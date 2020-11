Neckar-Odenwald-Kreis. (mami) Seit zwei Wochen ruht der Sport in der Region. Bis Ende November soll das auch weiterhin so bleiben. Ob es danach aber einfach wieder losgehen wird, ist weiter fraglich. Noch weiß niemand genau, wie es im Dezember mit dem Sport weitergehen soll. Auch die Verantwortlichen der Sportvereine aus der Region wissen nicht, was in Zukunft in ihren Sportarten erlaubt sein wird und haben dazu unterschiedliche Meinungen.

Tamara Geier (Vorsitzende SV Obrigheim, Handball): "Unser Jugendbereich liegt komplett brach. Die Trainer unserer Herren haben Trainingspläne an die Jungs rausgegeben, damit sie zu Hause etwas für ihre Kraft und Ausdauer machen können. Natürlich ist das Verständnis für die Maßnahmen da, aber gerade in letzter Zeit kommt man sich als Ehrenamtlicher so vor, als hätte man einen zweiten Job. Es ist wirklich viel, was da auf uns zugekommen ist. Ich gehe auch davon aus, dass uns die Sportpause noch über das Ende des Jahres hinaus begleiten wird. Klar sind die Spieler heiß und wollen etwas machen, aber momentan geht es eben nicht anders."

Andreas Siebert (Vorsitzender TTC Schefflenz, Tischtennis): "Unser Spielbetrieb pausiert aktuell noch bis Ende November. Rein theoretisch wäre ein Training mit nur zwei Spielern pro Einheit möglich, allerdings sind bei uns momentan alle Hallen gesperrt, so dass wir auch hier pausieren. Trainingspläne haben wir keine an unsere Spieler ausgegeben. Wir hoffen einfach, dass sich jeder so gut es irgendwie geht fit hält. Dass der Betrieb komplett gestoppt wurde, finde ich alleine schon deshalb gut, weil zuvor im Tischtennis ein großes durcheinander herrschte. Die Regelungen unterschieden sich von Mannschaft zu Mannschaft und von Liga zu Liga. Durch den Stopp wurde jetzt alles auf ein einheitliches Level gebracht. Ich denke, dass wir im neuen Jahr unsere angefangene Vorrunde zu Ende Spielen werden und dann eine Auf- und Abstiegsregelung festgelegt werden wird."

Philipp Kraft (Abteilungsleiter TSV Buchen, Handball): "Wir hoffen zwar, dass wir im Dezember wieder trainieren können, aber wir vertrauen nicht wirklich darauf. Mittlerweile ist ja schon der halbe November um, und wir haben noch nichts Neues gehört, wie es denn danach weitergehen soll. Für uns Handballer ist es die gleiche Situation, die wir im Frühjahr schon hatten. Da war es aber definitiv einfach, sich draußen irgendwie fit zu halten. Die Trainingsidee aus dem ersten Lockdown soll bei uns zwar jetzt wieder funktionieren, aber wir wissen auch, dass das bei diesem Herbst- und Winterwetter nicht ganz so einfach ist. Außerdem fehlt zum Teil auch etwas die Motivation, denn wir wissen ja nicht, auf was wir uns vorbereiten. Wie und vor allem wann geht es denn weiter? Trotz allem halten wir es für vernünftig, dass der Spielbetrieb pausieren muss. Schlimmer für uns ist der Trainingsbetrieb. Die Gemeinschaft und den Sport gemeinsam auszuüben, das fehlt extrem. Wir hoffen deshalb, dass wir so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen können – der Spielbetrieb ist für uns tatsächlich erst einmal zweitrangig."

Jürgen Hauser (Vorsitzender Boule-Sport-Club Sattelbach): "Wir haben unsere Anlage geschlossen. Das hängt damit zusammen, dass bei uns auch fremde Personen spielen können. Für Vereinsmitglieder ist die Anlage aber weiter geöffnet, da wir Einzelspiele nach den Richtlinien weiter spielen dürfen. Beim Boule hat jeder sein eigenes Sportgerät dabei, so dass man gar nicht erst in Kontakt mit den anderen Spielern kommt. Die Stimmung bei uns ist zwar nicht berauschend, denn mit mehreren Leuten macht es natürlich mehr Spaß. Trotzdem ist aber auch Verständnis da, auch wenn in meinen Augen manche Dinge keinen Sinn ergeben. Dass der Profisport und der Amateursport getrennt werden, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ich glaube übrigens auch nicht, dass wir in diesem Jahr noch einmal zum ;normalen’ Sportbetrieb zurückkehren."

Thomas Neureuther (Vorsitzender TC Neckar Zwingenberg): "Bei uns ist die Freiluftsaison schon beendet. Dabei lief es für uns sehr gut, wir konnten alle Regeln einhalten und so auch unseren Sport ausüben. Allerdings trainieren wir über den Winter normalerweise in Neckarelz in der Tennishalle, was jetzt aber auch nicht mehr möglich ist. Eigentlich wäre es zwar möglich, Einzel gegeneinander zu spielen, aber für die Betreiber der Halle würde es sich nicht lohnen, eine ganz Halle zu beheizen, nur damit zwei Personen darin spielen können. Wir hoffen jetzt, dass es sich im nächsten Jahr etwas ändert und wir einen Spielbetrieb durchziehen können. Bei uns in den kleinen Vereinen im Odenwald ist die Gemeinschaft in den Vereinen ja fast so wichtig, wie der Sport selbst. Man merkt schon, dass das in diesem Jahr sehr gefehlt hat. Gerade im Tennis wäre das wichtig, denn der Sport wird bei uns in der Region immer mehr zurückgefahren."

Christoph Schmelcher (FC Hettingen, Turnen): "Bis jetzt war bei uns kompletter Stillstand angesagt. In dieser Zeit blieb uns nichts anderes übrig, als zu Hause etwas an unserer Kraft zu arbeiten und ein wenig joggen zu gehen. Für die Kraft gibt es eine spezielle Zirkelübung, die eigentlich jeder Turner kennt. Dabei werden zehn Übungen in einer gewissen Zeit absolviert, und das haben wir dann zu Hause zweimal in der Woche gemacht. Ab diesem Wochenende fangen wir aber wieder mit dem Training an. Wir haben der Stadt ein neues Konzept vorgelegt, bei dem immer nur zwei Personen zusammen trainieren. Dabei desinfizieren wir uns beim Betreten der Halle die Hände, das Training wird in drei Abschnitte eingeteilt, bei denen immer zwei Sportler für 45 Minuten üben. Zwischen den Abschnitten sind dann immer zehn Minuten Pause, in der wir die Türgriffe und Bänke desinfizieren."