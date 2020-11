Hamburg. (sid/tib) Auch in Corona-Zeiten gibt es eine gute Nachricht für alle Handball-Fans der Rhein-Neckar Löwen. Das Heimspiel an diesem Samstag gegen den TBV Lemgo wurde kurzfristig vorverlegt. Weil die Partie zwischen der MT Melsungen und dem SC Magdeburg ursprünglich in der ARD ausgestrahlt werden sollte, nun aber abgesagt wurde, sprangen die Löwen ein. Anwurf ist also schon um 18.05 Uhr und nicht erst um 20.30 Uhr – Löwen-Fans können zwar nicht in der SAP Arena, dafür aber in der ARD und bei Sky das Duell verfolgen.

Zeitgleich haben sich die Verantwortlichen und Klubs der Handball-Bundesliga trotz der jüngsten Coronafälle in der Nationalmannschaft gegen eine Pause entschieden. Eine vorübergehende Unterbrechung als Wellenbrecher gegen das Virus fand auf einer Krisensitzung der Klubs am Freitag keine Mehrheit.

"Natürlich gab es auch andere Auffassungen, aber wir haben eine klare Entscheidung getroffen, die von allen Klubs getragen wird", sagte Liga-Chef Frank Bohmann: "Ein Lockdown würde uns in der momentanen Situation nicht weiterhelfen. Damit würden wir unserem eigenen Konzept, das über sechs Spieltage hinweg gut funktioniert hat, das Misstrauen aussprechen."

Zwar kam es am Freitag zu einer weiteren coronabedingten Spielabsage für das Wochenende (Göppingen gegen Wetzlar) – es ist die insgesamt achte binnen weniger Tage. Doch die befürchtete Konsequenz eines Liga-Kollapses aus den turbulenten Ereignissen der letzten Tage mit vier Coronafällen im DHB-Team und zwei kompletten Mannschaften (Minden und Melsungen) in Quarantäne blieb aus.

"Es ist eine schwierige Zeit, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Wir ziehen die angesetzten Spieltage wie im Fußball durch", sagte Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin. Das Hygienekonzept der Liga sei "in sich stimmig und hat sich bislang hervorragend bewährt".

Die positiven Tests von Johannes Bitter (Stuttgart), Marian Michalczik (Berlin), Juri Knorr (Minden) und Finn Lemke (Melsungen) im Nachgang der Länderspielwoche hatten für Wirbel gesorgt.