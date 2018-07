Von Daniel Hund

Heidelberg. "Wir hatten über eine Woche Zeit, um uns auf dieses Spiel vorzubereiten. Aber es hat nichts gebracht." Als Erlingur Richardsson am Sonntagnachmittag diesen Satz sagte, saß er oben auf dem Pressepodium in der SAP Arena. Die Stirn in Falten, der Blick leicht verklärt. Es schien fast so, als wäre der Trainer der Berliner Füchse mit seinen Gedanken wo ganz anders, als würde er sich in einer Art Schockstarre befinden. Was gar nicht so abwegig war, schließlich hatte er zuvor etwas erlebt, das man als Trainer nicht gerne erlebt. Ein Debakel, eine Lehrstunde auf höchstem Niveau. Mit 30:25 hatten die Rhein-Neckar Löwen seine Füchse erlegt, teilweise regelrecht vorgeführt.

Zu erwarten war solch eine gelbe Gala nicht. Nicht nach dem kürzlichen Kraftakt gegen Vardar Skopje, der donnerstags noch ohne Happy End endete, und schon gar nicht gegen eine Mannschaft wie Berlin. Zehn Tore (17:7) lagen die Badener gegen die Hauptstädter zwischenzeitlich vorne. Der Ball lief, die Angriffe rollten, die Fans hatten ihren Spaß. Der Vater des Erfolgs war Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. Er wählte nicht nur die richtige Taktik, er fand im Vorfeld auch die richtige Balance zwischen Training und Ruhephasen. "Es ist schon beeindruckend wie Nikolaj das immer wieder macht", schmunzelte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen. Abheben ist für den Dänen dennoch ein Fremdwort. Kampfansagen kommen ihm selten über die Lippen. Er lässt lieber auf der Platte Taten folgen. Ein kleines Statement im Hinblick auf den Titelkampf ließ er sich dann aber doch entlocken: "Ich denke, dass es auch in dieser Saison an der Spitze spannend bleibt bis zum Schluss", sagte er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Was übersetzt so viel heißt wie: Wir werden Kiel und Flensburg einen heißen Tanz liefern und dann am Ende vielleicht wieder vorbeiziehen.

Sein verlängerter Arm auf dem Feld denkt sicher ähnlich, gibt sich aber diplomatischer, vorsichtiger. Andy Schmid: "Für die Meisterschaft ist jeder Punkt wichtig, aber ich sehe Kiel und Flensburg trotzdem ein Stück vor uns." So wie immer eben. Fakt ist jedoch: Spielen die Löwen so auf wie gegen Berlin in der ersten Halbzeit, wird jeder Gegner ins Wanken geraten. Am Mittwoch soll nun erst mal GWD Minden aus dem Weg geräumt werden. Anwurf beim Tabellen-Zwölften ist um 20.15 Uhr. Ein Auswärtssieg ist Pflicht. Jacobsen nickt: "Die Favoritenrolle können und wollen wir auch gar nicht abgeben. Wir fahren dahin, um zu gewinnen." Und weiter: "Ich werde dafür sorgen, dass die Jungs bis dahin wieder Power haben und richtig Gas geben können." Wobei der Meistertrainer ohnehin durchwechseln wird. Gerade im Rückraum dürften die Kunstschützen Kim Ekdahl du Rietz und Alexander Petersson, die Berlin fast im Alleingang abgeschossen haben, eine Pause bekommen.

Themenwechsel: Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass Nationalspieler Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), 21, im Sommer 2018 zu den Löwen wechseln wird - und somit Kreisläufer Rafa Baena beerben wird. Die RNZ berichtete bereits im Mai exklusiv über diesen Transfer.

In Sachen Marius Steinhauser, dessen Vertrag bei den Löwen im Sommer 2017 ausläuft, ist noch keine Entscheidung gefallen. Nach Informationen dieser Zeitung sieht es aktuell jedoch eher nach einem Wechsel aus.

Alexander Petersson bleibt hingegen bis 2019. Der Vertrag des Isländers wurde verlängert.