Brest. (dpa-lsw) Die Situation in der Champions League wird für die Rhein-Neckar Löwen immer trostloser. Nach der 24:27 (12:15)-Niederlage bei Meschkow Brest ist für den Handball-Bundesligisten in der Vorrunde keine Top-Platzierung mehr drin. Dabei wollte es der weiterhin kriselnde deutsche Pokalsieger doch gerade in dieser Saison im internationalen Wettbewerb deutlich besser machen als zuletzt. Schließlich sind die Löwen in der Liga ohne Titelchance und im Pokal schon ausgeschieden.

Doch nun droht in der Champions-League-Vorrunde Rang vier oder fünf, was den Nordbadenern einen starken Gegner im Achtelfinale bescheren wird und den Weg ins anvisierte Final Four fast unmöglich erscheinen lässt. Die Ausgangslage ist bescheiden, auch weil die Löwen gegen die zuvor neunmal in der Champions League sieglose und am Samstag nicht überzeugende Mannschaft von Meschkow Brest viel zu instabil agierten.

«Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt», gab Trainer Nikolaj Jacobsen zu. Vergebene Großchancen, vor allem aber haarsträubende Ballverluste, unvorbereitete Abschlüsse und unerklärliche technische Fehler prägten das Spiel seiner Mannschaft. Im zweiten Durchgang kam der zweifache deutsche Meister zwar noch einmal auf 20:21 (46.) heran, aber die eigene Fehlerquote blieb hoch und die Treffsicherheit fehlte. Dazu haderten die Nordbadener mit einigen strittigen Entscheidungen der litauischen Unparteiischen Vaidas Mazeika und Mindaugas Gatelis.

«Es ist schwierig, ein Spiel zu gewinnen, wenn uns zwei Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit mit komischen Entscheidungen nicht unbedingt helfen. Und zwar immer dann, als wir uns gerade zurückgekämpft hatten», sagte Jacobsen. Doch letztendlich schlugen sich die Löwen gegen einen spielerisch limitierten Gegner selbst. Rückraumspieler Alexander Petersson räumte ein: «Wir haben mehr Fehler gemacht als Brest.»

Der Bundesligist verharrt auf dem fünften Platz, hat aber noch die Chance auf Rang vier. Diesen Platz belegt momentan der polnische Spitzenclub Vive Kielce mit 14 Punkten. Die Löwen haben zwölf Zähler. Am Mittwoch (19.00 Uhr) stehen sich Kielce und der deutsche Pokalsieger in Mannheim direkt gegenüber.