Patrick Groetzki fliegt in den Kreis der Franzosen und erzielt einen seiner drei Treffer. Foto: dpa

Von Tillmann Bauer

Berlin. Für Patrick Groetzki war das Frankreich-Spiel ein Brustlöser. Er atmete nach Schlusspfiff erst einmal durch, die Erleichterung war ihm anzumerken. Denn dass die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen Frankreich einen Punkt holte, obwohl auch zwei Zähler möglich gewesen wären, war auch mit der Verdienst des Rechtsaußens, der für die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga spielt. Groetzki blieb gegen die Franzosen ohne Fehler, erzielte drei wichtige Tore - und entschied sich auch in den brenzligen Situationen für die richtige Wurfvariante. Er hat die Nerven behalten.

"Das war für mich wichtig", sagte Groetzki gegenüber der RNZ, "es wurde auch mal Zeit, dass ich meinen Teil zum Erfolg beitragen kann." Denn in den ersten Auftritten gegen Korea, Brasilien und Russland lief es für den Pforzheimer noch nicht rund. Zu oft scheiterte er freistehend an den gegenüberstehenden Schlussmännern, was das Publikum mit einem lautstarken Raunen aufnahm.

Groetzki fand in der Mixed-Zone nach dem Frankreich-Spiel klare Worte: "Ich glaube ich war mit mir selbst am unzufriedensten in den letzten Spielen. Das war einfach scheiße." Gerade weil Bundestrainer Christian Prokop vor der WM überraschend Tobias Reichmann aus dem Kader warf, kommt Groetzkis Leistung als einziger nomineller Rechtsaußen im Team eine besondere Bedeutung zu. Groetzki muss funktionieren.

Diesmal stand die Quote bei 100 Prozent. Gegen die französischen Schlussmänner Vincent Gérard und Cyril Dumoulin hatte der Löwe immer eine Antwort parat und brachte damit die 13.500 Fans zum Ausflippen. Den größten Teil des Spiels standen die Zuschauer und sorgten mit einer unglaublichen Atmosphäre für eine aufgeheizte Stimmung.

Ob Groetzki schon einmal vor so einer Kulisse Handball gespielt hat? "Schwierig zu sagen", lacht er, "ich habe schon ein paar Champions-League-Spiele vor verrückten Zuschauern gemacht - aber so ein Heimspiel hatte ich glaube ich noch nie." Das ziehe sich durch das ganze Turnier, das mache unglaublichen Spaß.

Zum Abschluss der Gruppenphase gibt es für Groetzki ein Wiedersehen mit seinem Mannschaftskollegen: Wenn die DHB-Auswahl heute auf Serbien trifft, dann stehen sich beide Rechtsaußen der Löwen gegenüber: Der Serbe Bogdan Radivojevic wechselt aber - wie die RNZ bereits vermeldete - nach der Saison zum ungarischen Topklub Pick Szeged. Es können sich heute also beide Beteiligten schon einmal an das Gefühl gewöhnen, gleichzeitig auf der Platte zu stehen.