Enttäuschte Gesichter in der Hauptstadt: Auch in Berlin liefen die letzten Spielsekunden nicht für die Rhein-Neckar Löwen. Foto: Hoffmann

Von Tillmann Bauer

Berlin. Es überraschte nicht, dass die Bundesliga-Profis der Rhein-Neckar Löwen nach der bitteren 22:23-Pleite im Berliner Fuchsbau schnurstracks - mit gesenkten Häuptern - in den Kabinentrakt der Max-Schmeling-Halle stiefelten. Weil man selbst wusste, dass die gezeigte Leistung keineswegs eines Spitzenteams würdig war, saß der Stachel der Enttäuschung bei allen Beteiligten tief. Frisch geduscht warteten die Spieler, die in Rekordtempo die Körperreinigung vollzogen, abfahrtbereit vor dem schwarzen Mannschaftsbus, der die Badener noch am Sonntagabend zum Berliner Flughafen bringen sollte. Nach dem enttäuschenden Auftritt in der Hauptstadt geisterte in den Köpfen eine Frage mehr denn je herum: War diese Niederlage gleichbedeutend mit dem Abflug aus dem Meisterschaftsrennen?

Patrick Groetzki, der aktuell in Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung steht, drehte als einer der letzten Löwen den Duschhahn auf, weil er sich - wie immer sehr gefasst - zunächst mit den Medienvertretern unterhielt. Auf die besagte Frage hatte der Rechtsaußen, der nun seit 13 Jahren bei den Löwen spielt und die Bundesliga aus dem Effeff kennt, eine klare Antwort. "Ich glaube nicht, dass Kiel in der ganzen Saison so viele Punkte abgeben wird", sagte Groetzki. Schließlich haben seine Löwen nun bereits acht Minuspunkte; der Rekordmeister, mit dem man sich am Donnerstagabend (19 Uhr/Sky) in der ausverkauften SAP Arena duelliert, präsentiert sich dagegen extrem stabil und hat erst einmal verloren. Groetzki gab zu, dass es deshalb "für ganz oben" wohl nicht mehr reichen wird, schob aber gleichzeitig hinterher: "Für einen Spitzenplatz ist aber noch alles drin."

Die bittere Realität für Groetzki und Co. ist aber der sechste Rang im Tableau. Auch wenn erst elf Spiele absolviert sind und die Saison noch lang und kräftezehrend werden wird - um weiterhin ganz oben, oder zumindest im Kampf um die Champions League, ein Wörtchen mitreden zu können, sollte man im Heimspiel gegen Kiel keine Punkte lassen. "Das ist die wahrscheinlich aktuell stärkste Mannschaft in Deutschland", sagt Groetzki: "Das hat der THW einfach in den vergangenen Spielen auch gezeigt." Für Mikael Appelgren, der im Gegensatz zu Groetzki keine Tore werfen, sondern verhindern soll, ist das kein Grund, um tiefzustapeln. "Ich gehe davon aus, dass wir diese Partie gewinnen. Wir spielen zuhause vor ausverkauftem Haus, da zählen nur die zwei Punkte", sagte der stets positive Schwede, der übrigens auch im Falle einer erneuten Niederlage die Meisterschaft noch nicht abschreiben wollte.

Damit das Duell mit den Ex-Löwen Hendrik Pekeler, Harald Reinkind und Niklas Landin aber nicht im Debakel endet, muss beim zweifachen deutschen Meister aus Mannheim vor allem etwas in der Offensive passieren. Weder Steffen Fäth noch die beiden Neuzugänge Niclas Kirkelokke und Romain Lagarde, die sicher noch etwas Zeit benötigen, um sich an die anspruchsvolle Bundesliga zu gewöhnen, strahlen aktuell Selbstvertrauen aus. Vielmehr wirkt der gesamte Rückraum, von dem logischerweise die meisten Entscheidungen ausgehen, verunsichert. Gegen den THW Kiel - der nur vor Selbstvertrauen strotzt - sind das keine guten Voraussetzungen ...