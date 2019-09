Von Tillmann Bauer

Mannheim. Das Spiel war schon lange abgepfiffen, die Handballer der Rhein-Neckar Löwen hatten am Donnerstagabend Aufsteiger Balingen mit 37:26 in die Schranken gewiesen. Sie jubelten ausgelassen mit den Fans, schrieben fleißig Autogramme; man machte Dinge, die man eben immer tut, wenn man ein Heimspiel deutlich für sich entschied.

Nur einer wirkte nicht vollkommen zufrieden, als er sich auf den Weg in Richtung Kabine machte. Jesper Nielsen schüttelte nur ungläubig den Kopf und schaute Richtung Boden. Die Szene, auf die der Kreisläufer nach Abpfiff sehr häufig angesprochen wurde, ereignete sich Mitte der ersten Halbzeit. Die Löwen befanden sich im Angriff, der Ball lief gut durch die eigenen Reihen, aus der Bedrängnis flog das Spielgerät auf den gut abgeschirmten Schweden zu; er versuchte zwar, den Ball zu fangen, dieser glitt ihm aber nach einer kurzen Berührung durch die Hände und kullerte in den Balinger Torkreis. Weil Nielsen die Kugel aber zuletzt berührte - und kein Foul gepfiffen wurde - zählen die Statistiker diese Aktion als Torwurf. Noch schlimmer: Als Fehlwurf.

"Ich habe schon kurz nach dem Spielende eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, dass es als vergebene Chance zählt", lacht Nielsen: "Das war nie und nimmer ein Wurf."

Doch wieso ist dieser Fakt so brisant? Zur Aufklärung: Nielsen hatte sich als einziger Löwenspieler seit der vergangene Runde (damals 19 Tore bei 19 Würfen) bis zum jetzigen fünften Bundesliga-Spieltag keinen Fehler erlaubt. Er war sozusagen "Mister 100 Prozent". Eigentlich müsse nun, lachte Nielsen scherzhaft, jemand in der Statistik-Abteilung anrufen und mitteilen, dass es sich dabei nicht um einen Wurf handeln konnte. Die Stimmung war ausgelassen.

Zu Recht, schließlich hatte die Mannschaft von Cheftrainer Kristjan Andresson die "Gallier von der Alb" überzeugend aus der Halle gefegt. "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, das war heute sehr gut", sagte der Isländer, der gleichzeitig noch die schwedische Nationalmannschaft trainiert, auf Deutsch. Danach wechselte der Bundesliga-Neuling in das gewohnte "Denglisch", das man aus den vergangenen Wochen von ihm kennt: "Wir sind nach zehn Minuten ganz gut in unser Gegenstoß-Spiel gekommen. Ich bin froh, dass wir den Fokus bewahrt und jetzt eine kleine Pause haben."

Wie Recht er hat. Am Sonntag in einer Woche steht das nächste Bundesliga-Spiel an, es gibt also ein paar Tage Regeneration für die Löwen, die dazu genutzt werden sollen, dass alle wieder in Vollbesitz ihrer Kräfte kommen. Denn Alexander Petersson und Andreas Palicka konnten aufgrund von Rückenproblemen beide nicht spielen, auch Romain Lagarde hatte in der Woche vor dem Spiel aufgrund von Krankheit kaum trainiert. "Dann ist es natürlich umso besser, dass Appelgren so einen Sahnetag erwischt", sagte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter. Mikael Appelgren, der zwischen den Pfosten stand, hatte mit Abpfiff eine Quote von 42 Prozent gehaltener Bälle - absolute Weltklasse.

Doch schon nächste Woche kann sich der schwedische Schlussmann dafür nichts mehr kaufen. Denn die kommende Aufgabe, das Auswärtsspiel in der Magdeburger Getec-Arena, zählt zu den schwersten Partien im gesamten Liga-Kalender. "Wir haben jetzt ein bisschen Ruhe, um wieder Kraft zu tanken", sagte Nielsen: "In Magdeburg brauchen wir wieder alle Mann."