Von Michael Wilkening

Kronau/Kairo. Patrick Groetzki musste Verordnungen missachten, aber das tat der Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen mit Überzeugung. Zudem mit einem "triftigen Grund", wie es im Amtsdeutschen heißt. Samstagabend, weit nach 20 Uhr, fuhr Groetzki ins Trainingszentrum der Löwen nach Kronau. "Alle meine Handballsachen sind dort", erklärte er das Missachten der Ausgangssperre.

Die Zeit drängte, denn kurz zuvor hatte der 31-Jährige erfahren, dass er zur Handball-Weltmeisterschaft nach Ägypten fliegen muss. Tobias Reichmann hatte sich eine Meniskusverletzung zugezogen, für ihn ist die WM beendet – Groetzki rückte nach.

"Klar ist das doof, wenn man von einer Verletzung eines anderen profitiert", sagte Groetzki. Er fühlt mit Reichmann und ist dennoch froh über die Rückkehr in die Nationalmannschaft: "Ich stehe vor meiner sechsten Weltmeisterschaft, das ist schon ein Wort." Zuletzt war der gebürtige Pforzheimer bei der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ins Hintertreffen geraten, Reichmann und Timo Kastening hatten auf der Rechtsaußen-Position bessere Karten. Doch jetzt wird Groetzki wieder gebraucht.

Am Dienstag im nächsten Vorrundenspiel gegen Ungarn soll Groetzki erstmals im Kader stehen, am Sonntag musste er aber erst einmal nach Kairo gelangen. Mit seinen in Kronau gelagerten Sportsachen im Gepäck ging es früh an den Flughafen, um vor Ort einen PCR-Test machen zu lassen, der noch vor dem Abflug am frühen Nachmittag ausgewertet wurde.

Johnny fliegt nach Ägypten!

Für Tobias Reichmann ist die WM aufgrund einer Verletzung nach einem Zusammenprall leider bereits beendet. Für ihn rückt unser Rechtsaußen Patrick Groetzki in den deutschen Kader. Zur Meldung: https://t.co/rvjOYK7xDu#rnl #egypt2021 #groetzki pic.twitter.com/CLZCTuJw6x — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) January 16, 2021

Nach der Ankunft am Nil wurde ein weiterer Abstrich gemacht. Ehe Groetzki in die WM-Blase einzieht, soll das Risiko minimiert werden, dass er das Coronavirus in sich trägt. "Ich habe mich an alle Regeln gehalten, die in Deutschland gelten", berichtete er vor der Abreise. Er minimierte Kontakte und ist zuversichtlich, sich ausreichend geschützt zu haben. Außerdem war er bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres an Covid-19 erkrankt, möglicherweise verfügt er ohnehin noch über genügend Antikörper.

Mit der Partie gegen Ungarn soll sein WM-Abenteuer starten und seine persönlichen Ziele decken sich mit dem der Mannschaft. "Wenn wir das Viertelfinale erreichen, könnte ich bei der Weltmeisterschaft mein 150. Länderspiel absolvieren", hat der Linkshänder ausgerechnet. Aktuell steht er bei 145 Einsätzen für die DHB-Auswahl.

Gezögert hat er keine Sekunde, als ihm am Samstag der Ruf aus Ägypten erreichte. "Alfred hat mich angerufen und für mich war es keine Frage, dass ich zur Mannschaft komme", sagte Groetzki. Seine Frau und die Zwillinge lässt er in der Heimat zurück. "Ich werde sie ganz bestimmt vermissen, aber unsere Eltern wohnen in der Nähe, sodass meine Frau nicht ganz alleine ist", erklärte der WM-Nachrücker.

Im Trikot der deutschen Mannschaft möchte er die Leistungen bestätigen, die er in den vergangenen Monaten im Trikot der Rhein-Neckar Löwen zeigte. Der Dauerbrenner, der seit 2007 bei den Badenern unter Vertrag steht, gehörte zu den besten und beständigsten Akteuren beim zweifachen Deutschen Meister. Ab Dienstag soll sich ganz Deutschland von seiner guten Verfassung überzeugen.