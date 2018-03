So wie zuletzt nach dem Heimsieg gegen Minden wollen die Löwen auch am Sonntag nach dem Spiel gegen Barcelona jubeln. Foto: vaf

Von Hasso Waldschmidt

Heidelberg. Es war ein denkwürdiges Handballspiel im April des Jahres 2014. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Gegen den glorreichen FC Barcelona lieferten die Rhein-Neckar Löwen eine Glanzleistung ab, siegten mit ihrem damaligen Trainer Gudmundur Gudmundsson mit 38:31 nachdem sie schon zur Pause mit 22:14 geführt hatten. Ein triumphaler Erfolg, der allerdings unbelohnt blieb, weil die Löwen im Rückspiel bei den Katalanen nicht an diese Leistung anknüpfen konnten und ausschieden. Am Sonntag um 19.30 Uhr kommt es - erneut in der SAP Arena - nun wieder zum Duell des deutschen mit dem spanischen Meister.

Doch im Fokus hat Löwen-Trainer Nicolaj Jacobsen zunächst einen ganz anderen Gegner, nämlich den VfL Gummersbach, bei dem die Löwen nur zwei Tage zuvor - am Freitag um 19.30 Uhr - zum Punktspiel antreten. Der Altmeister ist schlecht in die Saison gestartet und liegt mit nur einem Sieg und 2:6 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. "Wir schauen auf Gummersbach und dann erst auf Barcelona", sagt Jacobsen und warnt: "Die haben immerhin Göppingen geschlagen, haben aber viele Verletzte, das ist nicht ganz einfach."

Duell mit einem ganz Großen

Vor allem die gute Abwehr der Gummersbacher könnte Probleme bereiten. Zuletzt hat die Mannschaft von Trainer Dirk Beuchler mit 22:25 beim HC Erlangen nur knapp verloren. Volle Konzentration verlangt der Däne daher von seiner Mannschaft, die zuletzt im Heimspiel gegen Minden mit einem 37:22-Sieg brilliert hatte.

"Wenn wir so wie gegen Minden spielen, erwarte ich zwei Punkte", sagt Jacobsen, der mit seiner Mannschaft als amtierender Meister natürlich als Favorit ins Oberbergische reist. Personell können die Rhein-Neckar Löwen fast aus dem Vollen schöpfen, nur hinter dem Einsatz von Alexander Petersson und Gudjon Valur Sigurdsson steht noch ein Fragezeichen.

Wenig Zeit, nur ein Tag, bleibt Nicolaj Jacobsen dann nach dem Freitagsspiel, um seine Mannschaft auf Barcelona einzustellen. Doch er freut sich darauf, sich "gegen einen Großen messen zu können." Immerhin haben die Spanier bereits neun Mal die Champions League gewonnen, zuletzt vor zwei Jahren. Es darf also durchaus am Sonntag ein Handball-Leckerbissen in der Mannheimer SAP Arena erwartet werden. Auch wenn es nicht gleich wieder solch ein denkwürdigen Spiel werden muss wie vor drei Jahren.

Bundesliga, Freitag, 19.30 Uhr: VfL Gummersbach - Rhein-Neckar Löwen. Champions League, Gruppe A, Sonntag, 19.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - FC Barcelona.