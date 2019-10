Selbstkritisch nach dem Abpfiff: Löwen-Spielmacher Andy Schmid (am Ball) war mit einem Punkt in Hannover nicht zufrieden. Foto: PIX

Von Daniel Hund

Hannover. Als alles vorbei war, bekam Jannik Kohlbacher Besuch. Ein Bekannter des Kreisläufers der Rhein-Neckar Löwen kreuzte in den Katakomben der TUI Arena auf. "Hi Jannik, Glückwunsch", sagte er. Der Kreiskoloss der Gelben grübelte kurz, wischte sich den Schweiß von der Stirn und zuckte mit den Schultern: "Glückwunsch?" Der Bekannte: "Na, für euren Punktgewinn hier in Hannover." Der Nationalspieler: "Hör mir bloß auf."

Damit war das Gespräch beendet. Kohlbacher drehte sich weg, war geladen, niedergeschlagen nach einem 29:29-Remis beim TSV Hannover-Burgdorf, das sich wie eine Niederlage anfühlte. "Du hast das Spiel doch auch gesehen", sagte er zur RNZ: "Wir waren die bessere Mannschaft und müssen hier einfach die zwei Punkte holen."

Andy Schmid stand da nur ein paar Meter daneben, rechts die Kabinentür, links der "Fluchtweg" in Richtung Mannschaftsbus. Doch Schmid wäre nicht Schmid, wenn er sich nicht stellen würde. Das grelle Licht einer Kamera leuchtete ihm mitten ins Gesicht. Er sagte viel, redete und redete. Aber eins war immer raus zu hören: seine Enttäuschung. Dieser Frust über ein Spiel, das so gut begonnen hatte - und so bitter endete. "Ich weiß, dass es sich komisch anhört, aber für mich war das heute ein klarer Schritt in die richtige Richtung: Wir hatten Tempo, Kampf, Leidenschaft. Genau diesen Weg müssen wir weitergehen." Was fehlte? Sein Lächeln, dieses verschmitzte Grinsen, das er sonst nach großen Spielen aufsetzt.

Im typischen Schmid-Style ging es dann auch weiter, Fehler sucht er in der Regel nämlich erst einmal bei sich selbst. "Wenn ich diese letzte Aktion nicht so dumm ausspiele, gewinnen wir hier mit 30:29", lässt der 36-Jährige die letzten sieben, acht Sekunden noch einmal Revue passieren. Das ist Selbstkritik, die ihn ehrt, die aber auch nur die halbe Wahrheit ist. Denn ohne den Denker und Lenker hätte es in Hannover wohl nicht mal zu einem Punkt gereicht. Acht teils spektakuläre Tore aus dem Rückraum und unzählige blitzgescheite Pässe gingen auf sein Konto.

Trotzdem bleiben viele Baustellen. Vor allem die beiden Neuzugänge Romain Lagarde, 22, und Niclas Kirkelokke, 25, sind die Sorgenkinder. Auch Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Badener, scheint das so zu sehen. Angesprochen auf ein kurzes Zwischen-Fazit vor der Länderspielpause - und nicht etwa auf die beiden Spieler explizit - sagte er folgendes: "Wir haben momentan noch nicht alle Spieler auf dem Level, auf dem wir sie haben wollen. Aber es ist eben auch nicht leicht in einer neuen Liga."

Das ist sicher richtig. Andererseits: Gerade ein Lagarde kam bereits als Star nach Mannheim, wurde sogar per Ablöse vorzeitig aus seinem Vertrag in Nantes heraus gekauft. Er sollte der Unterschiedsspieler sein, der Kunstschütze für die Königsposition. Momentan bekommt er seine Einsatzzeiten, wenn die anderen in der Kabine sind, wenn die Reservisten in der Pause auch mal aufs Tor werfen dürfen.

Den Lagarde machte am Donnerstag Mads Mensah Larsen. Der Däne war nicht wieder zu erkennen, traf achtmal und kämpfte endlich mal wieder wie ein Löwe. Ewig hatte man ihn so nicht gesehen. Auch Roggisch verneigte sich: "Mads war heute ein echter Lichtblick."

Im Hintergrund stiefelten die Löwen derweil nacheinander rüber zum Bus, der vor der Arena wartete. Jeder dick eingepackt. Es war kalt in Hannover, regnete in Strömen. Richtig ungemütlich. Ähnlich ungemütlich wie die aktuelle Lage bei den Löwen: Zehn Spiele, sechs Minuspunkte. Meisterlich ist anders. Nur gut, dass es der Konkurrenz ähnlich geht.

Noch ist demnach alles drin. Auch der dritte Meistertitel der Vereinsgeschichte. Doch der Glaube ans ganz große Happy End schwindet. Seit Donnerstag wieder ein Stückchen mehr. Denn eines scheinen die Löwen irgendwo verloren zu haben: ihren Killerinstinkt.

Roggisch stimmt da nicht mit ein, dennoch blickt er schon ein wenig neidisch in Richtung Hannover: "Sie haben sich super entwickelt und befinden sich derzeit in dem Flow, den wir auch mal hatten." Seufzte er und verabschiedete sich.