, zeigte sich schnell: Im bislang einzigen Spiel setzte es eine bittere 23:31-Pleite beim TVB Stuttgart.

Besserung ist erst einmal nicht in Sicht. Denn nach Stuttgart ist vor den Rhein-Neckar Löwen. Dort kreuzen die Handballer von der Margarethenhöhe am Sonntag auf. Anwurf in der SAP Arena ist um 16 Uhr. Die Zeichen stehen auf Heimsieg. Einer gelben Gala in zwei Akten. Alles andere käme einer Überraschung gleich, wenngleich der zweifache Deutsche Meister zuletzt im Derby bei den Eulen Ludwigshafen eher wankte als glänzte. 26:24 stand es dort nach 60 umkämpften Minuten für Andy Schmid und Co.

"Die Eulen sind in der Liga angekommen, sie haben zu Hause ein großes Selbstverständnis, an denen kommst du nicht einfach mal so vorbei und gewinnst dieses Spiel", sagte Löwen-Trainer Martin Schwalb nach dem Kraftakt in der Vorderpfalz.

Das Problem war diesmal die Offensive. Lösungsansätze wurden nur selten gefunden. Ohne Torhüter im 7:6 wurde es besser. Ein taktischer Schachzug, der auch gegen Essen zur Anwendung kommen könnte. Schwalb sagt: "Wenn es gut läuft, kann jeder. Aber wenn es nicht so läuft, dann muss man dagegenhalten, machen und tun. Das erwarten die Fans von den Löwen."