Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist mal wieder eines dieser Spiele, in denen du als Spieler der Rhein-Neckar Löwen eigentlich nichts gewinnen kannst: Bietigheim, Tabellen-Vorletzter, 9 Punkte aus 28 Spielen - graue Bundesliga-Maus nennt man das. Also ein Gegner, gegen den es für die Gelben nur einen Ausweg gibt: ein klarer Sieg.

Den erwartet jeder, der am Sonntag ab 16 Uhr in der Mannheimer SAP Arena im Tribünenbereich aufkreuzen wird. Doch das ist eben nur die halbe Wahrheit: Während sich der eine oder andere Löwe unterbewusst wohl schon mit einem Bein in der Sommerpause befindet, wird Bietigheim heiß laufen. Kämpfen, beißen und kratzen, um den Klassenerhalt im Endspurt noch zu sichern.

"Vor solchen Mannschaften muss man immer Respekt haben", mahnt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen zur Vorsicht. "Sie werden alles geben, um bei uns zu überraschen."

Vieles wird diesbezüglich von Michael Kraus, 35, abhängen. "Mimi" kam im Februar vom TVB Stuttgart nach Bietigheim. Ein Weltmeister in der Provinz. Sein Auftrag ist klar umrissen: Der Mittelmann mit dem knallharten Wurf soll für den Klassenerhalt sorgen, Impulse setzen. Dass er das kann, hat der einstige "Bravo Boy" schon bewiesen - und auch der Klassenerhalt ist zum Greifen nah: Aktuell haben die Bietigheimer nur zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Dass die Lücke nun ausgerechnet in Mannheim geschlossen wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Dazu sind die Löwen zu stark. Erst am letzten Wochenende spannten Kapitän Andy Schmid und Co. den Bizeps mal wieder mächtig an. Beim heimstarken SC Magdeburg krallten sie sich beide Zähler, gewannen beim Ostklub mit 32:29. Ein ganz starker Auftritt war das. Jacobsen mit einem Grinsen auf den Lippen: "Das war abgezockt, clever und hat richtig Spaß gemacht." Sagt es und legt stolz nach: "Dieser Sieg hat mich an unsere Leistungen aus den letzten Jahren erinnert." Also an die Zeiten, in denen das Rudel noch Angst und Schrecken verbreitete, zwei Meistertitel abstaubte, Pokalsieger wurde.

Genau so könnte es also weitergehen. Das Ende ist jedenfalls in Sichtweite. Sechs Spiele stehen noch auf dem Programm. Demnach sollen es sicher auch sechs Siege sein, oder Herr Jacobsen? "Klar, dieses Ziel haben wir. Letztlich könnten wir die Saison dann als Tabellen-Dritter abschließen."

Ein Selbstläufer wird es aber nicht. Personell sieht es nach wie vor nicht gut aus. Für Jesper Nielsen (Leiste) und Alexander Petersson (Achillessehne und Wade) ist die Saison bereits beendet. Jacobsen leicht nachdenklich: "Zudem sind noch ein paar andere unserer Spieler nicht bei hundert Prozent."