Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Jetzt hat es auch den Trainer getroffen. Nachdem die Rhein-Neckar Löwen bereits am Mittwoch bestätigten, dass sich mehrere Spieler des Handball-Bundesligisten mit dem sich rasch ausbreitenden Coronavirus infiziert haben und sich die gesamte Mannschaft aktuell zur Sicherheit in häuslicher Quarantäne befindet, ging gestern Vormittag die nächste Nachricht an die Presse per Mail raus. Martin Schwalb, der Ende Februar die Nachfolge von Kristjan Andresson angetreten war, wurde positiv auf das Virus getestet.

Entwarnung – es geht dem Handball-Lehrer den Umständen entsprechend gut. Der 56-Jährige, der vor sechs Jahren einen Herzinfarkt erlitt, war zu seiner Familie nach Hamburg gefahren – ursprünglich, um den Umzug in den Süden zu organisieren. Der Trainingsbetrieb beim badischen Bundesligisten steht schließlich seit vergangener Woche still.

"Ich fühle mich soweit gut, möchte aber alle Leute bitten, die Regeln und Vorschriften der Behörden in der aktuellen Situation umzusetzen", sagte Schwalb: "Auch ohne körperliche Symptome kann man zum Überträger werden und wird damit zur Gefahr für seine Mitmenschen."

Deshalb bleibt er – genau wie seine Spieler – erst einmal zuhause.

Mads Mensah Larsen war der erste Bundesliga-Profi, bei dem das Coronavirus festgestellt wurde. So war er auch der erste Löwe, der sich mit einer kurzen Videobotschaft an die Zuschauer richtete. "Es geht mir gut", so der dänische Weltmeister. Er berichtete, dass er nur zwei Tage mit Fieber zu kämpfen hatte und sich nun, wie er sagt, "immer frischer und frischer" fühle.

Auch Gedeon Guardiola geht es besser. Von der emotionalen Videobotschaft auf Instagram hatte die RNZ bereits am Donnerstag berichtet, denn dem spanischen Abwehrkoloss ging es vor allem am vergangenen Wochenende extrem schlecht, samstags begann er sich unwohl zu fühlen. Er berichtete aus St. Leon Rot von starken Kopfschmerzen, hohem Fieber, Schüttelfrost, brutalen Körperschmerzen und einem unglaublichen Unbehagen. "Ich bin jetzt in meinem Zimmer isoliert: mit Handschuhen und einer Maske", so der Spanier: "Ich habe eine Toilette für mich. Meine Frau putzt ständig die Türgriffe und wechselt die Handtücher für mich."

Guardiola ist von den positiv getesteten Löwen bisher der Einzige, der extreme Symptome aufzeigte.

Schließlich hatte sich zuvor auch der positiv getestete Jannik Kohlbacher auf Instagram mit einem Post zu seiner Situation geäußert. "Mir geht es super, ich bin top fit und fühle mich vollständig gesund", so der Kreisläufer – ein positives Signal.

Wie geht es aber mit der angebrochenen Saison weiter? Andy Schmid, der Spielmacher der Löwen, meldete sich gestern – ebenfalls per Videoschalte – beim Bezahlsender Sky zu Wort. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Saison zu Ende gespielt wird", sagte der Schweizer.

Noch am Montag hatte die Handball-Bundesliga verkündet, weiter an ihrer Entscheidung festzuhalten, den Spielbetrieb Ende April fortführen zu wollen. "Wenn man jetzt die Entwicklungen der letzten paar Wochen sieht, dann kann ich mir das einfach nicht vorstellen – nur schon jetzt bei den Rhein-Neckar Löwen, wo wir bereits sechs Spieler haben, die positiv getestet wurden, dann kann man mal erkennen, wie schnell dieses Virus von Person zu Person geht."

Deshalb heißt es für alle Löwen – um die anderen Mitmenschen zu schützen – erst einmal zuhause in ihrem Käfig zu bleiben.