Von Tillmann Bauer

Mannheim. Dreizehn Minuten vor dem Ende war Feierabend. Zumindest für Uwe Gensheimer, den Publikumsliebling der Rhein-Neckar Löwen. Mit einem breiten Grinsen machte er sich auf den Weg zur Ersatzbank, wischte sich den Schweiß von der Stirn, klatschte seine Mitspieler ab und nahm Platz. Man kann durchaus behaupten: Gensheimer hatte sich den Feierabend mehr als verdient.

Es war eine Gala, die der gebürtige Friedrichsfelder am Donnerstagabend beim ungefährdeten 37:26-Heimsieg über Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten bot.

"Heute haben wir Selbstvertrauen getankt", sagte Gensheimer: "Zu Beginn lief es noch nicht ganz rund. Nach einer gewissen Zeit haben wir das aber gut gelöst." Schauen wir auf den angesprochenen Anfang: Chefcoach Kristjan Andresson konnte wieder nicht auf alle Löwen zurückgreifen.

Alexander Petersson, der zuletzt aufgrund von Beschwerden im Kreuz zwei Spiele verpasst hatte, saß zwar wieder mit auf der Bank, dafür fehlte ein anderer Akteur. Torhüter Andreas Palicka hatte Rückenschmerzen, nahm in Jeans und weißem Polo-Shirt hinter der Bank Platz und wurde im Spielerkader von Nachwuchslöwe Can Adanir ersetzt. Dafür sorgen, dass die Löwen wenige Gegentore bekommen, sollte aber Kapitän Mikael Appelgren. Es klappte in der Anfangsphase nur bedingt.

"Ich wünsche Dir, dass Du mit Balingen noch viele Punkte holst - nur nicht gegen uns", hatte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dem Ex-Löwen und Neu-Balinger Filip Taleski, der kurzfristig gewechselt hatte und deshalb nicht offiziell verabschiedet wurde, vor dem Anpfiff mit auf den Weg gegeben.

Es passte, dass gerade Taleski und Vladan Lipovina - ebenfalls in der vergangenen Saison noch im Löwentrikot - in der ersten Viertelstunde mächtig auf die Tube drückten und dem krassen Außenseiter sogar eine 7:6-Führung (16.) herausspielten. "Das war sehr umkämpft", sagte Appelgren: "Ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben. Wir wussten, dass Balingen ein gefährlicher Gegner ist."

Weil sich der zweifache deutsche Handball-Meister mit der offensiven und aggressiven Deckung der Schwaben, die sich selbst "Gallier von der Alb" nennen, schwer tat, wurden die eigenen Treffer vorwiegend im schnellen Spiel nach Ballgewinnen erzielt.

Eine Disziplin, die gerade für Flügelflitzer Gensheimer wie gemacht ist. Mit seinem Tor zum 8:7 - gleichzeitig sein insgesamt 2000. Bundesliga-Treffer - gab er den Startschuss für eine insgesamt überzeugendere Leistung. Das Spiel war gedreht. Diese Führung sollten die Gelben nicht mehr hergeben. Gensheimer half fleißig mit. Der Linksaußen spielte sich in einen regelrechten Rausch. Es war mal wieder so ein Abend, an welchem dem Publikumsliebling mit dem Gummihandgelenk scheinbar alles gelingen wollte, was er versuchte.

Ob aus spitzem Winkel, im Tempogegenstoß oder per Unterarmwurf aus der zweiten Reihe - hatte Gensheimer den Ball, zappelte das Spielgerät kurz darauf im Netz. Logisch, dass er am Ende mit zehn Toren treffsicherster Werfer war, schon zur Halbzeit standen acht Treffer auf seinem Konto. Und das ohne Fehlwurf. "Nun über 2000 Bundesligatore geworfen zu haben, zeigt mir einfach, dass ich über lange Zeit auf einem hohen Niveau gespielt habe", grinste der Spieler des Tages: "Da bin ich schon stolz drauf."

Dass der Linksaußen Mitte der zweiten Halbzeit einen Ball frei vom Kreis verwarf, wird ihm Andresson wohl verzeihen. An einem solchen Abend.

Stenogramm: 1:1 (5.), 3:3 (10.), 6:6 (15.), 10:7 (20.), 13:8 (25.), 17:12 (Halbzeit); 19:13 (35.), 22:17 (40.), 25:18 (45.), 32:21 (50.), 35:24 (55.), 37:26

Zuschauer: 5262.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Adanir - Schmid 6, Gensheimer 10/2, Kirkelokke 2, Lagarde 1, Tollbring 1, Abutovic, Mensah Larsen, Fäth 5, Groetzki 3, Guardiola, Petersson, Nielsen 2, Ganz 1, Kohlbacher 6.

Balingen: Jensen, Bozic - Zobel 1, Niemeyer 2, Lipovina 3, Kirveliavictus, Taleski 2, Hausmann, Thomann 1/1, Nothdurft 4, Meschke 2, Gretarsson 4/2, de la Pena 1, Schoch 3, Saueressig 2, Röller 1.