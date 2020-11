Von Tillmann Bauer

Mannheim. David Späth verbrachte einen ziemlich entspannten Abend. Der Ersatz-Keeper der Rhein-Neckar Löwen, der mit seinen beschaulichen 18 Jahren in den vergangenen Bundesliga-Spielen den Fokus von Funk und Fernsehen auf sich gerichtet hatte, durfte diesmal nur kurz ins Spielgeschehen eingreifen. Lediglich bei einem Siebenmeter, den er selbstverständlich halten konnte, und in den letzten fünf Minuten, als die Begegnung schon lange entschieden war, kam er zum Einsatz. Ansonsten spielte Späth nicht. Warum das so wichtig ist?

Es zeigt, dass "Katze" funktionierte. Nikolas Katsigiannis, der nach den Verletzungen von Mikael Appelgren und Andreas Palicka nachverpflichtet wurde, machte endlich seinem Namen alle Ehre. Der Deutsche mit den griechischen Wurzeln flog spektakulär durch die stickige Arena-Luft und sorgte mit seinen elf Paraden (39 Prozent gehaltene Bälle) dafür, dass die Zuschauer, die zwar nicht in die Halle kommen durften, aber vor den Fernseh-Bildschirmen mitfieberten, genau das zu sehen bekamen, was sie wohl erwartet hatten: einen ungefährdeten 26:18-Heimsieg der badischen Bundesliga-Handballer gegen den TBV Lemgo.

Es sei zwar kein Spiel zum Entspannen gewesen, sagte Katsigiannis. Dafür habe man aber nun zwei Punkte, die man gegen einen starken Gegner erstmal holen müsse. Man habe die eigenen Hausaufgaben erledigt: "Für mich war es gut, Spielzeit zu bekommen und Bälle zu halten. Die Sicherheit und Ruhe, die ich für mein Spiel brauche, kommt zurück."

Dass es auf dem Spielfeld aber emotional wurde, bevor die "Katze" durch die Lüfte wirbelte, bekamen lediglich die Menschen mit, die beim Bezahlsender Sky und nicht im Ersten Programm eingeschaltet hatten.

Warum? Während Ex-Löwe Gedeon "Gede" Guardiola, der mit den Mannheimern Meister, Pokal- und EHF-Cup-Sieger wurde, bei seiner Rückkehr mit seinem neuen Verein an die alte Wirkungsstätte nicht nur nochmal offiziell vor Geister-Kulisse verabschiedet, sondern auch mit einer besonderen Geste für seine Leistungen im Löwen-Trikot gewürdigt wurde, kämpften die Kollegen von der ARD gerade noch mit einer Bildstörung.

"Ruhe und Sicherheit"

Nach Vereins-Ikone Uwe Gensheimer, Kreisläufer-Legende Bjarte Myrhol und Meister-Trainer Nikolaj Jacobsen befindet sich nun seit Samstag ein viertes Banner unter dem Arena-Dach. Guardiola sagte: "Ich habe das mit dem Banner nicht gewusst, auch deshalb war es sehr schön. Das ist unglaublich, ich bin sehr stolz auf meine Zeit bei den Löwen."

Nach rund fünf Minuten, als das Spiel dann lief und Abwehr-Riese Guardiola passenderweise seine erste Zeitstrafe kassierte, war das Signal wieder da.

Soweit, so gut – während die Löwen aktuell in der Liga davon "profitieren", dass die Spiele der Konkurrenz abgesagt werden und sie dadurch alleiniger Tabellenführer sind, stehen hinter den kommenden Aufgaben in der EHF European League noch viele Fragezeichen. Schon an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) soll die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb zum ersten Mal international antreten, nachdem die bisherigen zwei Gruppenspiele abgesagt wurden – das Auswärtsspiel bei GOG Svendborg in Dänemark ist in der momentanen Zeit rund um das Coronavirus nicht unumstritten.

Schwalb sagt: "Wir freuen uns auf die Reise, wir haben das Glück, dass wir per Charterflieger nach Dänemark kommen – von daher ist die Gefahr auch relativ gering, dass irgendwas passiert."

Gesund bleiben – das dachte sich die "Katze" nach Abpfiff wohl auch. Als einige seiner Kollegen in der Kabine schon duschen waren, dehnte der 38-jährige Katsigiannis seinen Körper noch auf dem Spielfeld. Er hat scheinbar Lust auf mehr bekommen.

Löwen: Gensheimer 5/2, Nilsson 3, Kohlbacher 3, Schmid 4, Lagergren 4, Groetzki 2, Patrail 1, Kirkelokke 2, Tollbring 1, Ahouansou 1.

Lemgo: Timm 2, I. Guardiola 1, Schagen 1, Elisson 4/1, Cederholm 6, Kogut 1, Baijens 1, G. Guardiola 1, Hangstein 1.

Strafminuten: Gislason 4 – G. Guardiola 2, Timm 2, Elisson 2.

Stenogramm: 2:1 (5.), 4:3 (10.), 7:4 (15.), 9:6 (20.), 11:8 (25.), 14:9 (Halbzeit), 15:10 (35.), 19:13 (40.), 21:14 (45.), 23:16 (50.), 23:17 (55.), 26:18 (Ende).