Von Daniel Hund

Heidelberg/Barcelona. Es war eine Konstellation, die man eigentlich nur mit einem Wort umschreiben kann: paradox. Für die Rhein-Neckar Löwen galt am Samstag beim ruhmreichen FC Barcelona quasi gewinnen verboten. Hört sich seltsam an, war aber so. Denn alles andere wäre unclever gewesen.

Zur Erklärung: Die Löwen, die von der Teilnahme am Final Four in Köln träumen, und Kielce waren vor dem letzten Spieltag in der Gruppe A der Champions League punktgleich. Es ging nur noch darum, wer Vierter und Fünfter wird. Bei einer Niederlage wäre klar gewesen, dass die Badener als Fünfter durchs Ziel sausen. In einem möglichen Viertelfinale könnte man so dem Überteam von Paris aus dem Weg gehen und "nur" auf Barcelona treffen. Beides sind Schwergewichte, doch der Scheichklub aus der Stadt der Liebe steht momentan über allen.

Und genau dieses Team bleibt den Gelben nun definitiv erspart. Bei Barca, das man in der Hinrunde zuhause noch geschlagen hatte, setzte es eine 25:30 (12:20)-Pleite. Dass die noch halbwegs im Rahmen blieb, lag an Mikael Appelgren. Der schwedische Keeper mit der langen blonden Löwen-Mähne war der Fels in der Brandung. Gerade in der zweiten Halbzeit trieb er die Katalanen zur Verzweiflung. "Wir hatten einen fantastischen Mikael Appelgren im Tor", lobte Oliver Roggisch den Hexer.

Apropos Roggisch, der war am Wochenende in doppelter Funktion unterwegs. Da Trainer Nikolaj Jacobsen wegen einer Knie-Operation in Heidelberg bleiben musste, war der lange Blonde Coach und Sportlicher Leiter zugleich.

Um seine Premiere als Trainer war er nicht zu beneiden. Vor der Pause klappte so gut wie nichts: Pässe landeten im Niemandsland, ein technischer Fehler jagte den nächsten und auch der Kampfgeist fehlte. Klar, die Ausgangslage war wieder einmal schlecht: Keine 48 Stunden zuvor stand man noch in Nürnberg gegen Erlangen auf der Platte. Aber sich so abschlachten zu lassen? In der 15. Minute leuchtete ein 3:10 von der Anzeigentafel. Ein Debakel von historischem Ausmaß drohte. Mit dem 12:20 zur Halbzeit konnten die Löwen sogar noch zufrieden sein.

In den Katakomben war nun Aufbauarbeit gefragt, klare Ansagen. Roggisch, selbst Weltmeister als Spieler, scheint sie gefunden zu haben. Zwar klappte nach der Pause auch noch nicht alles, aber Jannik Kohlbacher und Co. bissen sich nun fest, zeigten, was eigentlich in ihnen steckt. Und auch, wenn man sich davon am Ende nichts kaufen kann: Die Löwen gewannen die zweite Halbzeit mit 13:10, setzten somit zumindest eine kleine Duftmarke für das mögliche Wiedersehen im Viertelfinale. Barcelona hat das bereits sicher - als Belohnung für den Gruppensieg überspringt die Startruppe das Achtelfinale.

Die Löwen müssen sich ihr Ticket hingegen hart erkämpfen: Nantes wartet in der nächsten Runde. Eine machbare Aufgabe, aber eben kein Selbstläufer: Die Franzosen standen im letzten Jahr überraschend im Finale der Königsklasse, mussten sich dort dann Montpellier beugen. Das Hinspiel steigt am 20. März in der SAP Arena, das Rückspiel voraussichtlich am 30. März in Nantes.

Jacobsen verfolgte das Barca-Spiel vor dem heimischen Fernseher, fieberte relativ entspannt mit. Sein Respekt vor Nantes ist groß: "Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft, mit Spielern, die genau wissen, wie man in solchen Begegnungen spielen muss, um zu gewinnen. Letztes Jahr haben sie das eindrucksvoll demonstriert", sagte der Däne zur RNZ.

Wie auch immer, sollten die Löwen die Hürde Nantes trotz der derzeitigen Formkrise überspringen, stünde noch Barcelona zwischen ihnen und dem Final Four. Ist Jacobsen froh, dass Paris frühestens in Köln lauern könnte? Eine klare Antwort war ihm darauf nicht zu entlocken. Nur so viel: "Paris über zwei Spiele auszuschalten, ist quasi unmöglich."

Stenogramm: 4:0, 8:2, 10:3, 10:4, 12:4, 17:10, 20:12 (Halbzeit), 21:15, 25:20, , 30:25 (Endstand).

Barcelona: Möller 2, Tomas 4/1, Enterrios 2, Andersson 5, Arino 1, Gomez Abello 1,, Syprzak 5, Dos Santos 1, Mem 2, Duarte 1, Palmarsson 2, Fabregas 4.

Löwen: Schmid 3, Lipovina 3, Radivojevic 1, Tollbring 5/3, Taleski 6, Petersson 1, Kohlbacher 6.