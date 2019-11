Von Tillmann Bauer

Berlin. Mikael Appelgren kratzte sich am Kopf, als er noch einmal aus der Kabine der Rhein-Neckar Löwen trat, um sich mit den mitgereisten Medienvertretern zu unterhalten. „Wir haben einige Fehler gemacht, die man sich auf unserem Niveau nicht erlauben sollte“, sagte der Torhüter des zweifachen deutschen Handballmeisters: „Wir machen uns selbst zu großen Stress. Gefühlt sind wir ein bisschen unsicher geworden.“

Wie wahr, der Schwede sprach jedem der 9000 Zuschauer, die dieses Spiel live in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle verfolgten, aus der Seele. Weil die Löwen auch in diesem Jahr in Berlin nicht gut spielten und vor allem im Angriff viel zu harmlos agierten, musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Kristjan Andresson – obwohl sie sich zum Ende noch einmal tapfer in die Begegnung zurückkämpfte – völlig verdient mit 22:23 geschlagen geben. Die Reise in die Hauptstadt ist und bleibt für die Löwen ungemütlich.

Dass man mit der letzten Aktion des Spiels noch die Chance hatte, einen Punkt aus dem Fuchsbau zu entführen, aber dann doch am starken Berliner Schlussmann Dejan Milosavljev scheiterte, hatte mehrere Gründe. Es lag zum einen an Löwen-Keeper Appelgren, der als einer der wenigen Akteure einen guten Tag erwischte, einige Siebenmeter parierte und insgesamt auf zwölf Paraden kam. Zum anderen waren auch die Füchse, die beim Aufwärmen extra angefertigte T-Shirts für ihren verletzten Spielmacher Simon Ernst, der sich kürzlich zum dritten Mal (!) das Kreuzband gerissen hatte, trugen, zeitweise in ihren Angriffsaktionen zu harmlos und zu inkonsequent.

Passend zum tierischen Duell Füchse gegen Löwen war es im „Käfig“ teilweise sehr wild, wie Rechtsaußen Patrick Groetzki, der am Sonntag zwei Tore erzielte, treffend bemerkte: „Das ist im jetzigen Augenblick sehr bitter. In diesem Spiel war viel mehr drin.“ Man habe, so der gebürtige Pforzheimer, zu viele Bälle einfach weggeworfen.

Weder Romain Lagarde, Steffen Fäth oder Niclas Kirkelokke überzeugten aus dem Rückraum, lediglich Andy Schmid, Mads Mensah Larsen und Alexander Petersson schafften es vereinzelt, die Füchse-Deckung zu durchbrechen. In der Offensive kam kaum Spielfluss zustande – man versuchte immer wieder durch Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen. Auch wenn Mittelmann Schmid seine Genialität phasenweise aufblitzen ließ, schloss auch er – um beim Thema zu bleiben – teilweise zu kopflos ab.

Appelgren legte den Finger in die Wunde. „Wir haben Angst, Fehler zu machen. Das müssen wir wegbekommen“, sagte er: „Wir müssen mit dem Kopf arbeiten.“ Schließlich hatte sich Füchse-Torwart Milosavljev, der durch seine aktuell starke Form bereits Nationaltorwart Silvio Heinevetter verdrängt hat, schon nach kurzer Zeit in die Köpfe der Badener gespielt. 15 Paraden ergaben für den Serben eine Quote von über 40 Prozent gehaltener Bälle. Was für den Torhüter grandios klingt, ist gleichzeitig für die Löwen ein schlechtes Zeugnis.

Um bei den Zahlen zu bleiben: Mit nun acht Minuspunkten sieht es vor dem nächsten Kracher-Spiel am Donnerstag gegen den THW Kiel im Kampf um die Meisterschaft schlecht aus. Ist man durch diese Niederlage schon raus aus dem Titelrennen, Herr Appelgren? „Auf keinen Fall, ich bin immer optimistisch.“ Auch das ist wohl Kopfsache.

Berlin: Wiede 5, Holm 3/1, Gojun 1, Lindberg 9/2, Matthes 2, Kopljar, Koch 2, Marsenic 1.

Löwen: Schmid 5, Gensheimer 4/2, Kirkelokke 1, Lagarde 1, Tollbring 2, Mensah Larsen 3/1, Groetzki 2, , Petersson 3, Kohlbacher 1.

Stenogramm: 3:1, 4:3, 5:5, 9:6, 9:8, 12:10 (Halbzeit), 16:11, 17:14, 18:14, 19:17, 22:20, 23:22 (Endstand).

Zuschauer: 9000 (ausverkauft).

Update: 3. November 2019, 20.28 Uhr