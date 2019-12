Von Daniel Hund

Minden.Er gehörte zu den Besten. Warf und traf. Insgesamt sechsmal versenkte Patrick Groetzki, 30, den kleinen Harzball am Samstagabend im Mindener Kasten. Das Löwen-Urgestein war einer der Unterschiedsspieler, der Sieggaranten beim 28:24 (13:12)-Auswärtserfolg der Gelben bei den Grünen.

Nur angesehen hat man ihm das nicht. Danach, unmittelbar nachdem er die Platte verlassen hatte, fiel „Johnny“ das Lächeln schwer. Nachdenklich stand er im endlos langen Kabinengang der Kampa-Halle. Dort redete der Nationalspieler über einen Sieg, der nicht süß schmeckte, der, wenn man ihm tief in die Augen blickte, irgendwie fast etwas von einer Niederlage hatte: „Naja, uns geht es ja auch immer darum, dass wir schönen Handball spielen“, zuckte der Rechtsaußen mit den Schultern. „Wir können froh sein, dass wir nach dem 17:20-Rückstand schnell wieder die Kurve bekommen haben. Insgesamt ärgert mich der Spielverlauf einfach.“

Die Löwen in der Saison 2019/2020, das ist vor allem eins: immer spannend. Der Gegner scheint da gar keine Rolle zu spielen. So langsam wird man das Gefühl nicht los, dass es die Löwen stets schaffen, jeden aufzubauen. Diesmal war Aufbauhilfe Minden, das extrem ersatzgeschwächt antrat, angesagt.

Dabei war eigentlich bereits früh alles angerichtet für einen badischen Spaziergang in Ostwestfalen: Ein bärenstarker Mikael Appelgren im Tor, eine schnelle Drei-Tore-Führung (6:3/13.), selbst die GWD-Fans schienen bereits im besinnlichen Vor-Weihnachts-Modus zu sein. Klatschten nicht, pushten kaum.

„Leider“, grübelte Groetzki, „leider machen wir dann aber nicht weiter, nehmen das Tempo komplett raus.“ So war es ein paar technische Fehler später dann plötzlich ein Duell auf Augenhöhe. Der Underdog wurde vom Ex-Meister regelrecht wach geküsst. Vieles kam nun zusammen. Groetzki sprach auch von „Kabbeleien“, von Aktionen, die nicht sein müssen: „Wir haben zwei Mann im Innenblock, die über 30 Jahre alt sind. Es ist nicht gut, wenn sie sich von Spielern, die ihre erste Bundesliga-Saison spielen, provozieren lassen.“ Wen er meinte? Gedeon Guardiola und Ilija Abutovic, die zwei Abwehrspezialisten der Löwen. Abutovic erwischte es dann auch: In der 43. Minute war das Spiel für den Serben beendet. Dritte Zeitstrafe – ab unter die Dusche.

Den beiden Innenblock-Riesen die alleinige Schuld zu geben, wäre aber falsch. Alle schalteten einen Gang runter und Minden einen hoch. Viel machten sie richtig. Vor allem gegen Jannik Kohlbacher. Die Kreismaschine der Löwen, die ansonsten trifft und trifft, war zugestellt, fast komplett abgemeldet.

Dass es trotzdem zum Sieg reichte, kann sich Trainer Kristjan Andresson auf die Fahnen schreiben: Als beim 17:20 ein Mega-Debakel drohte, switchte er um, brachte den siebten Feldspieler. Minden wurde nun überrollt, vorgeführt in der eigenen Halle. „Heute war das 7:6 die Lösung, beim nächsten Mal ist es dann vielleicht wieder das Zusammenspiel zwischen Andy Schmid und Jannik Kohlbacher“, so Andresson, der Taktikfuchs. Erleichtert wirkte er, als er das sagte. Aber auch wirklich glücklich? Wohl eher nicht. Denn auch, wenn die Löwen diesmal nicht bis in die Schluss-Sekunden zittern mussten, war man von einem souveränen Auftritt weit entfernt. Oliver Roggisch sprach dann auch Klartext. Der Sportliche Leiter: „Es darf nicht sein, dass wir uns hier so überraschen lassen. Das war naiv.“

Gar nicht auf dem Feld stand Alexander Petersson. Probleme am Knie zwangen ihn zum Zuschauen. „Wenn es ganz wichtig gewesen wäre, hätte er aber wohl spielen können“, verrät Roggisch. Peterssons Pech war Kirkelokkes Glück. Der Däne durfte durchspielen, traf viermal und machte – bis auf zwei, drei Fehlpässe – einen guten Job. Sein großes Plus: Die Wurfgewalt aus der zweiten Reihe. Hebt er erstmal ab und packt seine linke Fackel aus, hat der Keeper meist schon verloren.

Am Mittwoch soll das wieder so sein. Dann wär’s auch richtig wichtig: Hannover kommt zum Viertelfinale im DHB-Pokal in die SAP Arena. Ein Alles-oder-Nichts-Spiel, der letzte Schritt zum Final Four in Hamburg.

Am späten Samstagabend war das aber noch ganz weit weg. Da zählten andere Dinge – und um die kümmerte sich Löwen-Pressesprecher Christopher Monz: „Die Pizza kommt gleich“, rief er gegen 22.30 Uhr in die Kabine und schob hinterher: „Bezahlt ist sie auch schon.“

Frustessen? Naja, ganz so schlimm war’s in Minden dann doch nicht.

Stenogramm: 1:3, 3:6, 5:8, 11:11, 12:13 (Halbzeit), 16:16, 20:17, 20:20, 21:22, 21:25, 24:28 (Endstand).

Minden: Meister 2, Savvas 2/1, Korte 3, Padshyvalau 4, , Gullerud 1, Michalczik 7/4, Staar 2, Reißky 3.

Löwen: Schmid 5, Gensheimer 7/3, Kirkelokke 4, Mensah 1, Fäth 2, Groetzki 6, Nielsen 1, Kohlbacher 2.

Zuschauer: 3439.