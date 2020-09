Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Am Dienstag in einer Woche wird es ernst – die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben die Vorbereitung überstanden und den BGV Handball Cup souverän und erwartungsgemäß gewonnen, in sieben Tagen wartet nun der Pflichtspielauftakt: In der Qualifikationsrunde zur reformierten European League trifft man in zwei Spielen auf die Dänen von TTH Holstebro. Wir zeigen auf, wie die Situation beim badischen Bundesligisten ist.

> Die Abwehr: Martin Schwalb tat in den jüngsten Spielen genau das, wofür sie da waren. Er testete viel – vorallem in der Defensive. Die offensive Variante mit einem vorgezogenen Deckungsspieler hält der Übungsleiter für eine realistische Option, diese auch im Pflichtspiel-Betrieb anzuwenden. Gegen Balingen versuchte man es mit einer ebenfalls offensiven, aber auf die Halbposition verschobenen Variante, die manchmal gut, manchmal aber auch noch nicht klappte. "Das ist alles ein Lernprozess", sagte Schwalb: "Wir haben viele Spieler, die das können." Die Erkenntnis: Die klassische 6:0-Abwehrformation ist Schwalb zu wenig, er möchte variabler werden, um auf verschiedene Systeme reagieren zu können.

Durch einen 31:28-Finalerfolg sichern sich die Löwen den Titel beim BGV Handball Cup 2020 - hier die schönsten Löwen-Szenen inklusive Pokalübergabe:#rnl #RNLHBW #bgvhandballcup https://t.co/ZDKxktwm1D — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) September 13, 2020

> Der Angriff: Sollte Andy Schmid eine Pause benötigen – ja, er ist schon 37 Jahre –, müssen die Löwen keine Angst mehr haben. Uwe Gensheimer weiß nun, wie er als Spielgestalter zu agieren hat und auch Romain Lagarde, der wohl eher als Schmid-Ersatz gilt, hat bewiesen, dass er Fähigkeiten besitzt, das Angriffsspiel zu lenken. "Wenn man die letzten Spiele gesehen hat, dann wurde deutlich, wie wertvoll Uwe auf Linksaußen ist", sagte Schwalb: "Ich finde, dass Romain in diese Rolle immer besser reinwächst und es ihm auch guttut, dass er nicht nur stumpf an den Toren gemessen wird, sondern auf der Mitte mehr Verantwortung und auch Freiheiten bekommt."

> Die Verletzten: Am größten sind die Sorgen bezüglich Jannik Kohlbacher. Der Kreisläufer, der sich gegen Balingen am Ellenbogen verletzt hatte, gilt als einer der tragenden Säulen im Löwenangriff, zudem ließ Schwalb zuletzt auch durchblicken, dass er eine gute Option in der offensiven Abwehr sein könnte. "Ein Ausfall von ihm zu diesem Zeitpunkt wäre schon hart", sagte Schwalb. Eine genaue Diagnose wird am heutigen Dienstag erwartet. Ansonsten gab es zuletzt viele Spieler, die über kleinere Probleme klagten. Mal fehlte Andy Schmid, mal Mikael Appelgren, mal Albin Lagergren – zudem machten Neuzugang Mait Patrail und Routinier Alexander Petersson noch gar kein Spiel. Auch wenn es von Seiten der Löwen immer hieß, dass es sich bei allen Beteiligten um keine gravierenden Verletzungen handeln würden – ein voller Kader, um sich richtig einzuspielen, hätte definitiv nicht geschadet.

> Die Kulisse: Ja, es war für alle Beteiligten wieder einmal schön, dass beim BGV Handball Cup überhaupt vor Zuschauern gespielt werden konnte. Dennoch haben die vier Spiele gezeigt: Umso größer die Halle, umso verlorener wirken die knapp 500 Menschen, die Zulass gewährt bekommen – Stimmung und Emotionen, wovon der Handball eigentlich lebt, kommen da nur bedingt auf. Geisterspiele in der SAP Arena, die rund 13.000 Menschen beherbergen könnte, sind dabei eine gespenstische Vorstellung. Schwalb sagt: "Gerade dann muss die Mannschaft aus eigener Kraft Leistung zeigen – das erwarte ich dann auch." Dennoch ist die Hoffnung auf weitere Lockerungen und eine 30 bis 40 prozentige Hallenauslastung groß.