Von Daniel Hund

Heidelberg. Es waren Bilder, die unter die Haut gingen. So emotional, so völlig losgelöst. Szenen, die niemand vergessen wird, der an diesem denkwürdigen 5. Juni 2016 in der Merkur Arena in Lübbecke dabei war. Dort schrieben die Rhein-Neckar Löwen Geschichte: Um fast punktgenau 16.30 Uhr waren die Badener erstmals deutscher Meister, feierten mit rund 3000 mitgereisten Fans eine gelbe Party in Ostwestfalen. Die finale 35:23 (17:10)-Gala in Lübbecke machte das Happy End perfekt. Kapitän Uwe Gensheimer reckte die Meisterschale in die Höhe – es sollte der Startschuss einer denkwürdigen Titelsause werden.

Mittendrin statt nur dabei war auch Lars Lamadé. Damals noch als Geschäftsführer, als einer der Hauptverantwortlichen des Titelcoups. Freudentränen hatte er in den Augen. Mittlerweile sind die natürlich getrocknet, doch er erinnert sich nach wie vor gerne an den meisterlichen Abstecher nach Lübbecke zurück. Gänsehaut macht sich dann breit: "Es war unser erster Titel und somit etwas ganz Besonderes", sagt der jetzige Aufsichtsrats-Boss der Löwen zur RNZ, "der Druck, der danach von uns abgefallen ist, war riesig."

Und die Erleichterung erst, schließlich war man auch davor schon mehrfach ganz nah dran gewesen, scheiterte 2014 gar nur wegen zwei mickrigen Törchen am punktgleichen THW Kiel. 2016 war die Ausgangslage besser: Ein Sieg reichte, um die Konkurrenz endgültig abzuhängen. "Den haben die Jungs dann auch wirklich souverän geholt, für mein Nervenkostüm war das sehr erfreulich, denn ein Krimi wäre nur schwer zu ertragen gewesen", lacht Lamadé.

Ekstase in Ostwestfalen: Gedeon Guardiola, der Abwehr-Riese der Rhein-Neckar Löwen, reißt nach dem 35:23-Sieg in Lübbecke die Meisterschale in die Höhe. Lars Lamadé (r.) war damals noch als Geschäftsführer für die Badener tätig. Wegen eines defekten Flugzeuges kam Lamadé damals erst zur zweiten Halbzeit in der Halle an. Fotos: vaf

Die Anreise war hingegen nichts für schwache Nerven. Lamadé hätte den bis dahin größten Moment in der Löwen-Vereinsgeschichte beinahe verpasst: "Unser Flugzeug war defekt", erinnert er sich augenzwinkernd, "wir kamen überhaupt erst zur zweiten Halbzeit in der Halle an." Und das war vielleicht gar nicht so schlecht, denn die ersten Minuten waren noch nicht meisterlich: Gensheimer versemmelte einen Siebenmeter und Kim Ekdahl du Rietz scheiterte freistehend von halblinks. Die Nerven flatterten – aber nur kurz: Spätestens nach dem 5:1 in der siebten Minute nahm der Meister-Express Fahrt auf.

Trainer Nikolaj Jacobsen musste kaum noch eingreifen, ganz cool lief er die Seitenlinie auf und ab. Auch nach der Schluss-Sirene war er die Ruhe selbst. Während seine Spieler auf der Platte feierten, als gäbe es kein Morgen mehr, lehnte der Däne im Kabinengang an einer Wand. In der einen Hand das Meisterbierchen, in der anderen sein Handy. Viele Glückwünsche gingen ein. "Wisst ihr", nippte Jacobsen kurz an der Flasche, "heute ist eine Riesenlast von meinen Schultern gefallen."

Sagte es und wirkte dabei fast so, als würde er am liebsten auf der heimischen Couch weiter feiern. Ganz entspannt und ohne Hektik. Doch daraus wurde nichts: Nachdem auch Feierbiest Gensheimer endlich gefunden und in die Kabine gelotst worden war, düste man wenig später mit einem Charterflieger nach Mannheim zurück. Dort ging die feucht-fröhliche Sause weiter. Mit 4000 Anhängern, die sich zum Public Viewing im Friedrichspark versammelt hatten. Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter, damals zur RNZ: "Der Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn."

Ganz klar: Dieser 5. Juni 2016 war für jeden, der die Löwen im Herzen trägt, ein Moment für die Ewigkeit. Gerne denkt man momentan an ihn zurück. Er gibt Kraft in der Corona-Krise, die auch die Löwen-Welt ins Wanken gebracht hat. Die Macher um Geschäftsführerin Jennifer Kettemann arbeiten im Hintergrund mit Hochdruck daran, um bestmöglich gerüstet zu sein, sollte es irgendwann weitergehen können. Lamadé sehnt diesen Tag herbei. Er sagt: "Im Handball sind wir massiv auf die Zuschauer-Einnahmen angewiesen, das ist der Unterschied zum Fußball, dort nehmen die TV-Gelder einen viel höheren Stellenwert ein."

Die Löwen und ihre Fans – nur zusammen sind sie stark. So wie am 5. Juni 2016. Dem Tag, an dem der Titel-Fluch gebannt wurde.