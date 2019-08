Schaffhausen. (tib) Dass die Stimmung bei den Rhein-Neckar Löwen prächtig ist, zeigte sich auch am Wochenende. Mads Mensah Larsen und Jesper Nielsen grüßten die Fans direkt aus ihrer Stube aus dem Trainingslager in der Schweiz. Es wurden per Livestream die Fragen, die jedermann über die Plattform Instagram stellen konnte, beantwortet - es wurde gescherzt und gelacht.

Die gute Laune übertrug sich auch aufs Handballfeld. Zum Abschluss des Kurztrainingslagers besiegte man den Schweizer Bundesligisten Kadetten Schaffhausen mit 38:29. Mittelmann Andy Schmid, der in seiner Heimat vor 1837 Zuschauern quasi ein Heimspiel hatte, lenkte das Löwen-Angriffsspiel geschickt und erzielte neun Treffer. Gemeinsam mit Kreisläufer Jannik Kohlbacher war er damit erfolgreichster Badener.

"Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt", sagte Schmid. Das drückte sich auch im Zwischenergebnis aus, als man nach 30 Minuten bereits mit 38:29 in Führung lag: "Das war schon sehr flüssig, da hat schon vieles gestimmt. Gerade, wenn man beachtet, dass zwei von drei Rückraumspielern, die begonnen haben, noch neu sind." Die Leistung werde von Training zu Training besser.

Konkret meinte Schmid damit die Neuverpflichtungen Romain Lagarde und Niclas Kirkeløkke, die sich beide in die Torschützenliste eintragen konnten. Neben Uwe Gensheimer fehlten auch Jerry Tollbring, Steffen Fäth und Alexander Petersson. Der nächste Gradmesser steht für die Löwen bereits am Mittwoch an, wenn man um 18.30 Uhr in der Stadthalle Östringen gegen den Drittligisten SG Nußloch antreten wird.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 9/4, Lagarde 3, Kirkeløkke 4, Abutovic, Mensah Larsen 2, Groetzki 5, Taleski 1, Guardiola 1, Nielsen 1, Ganz 3/1, Kohlbacher 9.