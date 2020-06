Von Daniel Hund

Jennifer Kettemann, die Handball-Bundesliga soll am 1. Oktober starten. Wie stehen Sie dazu?

Wir stehen voll dahinter. Wir haben viel und lange über den Oktober gesprochen. Klar ist, dass sich die neue Saison dadurch verlängern wird. Es wird bis zum 30. Juni gespielt. Es wurden andere Modelle diskutiert. Die Einteilung in Gruppen oder die Einführung von Play-offs, aber es bleibt alles beim Alten.

Ein anderer Ansatz war, die Saison erst im Januar 2021 zu starten. Der THW Kiel hatte diesen Vorschlag ins Spiel gebracht ...

Für uns kam das nicht in Frage. Es ist gut, dass wir vier Wochen mehr Zeit haben, um uns auf die neue Situation vorzubereiten. Es geht auch darum, ein Hygienekonzept zu erarbeiten. Es ist wichtig, dass wir bald wieder präsent sind. Unser komplettes Geschäftsmodell war auf Eis gelegt.

Wie bewältigen die Löwen die Krise?

Für die letzte Saison haben wir eine Regelung mit den Spielern gefunden. Das waren vernünftige Gespräche, alles lief partnerschaftlich ab. Aber natürlich ist es eine schwere Situation, weil die Verträge nicht so eingehalten werden können, wie sie auf dem Papier stehen. Sehr geholfen hat uns der Beistand unserer Sponsoren und der Zuschauer. Obwohl noch fünf Heimspiele ausstanden, gab es kaum Regressansprüche. Das hat uns viel Kraft gegeben. Unser Dauerkarten-Vorverkauf läuft sehr gut. Wir haben schon rund 2000 Tickets abgesetzt. Man kann sagen, dass wir nicht gut durch die Krise kommen, aber wir machen das Beste daraus.

Auch die Löwen wollen wieder vor Zuschauern spielen. Wie realistisch ist das und wie viele Fans kann bzw. muss man reinlassen, dass es auch finanziell kein Minusgeschäft wird?

Noch sind wir ganz am Anfang. Das hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem auch vom Infektionsgeschehen in der Region. In der SAP Arena müssen viele Dinge beachtet werden. Das ist alles sehr aufwendig. Sobald die Kosten auf dem Tisch liegen, werden wir schauen.

Glauben Sie, dass in der nächsten Saison irgendwann Normalität einkehrt?

Das ist wie mit dem Blick in die Glaskugel. Wir freuen uns jetzt erst einmal, dass die Dauerkarten so gut weggehen. Den Rest müssen wir abwarten, uns rantasten und auf eine stufenweise Öffnung hoffen.