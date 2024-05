Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Bürgermeisterwahl rückt näher: Am 12. Mai entscheiden die Neckargemünder, wer in den kommenden acht Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung steht. Die RNZ startet eine Serie und stellt die Kandidaten Hermino Katzenstein, Jan Peter Seidel, Frank Volk, Peter Schnurr und Daniel Küppers in der Reihenfolge vor, in der sie auch auf dem Stimmzettel stehen.