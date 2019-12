Von Daniel Hund

Heidelberg. Englische Wochen, also die Zeit, in der ein Spiel das nächste jagt, kennen die Rhein-Neckar Löwen nur noch vom Hörensagen. Da Uwe Gensheimer und Co. sich in dieser Saison nicht für die Champions League qualifiziert haben, hält sich der Stress in Grenzen. Andy Schmid verglich diese Situation kürzlich in einem Interview mit der RNZ schmunzelnd mit Urlaub, mit Freizeit ohne Ende.

In dieser Woche ist das nun mal wieder anders. Nach Minden war vor Hannover: Nachdem die Löwen am frühen Sonntagmorgen nach einer Nacht- und Nebelaktion mit dem Mannschaftsbus in Kronau ankamen, müssen am Mittwoch ab 20 Uhr wieder die Krallen gegen Hannover ausgefahren werden. Und diesmal steht viel auf dem Spiel. Es geht um das Ticket fürs Final Four in Hamburg, dem alljährlichen Pokal-Showdown in der Hansestadt.

Verlieren ist dann verboten. Denn Hamburg ist nicht nur eine Reise wert. Dort kann mit zwei Siegen zur Not auch mal eine ganze Saison gerettet werden. Wenn da nur nicht der Gegner im Viertelfinale wäre. Denn Hannover ist nicht irgendwer. Die „Recken“ waren lange die Überraschungsmannschaft der Saison. In den ersten Wochen grüßten sie von ganz oben in der Tabelle, eroberten die Punkte im Sturm. Mittlerweile ist der Höhenflug ein wenig ins Stocken geraten. Fünfter (20:6 Punkte) sind sie derzeit im Bundesliga-Tableau, stehen also zwei Plätze schlechter da als die Löwen (22:8). Allerdings mit noch einem Spiel in der Hinterhand. „Wir freuen uns auf ein gutes Spiel, das gleichzeitig aber auch richtig schwer werden wird“, erklärte Patrick Groetzki im RNZ-Gespräch. „Aber wir möchten zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind.“

Das haben sie schon mal gezeigt. Das Problem: Es spiegelte sich nicht im Endergebnis wider. Beide trennten sich im Hinspiel der Bundesliga in Hannover mit einem 29:29-Unentschieden. Freuen konnten sich darüber aber nur die Hausherren: Die Löwen bestimmten die Partie zunächst komplett, spielten begeisternd auf, führten mit 9:3 und 20:16, ehe sie gefühlt zwei Gänge runterschalteten und letztlich mit dem Remis leben mussten. Groetzki hat die damalige Aufholjagd der „Recken“ mittlerweile akzeptiert, will es diesmal aber unbedingt besser machen: „In dieser Partie geht es für beide um sehr viel. Diesmal wollen und müssen wir es nun zu Ende bringen.“

Die Vorfreude im gelben Lager ist jedenfalls groß. Auch bei Niclas Kirkelokke. Für den Dänen wird es nach dem Kiel-Spiel das zweite echte Heim-Highlight bei den Löwen. Er sagt: „Wir hoffen auf viele Fans, die uns in diesem besonderen Spiel unterstützen.“ Und da sieht es gut aus: Die Nachfrage nach Karten ist groß.

DHB-Pokal, Viertelfinale, Mittwoch, 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf.