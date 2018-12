Nikolaj Jacobsen will mit seinen Löwen heute das Ticket fürs Final Four lösen. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Heidelberg. Auf die Rhein-Neckar Löwen wartet am Dienstag ein ereignisreicher Tag. Um 10 Uhr geht es per Charterflug von Mannheim nach Berlin. "Landen werden wir gegen 11 Uhr. Danach heißt es dann ab ins Tageshotel. Essen, ein bisschen schlafen und rüber in die Max-Schmeling-Halle", pustet Trainer Nikolaj Jacobsen tief durch.

Dort steigt ab 18 Uhr eines der bislang wichtigsten Spiele in dieser Saison: Es ist Pokal-Zeit, Viertelfinale gegen die Berliner Füchse, die letzte Hürde vor dem Final Four in Hamburg. Vor dem Showdown sprach die RNZ mit dem Trainer der Gelben.

Nikolaj Jacobsen, in Berlin haben sich die Löwen in den letzten Jahren immer schwer getan. Was für ein Spiel erwarten Sie denn diesmal?

Ein sehr schweres. Es wird wie immer dort sein, Berlin hat eine richtig gute Mannschaft, die in den letzten Jahren oft Pech mit verletzten Spieler hatte. Das ist ein Gegner, der zu den Top Fünf der Bundesliga zählt. Sie haben aber auch das Zeug dazu, die großen Drei anzugreifen.

Bei solchen Spielen ist es schwierig einen Favoriten heraus zu deuten ...

Das sehe ich genauso. Beide bewegen sich in etwa auf Augenhöhe. Ich denke, dass ein enges und umkämpftes Spiel vorprogrammiert ist. Mal schauen, wer am Ende die Nase vorne hat.

Wie sieht es denn personell aus?

Nicht ganz so gut. Steffen Fäth konnte bis Montag nicht trainieren und auch Ilija Abutovic ist nun erkältet. Der Einsatz beider Spieler ist fraglich. Ich hoffe aber, dass sie dabei sein werden. Allerdings werden sie dann sicher nicht bei hundert Prozent sein.

Die Löwen werden erneut erst am Spieltag anreisen. Das ist schon ein Nachteil ...

Wenn du mich fragst, ist es immer besser, wenn du einen Tag vorher vor Ort bist. Dann hast du mehr Ruhe. Aber es ging nicht anders. Wir müssen ja auch schnell wieder von dort weg, weil wir am Donnerstag schon wieder gegen Stuttgart spielen.

Wenn man über die Berliner Füchse spricht, drängt sich ein Name förmlich auf: Silvio Heinevetter. Der Torhüter kann an einem guten Tag jeden Gegner zur Verzweiflung bringen.

Heinevetter ist ein sehr guter Mann. Zuletzt hatte er wieder eine Super-Form. Deshalb ist eines klar: Wenn du in Berlin gewinnen willst, darf er keine 17, 18 Bälle halten. Ansonsten wird es dort natürlich ganz schwer.