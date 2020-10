Von Eric Schmidt

Sinsheim. Um 20 Uhr war Deadline. Die Umfrage, die Heiner Schößer in der 3. Volleyball-Liga Süd der Damen initiiert hatte, ging pünktlich am Freitagabend zu Ende. Das Ergebnis fiel eindeutig aus – und es überraschte den Staffelleiter aus Blieskastel nicht. "Nur zwei, drei Vereine wollten spielen am Wochenende, der Rest hatte Bedenken und wollte es nicht", sagt Schößer gegenüber der RNZ. Also setzte der 71-Jährige vier von fünf Begegnungen des Spieltages offiziell ab – unter anderem das Spitzenspiel des SV Sinsheim beim SSC Freisen.

Für den SVS bedeutet das: Er muss sich keine Sorgen machen. Sein am Donnerstagabend beschlossener Verzicht auf den Schlagabtausch in Freisen kann nicht mit einer Niederlage am grünen Tisch geahndet werden. Dass die Sinsheimerinnen nicht antreten wollten, kann Staffelleiter Schößer gut nachvollziehen. "Freisen liegt in einem Risikogebiet. Und der Inzidenzwert im Landkreis ist mit 140 sehr hoch", sagt Schößer und betont: "Ich kann das nicht verantworten. Ich will mir auch nicht vorwerfen lassen, irgendjemanden genötigt haben, zu spielen. Ich muss die gesamte Sache im Blick haben."

Der SV Sinsheim reagiert erleichtert auf die Entscheidung. "Ich finde das sehr gut. Ich denke, Heiner Schößer hat damit auch ein Zeichen gegenüber dem Deutschen Volleyballverband gesetzt", sagt Trainer Peter Lember. Dass der SSC Freisen frustriert sei über die kurzfristige Absage, könne er ja verstehen. "Aber jetzt haben wir die Chance, das sportlich zu lösen." Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Heiner Schößer hält sich mit Ersatzterminen für Corona-Hängepartien zurück. In der Regionalliga fielen bereits angesetzte Nachholspiele ein zweites Mal aus. Schößer würde sich für die nahe Zukunft eine einheitliche Regelung wünschen. "Bei den Volleyball-Verbänden in Baden-Württemberg ist bei einem Inzidenzwert von 100 die Grenze, der Hessische Volleyballverband sagt bei 75 ab. Ich bin dabei, dass wir im Drittliga-Ausschuss einen Wert festlegen."

Wie es beim SV Sinsheim weitergeht? Am Montagabend treffen sich die Trainer aller Teams zu einem Sondierungsgespräch, in dem es um die Jugendarbeit geht. Die erste Mannschaft wird am Dienstag ganz normal trainieren. Ob sie am Samstag aber auch ihr Heimspiel gegen die VSG Saarlouis austragen kann? Geschäftsführer Roland Gross ist zuversichtlich: "Ja. Und auch wieder mit einer bestimmten Anzahl von Zuschauern. Der Onlinekartenverkauf ist gut gelaufen und hat sich bewährt."

Update: Sonntag, 25. Oktober 2020, 15.57 Uhr

Sinsheimer Volleyballerinnen verzichten auf Spiel im Risikogebiet

Sinsheim. Der Anruf ließ nicht lange auf sich warten. Peter Lember war noch auf der Heimfahrt vom Training, als sich Hanna Baumann bei ihm meldete. Die Diagonalspielerin des SV Sinsheim teilte ihrem Trainer mit, zu welchem Ergebnis die Mannschaft bei ihrer Beratung am späten Donnerstagabend gekommen war. Die Entscheidung überraschte Lember nicht. "Die Mannschaft hat beschlossen, nicht zu spielen am Wochenende", sagt der 58-Jährige der RNZ und betont: "Ich habe vollstes Verständnis und stehe voll und ganz hinter meinen Spielerinnen."

Abstimmung der Mannschaft

Der SV Sinsheim, er nimmt sich eine Auszeit. Wenn heute und morgen der nächste Spieltag in der 3. Liga Süd steigt, findet er ohne die Volleyballerinnen aus dem Kraichgau statt – der Tabellendritte wird heute Abend, 18.30 Uhr, nicht bei Spitzenreiter SSC Freisen aufschlagen. Der SVS begründet seinen Verzicht mit der allgemeinen Entwicklung in Sachen Corona, mit den gestiegenen Fallzahlen und vor allem mit dem hohen Inzidenzwert im Landkreis St. Wendel, zu dem auch Freisen gehört. "St. Wendel ist ein Risikogebiet. Uns ist das Risiko, dort zu spielen, derzeit zu hoch", erklärt Lember und ergänzt: "Man hat ein schlechtes Bauchgefühl. Und wenn man das hat, ist man auch nicht so hundertprozentig konzentriert, wie man es sein sollte."

Der SV Sinsheim hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Bei der Abstimmung nach dem Abschlusstraining stimmten vier Spielerinnen gegen den Trip ins Saarland, vier dafür. Peter Lember betont: "Ich kann schlecht mit nur vier Spielerinnen nach Freisen fahren." Beeinflusst in seinem Entschluss war der SVS vom VC Offenburg. Der letztjährige Vizemeister hatte am vergangenen Wochenende die Vorreiterrolle übernommen und kurzfristig das Auswärtsspiel bei Aufsteiger USC Konstanz gecancellt. In dieser Situation zu spielen, fühle sich falsch an, erklärten die Spielerinnen auf ihrer Facebook-Seite. Der VCO verwies in einer Pressemitteilung auf Spielerinnen in systemrelevanten Berufen, auf "Gewissenskonflikte" gegenüber Arbeitgeber und Verein und auf die "Fürsorgepflicht", die der Klub hinsichtlich seiner Spielerinnen habe.

Freisen/Sinsheim. Der SV Sinsheim ist ein gern gesehener Gast. Wenn das Topteam der 3. Liga Süd aufschlägt, gibt es attraktiven Volleyball zu sehen – das lockt auch die Fans an. Umso enttäuschter ist der SSC Freisen, dass der SVS auf das Spitzenspiel heute Abend verzichtet und nicht antritt in der Bruchwaldhalle. Brigitte Schumacher redet nicht um den heißen Brei herum – sie ist über das Fernbleiben des Gegners alles andere als amused. "Ich bin nicht begeistert. Ich bin verärgert", sagt die Trainerin des SSC, als die RNZ am Freitagmorgen bei ihr anruft. Die Absage des Gegners traf sie und ihr Team Knall auf Fall, am Freitagmorgen hatte die SSC-Kapitänin die Nachricht aus dem Kraichgau im E-Mail-Postfach entdeckt. Brigitte Schumacher fehlt jedes Verständnis für die Entscheidung des SVS. Ja, natürlich sei der Landkreis St. Wendel Risikogebiet. Und ja, der Inzidenzwert sei hoch. "Bei uns in Freisen ist der Wert aber viel niedriger. Wir haben 3000 Einwohner und kaum Infektionen. Unsere Spielerinnen wohnen fast alle hier", sagt die Trainerin und verweist auf das Hygienekonzept des Vereins: "Wir haben getrennte Eingänge für Spielerinnen und Zuschauer. Gegen Sinsheim wären auf einer Zuschauerfläche von 650 Quadratmetern nur 50 Zuschauer zugelassen gewesen. Da gibt es kein hohes Risiko." Was der Trainerin unter anderem missfällt: wie kurzfristig die Spiele "aus Gutdünken" abgesagt würden. Letzte Woche sei es Offenburg gewesen, diese Woche Sinsheim. "Das ist nicht in Ordnung. Das ist mir zu einfach. Wir haben einen organisierten Sport, wir haben einen Verband. Wenn der sagt, wir spielen nicht, sagen wir nichts. Wenn wir aber so weitermachen und jeder tut, was er will, ist unser Sport für die nächsten zwei Jahre oder länger tot", so Schumacher. Ob sie dem Antrag des SVS auf Spielverlegung zustimmen wird? Wohl eher nicht. Der SV Sinsheim habe nach dem Sieg gegen Beiertheim auf seiner Facebook-Seite geschrieben, man fahre nun auch nach Freisen, um zu gewinnen. "Da waren wir auch schon Risikogebiet. Das hätte Sinsheim früher einfallen können als am Donnerstag oder Freitag", sagt Brigitte Schumacher. Und: "Wir haben einiges organisiert und extra einen Live-Stream eingerichtet. Wir haben sehr viel Aufwand für dieses Spiel betrieben." (esc)

Peter Lember kann die Argumentation gut verstehen. Er hätte sich eine Generalabsage seitens des Volleyballverbands gewünscht. Die gab es nicht. So kommt es zu der kuriosen Konstellation, dass im Saarland der Amateurfußball bis auf weiteres ausgesetzt, der Volleyballsport aber fortgesetzt wird. Der Hessische Volleyball-Verband wiederum hat eine Wettkampfpause bis einschließlich 22. November beschlossen. Hier so, dort anders: "Für mich macht das keinen Sinn", so Lember. "Das passt nicht und ist irgendwie panne." Was die 3. Liga Süd betrifft, so ist ihr Spielbetrieb zurzeit nur bedingt geregelt. Zu Beginn der Saison musste der TV Lebach wegen eines Corona-Ausbruchs in der Schule zwei Mal passen, am vergangenen Sonntag sagte der VfR Umkirch wegen Covid-19-Verdachtsfällen im Umfeld seinen Doppelheimspieltag gegen die VSG Saarlouis und den BSP MTV Stuttgart ab. Mit dem freiwilligen Aussetzer des VC Offenburg in Konstanz fiel am vergangenen Spieltag die Hälfte aller Begegnungen aus. Nach dem Saisonstart im September haben manche Teams bereits fünf, andere nur ein oder zwei Spiele absolviert.

Der SVS hätte gerne gespielt heute Abend, das Gipfeltreffen in Freisen hatte ihn gereizt. Der SSC ist stark in die Saison gestartet und hat vier seiner fünf Spiele gewonnen – zuletzt das Saar-Derby beim TV Lebach (3:1). "Freisen spielt sehr guten Volleyball, die Spielerinnen sind taktisch gut ausgebildet", weiß Peter Lember. Auch sein Team war in beachtlicher Frühform, in drei Begegnungen gab es drei Siege. Der SVS war gut vorbereitet und hat gut trainiert , bis auf Johanna Resch (Zahn-Operation) wären alle Spielerinnen mit von der Partie gewesen.

Spielt sie? Oder spielt sie nicht? Sie spielt. Die zweite Mannschaft des SV Sinsheim wird heute Abend, 20 Uhr, wie geplant ihr Oberliga-Heimspiel gegen den SSC Karlsruhe austragen – allerdings mit beträchtlichen Bauchschmerzen. "Man fühlt sich nicht wohl dabei", sagt Janik Richter. Der SVS-Trainer hätte sich seitens des Nordbadischen Volleyball-Verbandes (NVV) eine Generalabsage des Spieltages und eine Saisonunterbrechung gewünscht. "Wir haben das dem Verband auch schriftlich mitgeteilt. Wir sind der Meinung, dass es unverantwortlich ist, in der jetzigen Situation weiterzumachen. Wir haben Lehrerinnen und Krankenschwestern in der Mannschaft. Wir sind quasi an der Quelle", so Richter. Dass andere Teams wie etwa die erste Mannschaft des Vereins auf einen Einsatz verzichten, kann er nachvollziehen. "Ich kann jeden verstehen, der das Risiko nicht eingehen will." Zu dem Spiel heute sind keine Zuschauer zugelassen in der Realschulhalle. (esc)

Dass der Schlagabtausch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, ist fraglich. Der SV Sinsheim hat am gestrigen Freitag beim Staffelleiter zwar einen Antrag auf Spielverlegung gestellt, allerdings müsste der Gegner zustimmen. Ob er das aber tut? Der SSC fühlt sich von der kurzfristigen Absage des SVS überrumpelt. "Nach jetzigem Stand werden wir der Verlegung nicht zustimmen. Wir sind nicht erst seit gestern oder vorgestern ein Risikogebiet. Das hätte Sinsheim früher einfallen können", sagt Trainerin Brigitte Schumacher auf Nachfrage der RNZ (siehe nebenstehenden Bericht).

Der SV Sinsheim nimmt es, wie es kommt. Er würde, so es denn sein müsste, auch eine 0:3-Niederlage am grünen Tisch akzeptieren. Wie es sportlich weiter geht, weiß er selbst nicht so genau. Am kommenden Samstag wäre Aufsteiger VSG Saarlouis in der Realschulhalle zu Gast. Gut möglich, dass der SVS auch dieses Spiel streicht – oder, sollte es stattfinden, ohne Zuschauer austragen wird. Peter Lember und seine Mannschaft würden gerne weiter spielen, sie haben sich einiges vorgenommen in dieser Saison. "Wir haben viel investiert und sind seit Juni im Training", sagt der SVS-Coach. Gleichzeitig stellt er aber klar: "Die Gesundheit meiner Spielerinnen und auch aller anderen Spielerinnen ist mir wichtig. Die geht vor."