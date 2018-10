Von Daniel Hund

Wetzlar. Zwei Sekunden sind noch auf der Uhr. Das 25:25-Unentschieden zwischen der HSG Wetzlar und den Rhein-Neckar Löwen ist zum Greifen nah. Doch es gibt da einen, der noch was dagegen hat: Steffen Fäth, der Ex-Wetzlarer. Der Nationalspieler steigt hoch, wuchtet sich in Richtung gegnerischer Kreis und hämmert den Harzball in den rechten Winkel. Eine Punktlandung.

Der Rest war Party, eine Jubeltraube in Gelb, die sich nach dem 26:25 (15:15)-Auswärtserfolg hüpfend durch die Rittal Arena bewegte. "Das", murmelte Spielmacher Andy Schmid danach, "das war ein richtig ekelhaftes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir gefühlt 25 Minuten Abwehr gespielt." Ekelhaft hin oder her, aber sind es nicht gerade solche Siege, die besonders wertvoll sind? "Klar, das kann man so sehen. Für die Moral sind solche Erlebnisse natürlich super." Abgenickt hat das auch Jannik Kohlbacher bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Er sagte: "Der Sieg für uns war verdient, aber wir haben uns das Leben in der zweiten Halbzeit selbst schwer gemacht." Und der Matchwinner? Der war ein gefragter Mann. Alle wollten ihn: Radio, Fernsehen, Print-Journalisten. Fäth sollte erklären, wie er das gemacht hat, wie er seinem Ex-Verein den Knockout verpasst hat. Fäth: "In erster Linie zählt einfach nur der Sieg. Dass ich den letzten Wurf treffe, ist natürlich schon toll. Trotzdem haben wir heute insgesamt leider kein gutes Spiel gemacht."

Die Vorzeichen waren auch nicht die besten. Alexander Petersson, Stammspieler, Routinier und Tormaschine in einem, fehlte. Erkältet war er, der Isländer, saß hinter der Bank, drückte in Jeans und Hoody die Daumen. Also war wieder Lipovina-Time. Zuletzt in der Champions League hatte sich der Montenegriner warm geworfen, traf fünfmal, spielte begeisternd auf. Und genau dort machte der Neuzugang gestern weiter. Er übernahm Verantwortung, packte eine Granate nach der anderen aus. Der Lohn: Beim 4:2 für die Löwen hatte er schon zweimal getroffen (6.).

Auch Mikael Appelgren überzeugte. Seine Reflexe sind mittlerweile legendär. Gestern schien er die Bälle wieder magisch anzuziehen. Wetzlar verzweifelte am Schweden mit der langen blonden Löwen-Mähne, wackelte beim 6:10 (15.) schon bedenklich, fiel aber nicht. Denn plötzlich war der Stecker bei den Löwen gezogen. Aus Dominanz wurde Ratlosigkeit. Vorne lief kaum noch etwas zusammen. Zwischen der 15. und 27. Minuten brachten es Andy Schmid und Co. gerade mal auf zwei Treffer. Trainer Nikolaj Jacobsen reagierte, probierte es mit sieben Feldspielern. Dennoch blieb vieles Stückwerk.

Besorgniserregend war’s, als die Löwen mit dem 15:15-Remis in die Pause stiefelten. Vereinzelt hingen da gar die Schultern, verunsichert wirkten sie. Und weniger später wurde es dann ganz bitter: Fast zeitgleich kassierten Gedeon Guardiola und Jesper Nielsen eine Zwei-Minuten-Strafe. Zu viert war man nun nur noch. Ohne Innenblock! Viele Mannschaften brechen da komplett ein. Nicht die Löwen: Die blühten regelrecht auf, beendeten die Unterzahl mit einem 2:0-Lauf, führten plötzlich mit 21:18 (40.). Der Knackpunkt? Dachten vielen. Aber nicht in diesem verrückten Spiel. Wetzlar kam zurück, spielte ewig lange Angriffe, bewegte sich ständig ganz nah am Zeitspiel. Oder schon darüber? Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen fand schon: "Wetzlar hat das natürlich geschickt gemacht, aber ich verstehe einfach nicht, warum die Schiedsrichter da nicht mal eingreifen. Das war vier- oder fünfmal einfach viel zu lang." Wie auch immer, am Ende hatten die Löwen das, was sie wollten: Nämlich zwei Punkte, die im Titelrennen am Ende noch Gold wert sein können.

Weiter geht es für die Löwen am Donnerstag ab 19 Uhr in der SAP Arena gegen Gummersbach. Und dann soll auf den glücklichen Sieg in Wetzlar wieder ein glanzvoller folgen.

Spielfilm: 2:2, 2:4, 4:7, 6:10, 12:12, 13:12, 15:15 (Halbzeit), 18:19, 19:22, 24:24, 26:25 (Endstand).

Wetzlar: Hermann 3, Bjornsen 1, Ferraz 2, Mirkulovski 2, Torbrügge 2, Öfors 4, Holst 3/3, Schefvert 3, Cavor 5.

Löwen: Schmid 3, Lipovina 5, Sigurdsson 4/3, Mensah Larsen 3, Fäth 3, Groetzki 2, Nielsen 2, Kohlbacher 4.