Von Daniel Hund

Heidelberg. Acht Spiele, 12:4-Punkte. Macht derzeit den zweiten Platz in der Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar Löwen befinden sich bereits wieder mitten in der Titeljagd. Die Fans der Gelben träumen von der dritten Meisterschaft. Ist die auch realistisch? Vor dem Spiel beim HC Erlangen am Sonntag, um 13.30 Uhr, sprach die RNZ mit Spielmacher Andy Schmid, 36.

Andy Schmid, wie beurteilen Sie den Saisonstart?

Wenn ich nach dem deutschen Schulsystem benoten muss, würde ich uns die Note 2 geben. Wir können zufrieden sein mit unserer Ausbeute. Wobei zwei Punkte mehr natürlich besser wären. Wir hatten acht Spiele, fünf davon auswärts. Von denen drei richtig schwer waren.

Mit Kristjan Andresson hat seit dem Sommer ein neuer Trainer das Sagen. Wo liegen die Hauptunterschiede zu seinem Vorgänger Nikolaj Jacobsen?

Vor allem darin, dass wir jetzt deutlich mehr wechseln. Während Nikolaj meist mit drei, vier Rückraumspielern durchgespielt hat, setzt Kristjan meist sechs Spieler ein. Neu ist auch, dass wir in dieser Saison viel mehr Zeit fürs Training haben. Ich muss sagen, dass es sich ohne Champions League schon fast wie Urlaub anfühlt (lacht). Normalerweise hatten wir in der jetzigen Saisonphase schon an die 15 Spiele, momentan sind wir bei acht Bundesliga-Spielen. Das ist wirklich eine extreme Erfahrung. Die unserem neuen Trainer in Sachen Trainingshäufigkeit natürlich entgegen kommt.

Uwe Gensheimer sagte kürzlich zur RNZ, dass die Löwen momentan erst bei 70 Prozent ihres Leistungsvermögens seien. Wie sehen Sie das?

Ich sehe uns noch in der Findungsphase. Es ist schwer zu sagen, ob wir jetzt bei 70, 80 oder 50 Prozent sind. Man weiß ja auch nie, ob wir überhaupt jemals die 100 Prozent erreichen. Derzeit ist es jedenfalls so, dass wir noch nicht die Aufstellung gefunden haben, bei der man sagen kann, das ist definitiv unsere beste Formation. Momentan ist es leider noch so, dass wir Phasen haben, in denen wir in 5,6 Minuten ein Spiel verlieren können. Das müssen wir abstellen. Deshalb liegt Uwe mit den 70 Prozent vielleicht gar nicht so schlecht.

Was ist drin für die Löwen in dieser Saison? Ohne die Belastung in der Champions League müsste eigentlich alles drin sein, oder?

Das sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass für uns alles möglich ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir um den Titel mitspielen werden. Aber das können einige andere Mannschaften eben auch. Wenn man sich die Tabelle und die Verlustpunkte der Mannschaften derzeit anschaut, sieht man, dass alles immer enger zusammenrückt. Kiel, das nun schon länger so zusammen spielt, sehe ich trotzdem ein Stückchen vor allen anderen. Danach kommen aber recht schnell wir. Unser Vorteil ist, dass wir in der Rückrunde viele der schweren Spiele zuhause haben. Das bringt uns aber auch nur etwas, wenn wir in der Hinrunde nicht zu viele Punkte liegen lassen. Die nächsten Wochen werden hierfür richtungsweisend sein.

Am Sonntag müssen Sie auswärts gegen Erlangen ran. Ein gefährlicher Gegner.

Das stimmt. Dort haben wir schon mehrmals schlecht ausgesehen. Wir müssen alles geben, um die zwei Punkte holen zu können. Aber Erlangen ist eine dieser Mannschaften, die mittlerweile auch in den Spielen gegen die Großen an sich glauben. Das ist etwas, das sich in den letzten Jahren geändert hat. Für uns ist es deshalb wichtig, dass wir den Kampf annehmen und auch Handball arbeiten. Denn nur so können wir am Ende auch unsere individuelle Klasse ausspielen.

Sie haben kürzlich das Kinderbuch "Mein Sprungwurf" vorgestellt. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Champions League verpasst wurde, oder?

Ja, klar (lacht). Kinderbücher statt Champions League. Nein, ich will schon noch ein bisschen Handball spielen und auch etwas gewinnen. Zu dem Buch kam es, weil mein Sohn mich kürzlich nach einem Kinderbuch über Handball gefragt hat. Und weil ich kein geeignetes Buch gefunden habe, habe ich eben selbst eins geschrieben.